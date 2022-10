Soutěž o padesáti litrový sud piva vyhlásil starosta Třeštice na Jihlavsku Martin Kodys v úterý. „Dvaadvacet let jsem dělal profesionálního hasiče v Telči a s jistotou můžu napsat, že jsem nezachránil tolik lidských životů a rodin od neštěstí jako Miloš Vystrčil, který svým urputným jednáním prosadil stavbu kruhového objezdu na křižovatce smrti Na Kasárnách. Proto v neděli odpoledne dovezu padesátilitrový sud piva do obce v senátním obvodě číslo dvaapadesát, která bude mít nejvyšší volební účast a současně v této obci vyhraje Miloš Vystrčil druhé kolo voleb do Senátu. Tak se snažte,“ napsal na sociálních sítích Kodys.