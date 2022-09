Kvalita života v Chotěboři klesá: Peníze jdou jen na hokej, zaznívá

/ANKETA, CO ROZHODNE VOLBY/ V průzkumu kvality života, který před dvěma lety vyhlásila společnost Obce v datech, se Chotěboř propadla. Pohoršila si o čtyřiačtyřicet míst. Naplno se projevil odliv mladých lidí. Redaktorka Havlíčkobrodského deníku vyrazila na místo a ptala se: Co vám chybí v Chotěboři a co rozhodne volby? Přečtěte si, co zaznělo.