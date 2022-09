Milan Havlík

řidič Havlíčkův Brod

Tady si z nás někdo dělá blázny. Když jednou soud rozhodne že obchvat bude tak bude. Nebo se u nás soudí podle toho, jak se soudce vyspí? Takže když si postavím barák a mám na to povolení a soused mě dá k soudu, tak ho budu bourat? A obchvat u Šmolov bych neřešil. Jednou někdo úředně napsal, že se tam bude stavět, tak přes to nejede vlak. Ty dohady nikam nevedou.

Milan HavlíkZdroj: Deník/Štěpánka Saadouni

Jiří Svoboda

knihovník Svatý Kříž

Obchvat kolem Brodu je nutnost a pro někoho to bude určitě hlavní téma voleb. Jak to řešit, to je otázka. Nejdřív asi odstěhovat farmáře i s jeho traktorem, nejlépe už na Mars. Že se ve Šmolovech nedokážou dohodnou, je logické. Obchvat nikdo za domem nechce, takže podobné stavby plánovat co nejdál od obydlených míst, jenže to asi nepůjde. Stálo by to moc peněz.