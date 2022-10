Upřesnila jen, že vítězové komunálních voleb pokračují v jednání. „Mohu pouze dodat, že ve srovnání s minulým obdobím bude mít radnice v Ledči uvolněného starostu i místostarostu,“ dodala Horáková. Jedničkou na kandidátce vítězných Nezávislých pro Ledeč je veterinář Pavel Vrbka. „Já starostou určitě být nechci. My kandidáty máme a je to současná starostka Hana Horáková,“ upřesnil veterinář. Například Petr Vaněk z koalice politické strany KDU-ČSL a České strany sociálně demokratické na svoje sdružení kandidáta na starostu navrhovat nebude. „Myslím, že funkce na radnici si rozdělí nezávislí. My máme jen dva mandáty. Ale určitě nepodpoříme hlasem Nezávislé pro Ledeč,“ dodal Vaněk.