V Přibyslavi už mají jasno: starostou zůstává Martin Kamarád

Nové vedení radnice v Přibyslavi



Starosta: Martin Kamarád za ODS



Místostarostové neuvolnění: Michael Omes za KDU-ČSL a Ota Benc za ODS



Koalice: ODS (5 mandátů), KDU-ČSL (3 mandáty) a Nezávislí pro Přibyslav (2 mandáty)



Opozice: ČSSD a nezávislí kandidáti (4 mandáty) a KSČM (1 mandát)

Pak už starostou být nechce. „Myslím, že jsem ve funkci už dlouho. Je třeba, aby mě pak vystřídal někdo jiný možná s jiným pohledem na rozvoj města. V následujících čtyřech letech chci dovést do konce některé investice. Kruhový objezd, rozjezd průmyslové zóny u ACA a zástavbu k Hesovu,“ upřesnil Kamarád.

V opozici je ČSSD a KSČM. „Se mnou nikdo o spolupráci nejednal,“ řekla za komunisty učitelka Zdena Neumannová. Program ČSSD s programem vítězných stran nesouzněl. „Kamarád je kamarád jen pro někoho? Ne, radnice je pro lidi. Z revitalizace náměstí je předražený pomník,“ odstartovala volební kampaň lídryně ČSSD Lucie Orgoníková a dala najevo, že se se současným vedením radnice neshodne.

Jak Kamarád dodal, další čtyři roky bude mít Přibyslav místo jednoho dva neuvolněné místostarosty. Michaela Omese za KDU-ČSL a Otu Bence za ODS. Dva místostarostové? To některým lidem v Přibyslavi vrtá hlavou. Například kronikáři Ivo Havlíkovi. „Některým lidem mimo radnici se to nelíbí a je potřeba, aby to radnice vysvětlila,“ upozornil.

Podle Kamaráda je to z několika důvodů. „Radnice v Přibyslavi má personální nouzi. Práce je hodně a pořád přibývá. Chybějí nám úředníci. Ale najít uvolněného místostarostu je problém. Současný místostarosta Michael Omes funkci na plný úvazek odmítá,“ upřesnil Kamarád.

Místostarosta Omes zdůraznil, že neuvolněným místostarostou byl dost dlouho a nemá zájem. „Rád bych si udržel pracovní místo konstruktéra ve strojírenské firmě. Je to pro mě důležité. Stejně jako práce na radnici a tak se snažím obě funkce spojit. Zatím se mi to daří,“ poznamenal. Ota Benc se bude s Omesem ve funkci střídat a jeho oborem je hlavně energetika a IT technologie. Podle Omese je střídání ve funkcích potřeba i z jiných důvodů. „Například dovolené. Někdy si volno vybrat musíte a tak se někdy stává, že na radnici není ani starosta ani místostarosta. To není dobře. Měl by tu být aspoň jeden,“ dodal Omes.

Kompletní výsledky voleb v Přibyslavi najdete ZDE

Starostu a místostarosty potvrdí do funkce ustavující zastupitelstvo devatenáctého října.

Zdroj: Deník/Štěpánka Saadouni