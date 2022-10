Povolební vyjednávání v Ledči: vítězové podpoří starostku Horákovou

Kdo bude v Brodě vládnout



Rada: Tři místa pro ODS, dvě pro ANO 2011 a dvě pro TOP 09



* Koalice: TOP 09, ODS, ANO 2011 a Ženy za Brod společně s hnutím Pro Brod



* Opozice: KDU-ČSL, Broďáci, Společně pro Brod, SPD, Piráti a Nezávislí, KSČM



Starosta Jan Tecl z ODS ve funkci končí



Nové navržené vedení: Starosta Zbyněk Stejskal za ODS, místostarostka Marie Rothbauerová za ODS, místostarosta Vladimír Slávka za ANO 2011 a Libor Honzárek za TOP 09

Koaliční smlouvu všechny čtyři strany podepsaly v úterý večer. „Chtěli jsme, aby do koalice vstoupili i křesťanští demokraté, ale ti to odmítli,“ informoval místostarosta Zbyněk Stejskal. Jak dodal, návrh ke spolupráci dostali i další vítězové komunálních voleb, ale ti spolupráci také odmítli. „Proto jednání a sestavení koalice na radnici trvalo tak dlouho,“ poznamenal Stejskal.

Pověstným kamenem úrazu se v Brodě stalo vítězství ANO 2011 a Ženy za Brod. Pro některé budoucí zastupitele, jako například Jana Schwarze za Broďáky, byla spolupráce s ANO nepřijatelná.

Další novinkou je, že starosta Jan Tecl z ODS končí ve funkci na radnici. „Myslím, že nastal čas skončit,“ komentoval Tecl svoje rozhodnutí.

Kdo ho ve funkci nahradí, se v Brodě zatím spekuluje. Nejčastěji padá jméno současného místostarosty Zbyňka Stejskala. „To jsou ale jenom spekulace. Konkrétní obsazení postu starosty a místostarostů rozhodne až ustavující zastupitelstvo v pondělí sedmnáctého října,“ zdůraznil Stejskal. Nakonec ale upřesnil, jak bude vedení radnice z pohledu ODS vypadat. „Na místo starosty ODS skutečně navrhla mě. Místostarostkou za ODS bude místo mě Marie Rothbauerová a v radě za ODS usedne psycholog Jan Sojka," dodal Stejskal.

Jasné jsou počty míst v sedmičlenné radě města. ODS získalo tři místa, ANO dvě místa a poslední dvě místa obsadí TOP 09. Podle místostarosty Vladimíra Slávky za ANO 2011 nebyl důvod nepokračovat v koalici, která se před volbami osvědčila a podle jeho názoru dobře pracovala.

Výsledky povolebního vyjednávání nemile nepřekvapily Josefa Beránka z Havlíčkova Brodu. „Zas ti sami lidé. Takže příště k volbám asi nepůjdu, nemá to smysl, když se tak pěkně dohodnou,“ povzdechl si. Naopak Mileně Brožové nová sestava na radnici nevadí. „Brod vypadá pěkně, hodně věcí se změnilo k lepšímu. Tak proč se hádat a politikařit. Na malém městě má být jediná politika o lidech a pro lidi,“ poznamenala.

Koaliční sestava nijak nevadí ani zastupiteli za KSČM Milanu Plodíkovi. „Myslím, že je to rozumné. Tři nejsilnější strany se lépe dohodnou než řada pidistran. Koalice ODS a ANO 2011 tu byla už před volbami a fungovala,“ poznamenal Plodík.

Rozčarování z koaliční sestavy nijak neskrývá Jan Schwarz za Broďáky, který před dvěma dny rozeslal zastupitelům dopis, ve kterém je nabádal, aby se nespojovali s Babišovým ANO 2011. „Jestli si ODS myslí, že to tak bude fungovat, tak prosím. Ale není to šťastné řešení. Příznivcům ANO vadí, že se ANO spojilo s ODS a voličům ODS vadí to samé a vezme jim to chuť chodit k volbám,“ konstatoval Schwarz. Totéž si myslí i Pavel Duben za SPD. Jen pro upřesnění, koaliční ANO2011 a Ženy za Brod mají po volbách sedm mandátů, ODS pět, TOP 09 dva, Pro Brod Ivany Mojžyškové jeden. Celkem většinových patnáct mandátů.