Na otázku Deníku, jak pokračuje jednání a zda si místostarosta se starostou nevymění židle, starosta Aubrecht odpověděl: „Jednáme společně a přes média personální obsazení radnice řešit nechceme. Ale musíme mít samozřejmě jasno do ustavujícího zastupitelstva, které se koná v půlce října.“

Striktně podle výsledků voleb by ale nezávislí Pro Světelsko mohli obsadit místo starosty. Takže město by pak vedl Tomáš Rosecký, současný starosta Aubrecht by získal post místostarosty.

Podle Roseckého je ale nejdůležitější sestavit hlavně radu. „Jednáme dál s lidovci, chceme dát dohromady nejdřív radu města. To je nejdůležitější. Už ale mohu říci, že současný místostarosta Josef Hnik v úřadě být nechce a nechce být ani v radě. Až budeme mít sestavenou radu, přijde na řadu jednání o obsazení místa starosty a místostarosty,“ dodal Rosecký.