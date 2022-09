ONLINE VOLEBNÍ REPORTÁŽ ZDE

Například v Horní Krupé měli podle tamního starosty hasičů Josefa Jelínka před čtyřmi lety obyvatelé ještě na výběr. Letos tady ale postavila jedinou kandidátku ODS. „Pro mě je to trochu překvapení. Ale asi se nikomu nechce do voleb jít,“ poznamenal Jelínek.

Každý může jít na Vysočině s každým. Vyjednávání budou zajímavá, říká politolog

Já to nechci ber to ty. Tak se vede volební boj o židli starosty v obci Radostín, kde je starostou Petr Zadina. V Radostíně jde do komunálních voleb jediné sdružení nezávislých. „Nikomu se dnes pracovat v zastupitelstvu nechce. Práce je náročná. Administrativně i na poli mezilidských vztahů. Chci do důchodu, ale nemohu. Nikdo z Radostína nemá chuť být starosta. Jediné štěstí, že práci dělám rád a zdraví mi slouží,“ řekl Zadina.

Vybírat dlouho nebudou ve Vepříkově, kde v čele jediné kandidátky Za rozvoj Vepříkova je současný starosta Petr Bárta. „S naším starostou jsme spokojení. Dělá svou práci dobře, tak proč bychom ho zase nevolili," konstatoval jeden z obyvatel, Jaroslav Stehno.

Kompletní informace o komunálních volbách najdete zde, stačí kliknout.Zdroj: DeníkStarosta Číhoště Jaroslav Tvrdík se na další čtyři roky v úřadě těší. „V Číhošti jsou skvělí lidé. Neříkám, že každý den je posvícení, ale pokaždé se rozumně dohodneme a naschvály se nekonají," zdůraznil Tvrdík.

Obci, která nedokáže dát dohromady kandidátku do komunálních voleb hrozí nucená státní správa i ztráta samostatnosti. „Její rozvoj končí. Nic neuděláte bez souhlasu správce,“ konstatoval Petr Zadina z Radostína. Boj o samostatnost hrála v posledních komunálních volbách třeba obec Ždírec. Nepodařilo se jim vůbec sestavit kandidátku. Podle nezávislého starosty Pavla Dobrovolného má mít obec pět zastupitelů, ale kandidáti se sešli jenom čtyři. „Pátá zastupitelka kandidaturu odmítla před volbami SMS zprávou,“ popsal tehdy situaci starosta Pavel Dobrovolný s tím, že se nepodařilo za kandidátku najít náhradu. Ždírec byl v nucené správě půl roku. Dodatečné volby měl v lednu 2019. Letos tady kandidátku postavili, ale mají jen jednu, Ždírec 2022. Současný starosta je na druhém místě.

Stejná situace jako v Radostíně Slavníči a Vepříkově je v obci Olešná. Kandidátku mají jen jednu složenou z nezávislých. Starosta Petr Hyrš je na ní opět. Jedinou kandidátku dala dohromady také obec Šlapanov, kde starostka Veronika Vyšinská je i zároveň ještě starostkou okrsku dobrovolných hasičů.

A co na to říká politolog z Masarykovy univerzity Lubomír Kopeček. „Těch faktorů, proč je v určitých obcích jedna kandidátka, je více. Ve většině, ne ve všech, případů je zkrátka počet lidí, kteří chtějí kandidovat, malý. Pak lze poskládat jen jednu kandidátku. Dalším častým důvodem bývá, že má-li obec po několik volebních období úspěšné starostu, jenž vede kandidátku, obsazující většinu nebo všechny mandáty, případní konkurenti jsou ke kandidatuře demotivovaní," konstatoval politolog. Třetím motivem bývá, že v některých obcích je doložené něco, co politologie nazývá deliberační předvýběr. To znamená, že ještě před podáním kandidátek si kandidáti domlouvají funkce. V důsledku to omezuje soutěživost, jelikož nevzniká konkurence a potenciální kandidáti nekandidují. Daly by se najít i další důvody, ale tyto jsou tři hlavní. V případě jedné kandidátky nevzniká podle politologa žádná soutěž. Již před volbami je jasné, kdo se stane zastupitelem a pravděpodobně i starostou a místostarostou. To je samozřejmě problém. Může to vést k tomu, že klesá zájem vůbec k volbám jít.

Podle ministerstva vnitra v obcích, v nichž nebyly ve stanoveném termínu podány kandidátní listiny, se neuskuteční ve vyhlášeném termínu 23. až 24. září 2022 komunální volby. Od 24. září bude proto v těchto obcích vykonávat ministerstvo vnitra agendu správce obce ve smyslu zákona o obcích. „V oblasti majetkoprávní pouze správce spravuje majetek obce, ale nemůže s ním zásadním způsobem disponovat. Nemůže také rozhodovat o akcích, které směřují k dalšímu rozvoji obce," upřesnil starosta Radostína Petr Zadina. V současné době žádná taková obec bez komunálních voleb na Havlíčkobrodsku není.

Komunální volby na Brodsku, kde není výběr

* Obce s jednou kandidátkou: Bačkov, Bartoušov, Bělá, Bojiště, Čachotín, Čečkovice, Číhošť, Dolní Sokolovec, Druhanov, Heřmanice, Horní Krupá, Horní Paseka, Hradec, Hurtova Lhota, Chrtníč, Chřenovice, Jedlá, Jeřišno, Jilem, Jitkov, Kámen, Kamenná Lhota, Klokočov, Knyk, Kochánov, Kojetín, Kouty, Kozlov, Kraborovice, Krátká Ves, Kunemil, Květinov, Kyjov, Kynice, Lány, Leškovice, Malčín, Nová Ves u Leštiny, Michalovice, Modlíkov, Okrouhlička, Olešenka, Olešná, Ostrov, Oudoleň, Ovesná Lhota, Pavlov, Podmoklany, Pohled, Pohleď, Prosíčka, Radostín, Rušinov, Rybníček, Sedletín, Skorkov, Skryje, Skuhrov, Slavětín, Slavníč, Sloupno, Služátky, Stříbrné Hory, Šlapanov, Tis, Úhořilka, Vepříkov, Veselý Žďár, Vilémovice, Vlkanov, Vysoká, Zvěstovice, Ždírec