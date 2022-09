Mužské zastoupení místním političkám nechybí. „Nikdo jiný tady na to není. Manželé chodí do práce, takže se o to musíme postarat samy. Do práce chodíme tedy taky, ale asi na to máme větší nervy,“ prozradila se smíchem zastupitelka Okarce Marta Koutská. A jedním dechem dodává, že jim muži pomohou, když je potřeba. To, že jsou v obecní politice pouze ženy, však podle ní není nic překvapujícího. „Nebrala bych to jako nějakou šokující věc,“ okomentovala Koutská.

Ne úplně klasické zastoupení mají také v Pacově na Pelhřimovsku. Průměrný věk sto čtyřiceti čtyř kandidátů přesahuje osmapadesát let. Nejmladšímu kandidátovi je přitom třiatřicet let, nejstarším naopak devětaosmdesát. „Mladí se asi tolik nezajímají o dění ve městě. Myslím si, že se do zastupitelstev nehrnou celkově. Mladí lidé studují a pak se nevrací. Přitom ve městě pro ně dobré zázemí je,“ zhodnotil druhý nejmladší pacovský kandidát Vítězslav Krejča, kterému je šestatřicet let.

Dvojnásob důležité volby v Jemnici: stavbu jatek a velkochovu určí až referendum

Menší zájem mladých o politiku ho nepřekvapuje. „Jenže když to neudělají, tak se nic nezmění. Když už se nechystají do politiky, snad aspoň přijdou volit. Je to minimum, co mohou udělat. A bude to lepší, než si stěžovat a vylévat srdce na sociálních sítích,“ dodal Krejča.

Opačnou situaci naopak mají v Horních Radslavicích na Žďársku. V ani ne devadesátihlavé obci dojde ke generační výměně politiků. Průměrný věk kandidátů je teď necelých dvaatřicet let. „Část současných zastupitelů odejde. Obměna je cílená a přirozená. Jsme malá vesnice. Je na čase, aby se o ni postarali mladí,“ uvedla současná starostka Magda Komínková, která svou pozici letos už neobhajuje. Nové politiky bude v nadcházejícím období čekat výzva. „Bude nutné zařídit kanalizaci. A hlavně ať se nám tu dobře žije. Vědí, že když budou potřebovat, tak jim poradíme,“ dodala Komínková.