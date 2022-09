Kompletní informace o komunálních volbách najdete zde, stačí kliknout.Zdroj: Deník

Jak místostarosta upřesnil, na posledním jednání zastupitelů se dokonce koalice s ostatními stranami shodla, že čtyři roky vládnutí na radnici uběhly bez zbytečných excesů. „Můj názor je takový, že politikaření na malém městě jako je Brod nemá smysl. Měli bychom táhnout všichni svorně za jeden provaz,“ zdůraznil Slávka.

Kdyby se koaliční shoda jaká byla v Brodě na radnici před volbami zdařila i po volbách. To si přeje druhý lídr vítězné kandidátky Ženy za Brod Ivana Štrossová. „Jsem v politice dvacet let a s kolegou Slávkou souhlasím. Práce v zastupitelstvu před volbami byla skvělá. Myslím, že se nám podařilo zachovat politickou kulturu. Důležité je pokračovat v práci kterou jsme ve městě začali, bez ohledu na politiku,“ dodala Štrossová.

Druhá úspěšná strana na brodské radnici je ODS. „Ano vyhrálo, ale naše strana je také s výsledky spokojená,“ poznamenal místostarosta Zbyněk Stejskal. Jak dodal ODS samozřejmě už nyní rozjela povolební vyjednávání se zástupci jednotlivých partají. „Ale to je interní záležitost mezi stranami, které uspěly ve volbách. Určitě nebudeme nikomu nic vzkazovat přes média. Ale naším cílem je co nejrychleji dát dohromady zastupitelstvo. Nechceme zbytečnými dohady a spory paralyzovat radnici,“ zdůraznil Stejskal.

Volby s napětím sledovala například brodská spisovatelka Markéta Hejkalová. „Vůbec se mi nelíbí, že v Brodě vyhrálo Ano a nechápu, jak ho někdo mohl volit,“ povzdechla si. Dagmar Kubátovou výsledky voleb nechaly chladnou. „Mě to nezajímá. Mám jiné starosti. Ti co tam byli většinou na radnici zůstanou. Uvidíme co předvedou,“ pokrčila rameny samoživitelka.

Po sečtení výsledků komunálních voleb bude na radnici v Brodě důležité nejen kdo s kým udrží koalici, ale také, kdo bude starostou. Současný starosta Jan Tecl z ODS ale má jasno. On to být nechce. „Nikdy neříkej nikdy. Byl jsem ale starostou v Brodě dvanáct let. To už myslím stačí,“ řekl Deníku. Kdo nastoupí na jeho místo, bude podle Tecla záležet na povolebním jednání vítězných stran a to rozhodne, kdo ho ve funkci nahradí. Stihnout post starosty úřad a senátora bylo podle Tecla zásadní. Teď prý přišel čas říci dost.

V komunálních volbách uspělo v Brodě opět Sdružení nezávislých kandidátů Broďáci. Získalo dva mandáty. Zastupitelem bude opět Jan Schwarz. „Se mnou nikdo zatím nejednal, ale vím, že nějaká jednání probíhají. Mě by vyhovala koalice ODS, Křesťanští demokraté, TOP 09, Spolu pro Brod a Broďáci společně s Pirátem. Nemám nic osobního proti ANO. Tady jde o princip,“ upřesnil Schwarz.

