Spirála zdražování, válka i covid. Poslední roky v Chotěboři nebyly nijak jednoduché. Ceny energií a stavebních prací zasáhly i do rozpočtu města. Chotěboř se dočká nového muzea, ale bazén, který by si lidé ve městě přáli, nemá podle vedení města v současné době smysl. Důležité je zajistit chod města v energetické krizi.

Přesto se podle starosty města Tomáše Škaryda podařilo zvládnout řadu investičních akcí. „Investovali jsme napříč všemi oblastmi od školství, sport, kulturu, dopravu, bezpečnost, sociální a zdravotní služby. Jen namátkou uvedu největší investice, kterými byly rekonstrukce kabin na zimním stadionu, výstavba nového zázemí pro sportovce na letním stadionu včetně rekonstrukce tenisových kurtů,“ informoval starosta a připomenul přístavbu zázemí pro účinkující v městském kině i rekonstrukce ulic Buttulova, Klášterní a Sladovnická v centru města.

V současné době má město zpracovanou projektovou dokumentaci včetně stavebního povolení na výstavbu nového muzea v budově na náměstí, kterou koupilo před dvěma lety. Animované filmy, interaktivní hry a kvízy čeká například na návštěvníky městského muzea v Chotěboři, ale nebude to hned.

Počet obyvatel 8 995 (2022)

Rozloha 54,05 km²

Nadmořská výška 515 m n. m.

Počet domů 2 216 (2021)

Starosta: Tomáš Škaryd

Podle Michaely Krpálkové, ředitelky příspěvkové organizace Cekus Chotěboř, pod kterou muzeum patří, čeká muzejní expozice opravdu velká proměna. „Chystáme novou expozici muzea, ale bude to nějakou dobu trvat. Předpokládám víc než rok. V první řadě se muzeum musí kompletně přestěhovat ze zámku na Masarykovo náměstí. Pak můžeme teprve intenzivně pracovat na nové expozici,“ vysvětlila Krpálková.

Expozice má přilákat do muzea návštěvníky dospělé i děti. Jak slíbila ředitelka, budou se snažit o moderní pojetí. „Například návštěvník uvidí krátké animované filmy spojené s historií města. Na děti čekají hry,“ upřesnila Krpálková.

Před dokončením je podle starosty Škaryda projektová dokumentace na cyklostezku směrem na Bílek. První kroky k její výstavbě již město podniklo loni. Na získané vlečce do Bílku začalo loni na podzim odstraňování kolejí. Podle Milana Knoba z Chotěboře je cyklostezka obehrané téma, které budí úsměv.

Podle starosty město myslí i na svoje místní části. „Stále nemáme dořešenou otázku bazénu, ale na základě analýzy, kterou jsme provedli, je tento projekt v současné době pro naše město nerealizovatelný,“ poznamenal starosta.

Obyvatelé Chotěboře sice ve městě bazén nemají, ale zaplavat si mohou v Havlíčkově Brodě. Začátkem roku začal jezdit bezplatný autobus do havlíčkobrodského bazénu a zpět. Doprava je nasmlouvaná na celý letošní rok. „Autobus bude jezdit až do konce měsíce května. Po letní přestávce bude opět jezdit od října,“ upřesnil starosta.

Jenže obyvatelé Chotěboře bazén chtějí. Jana Fialová a Jan Tůma se proto rozhodli už před třemi lety sepsat petici, kterou podepsalo přes tisíc lidí. To z ní dělá největší občanský „protest“ v historii města.

Základní požadavek iniciátorů petice byl zařazení výstavby krytého plaveckého bazénu do rozpočtu města ještě v tomto volebním období. „Chotěboř by si to rozhodně zasloužila. Navíc tady klesá počet obyvatel. Mladí lidé odcházejí, protože jim tady řada věcí chybí. Bazén by v tomto směru přinesl opravdu hodně a mohly by ho využívat všechny generace,“ zdůraznil tehdy Jan Tůma.

Starosta Tomáš Škaryd se tehdy k tématu vyjádřil v jednom z předchozích vydání městského zpravodaje. „Petici občanů jsem převzal od člena petičního výboru pana Tůmy 11. prosince. Rada města se bezodkladně peticí zabývala na svém řádném zasedání 18. prosince, i když je na vyřízení třicetidenní lhůta. Petiční výbor obdržel odpověď, která obsahovala stanovisko rady a konkrétní postup dalšího řešení této záležitosti. Nevím, co víc mohl očekávat,“ reagoval starosta.

Podle zastupitele Stanislava Šípa už dneska klasický bazén nikoho neosloví. „Mnohem zajímavější by bylo relaxační centrum pro obyvatele města od dětí po důchodce. To by mělo budoucnost a není nereálné ho postavit,“ zdůraznil Šíp.

Podle starosty Škaryda je nyní nutné hlavně stabilizovat provoz městských organizací, využívaného majetku a budov z hlediska energetických úspor. Pracovat na dopravních projektech rekonstrukcí místních komunikací, zajistit dostupnost zdravotní péče a sociálních služeb. „Zasíťovali jsme několik desítek stavebních pozemků na individuální výstavbu a spolupracovali jsme s investory při výstavbě bytových domů a přístavby zázemí pro nové ordinace,“ zdůraznil Škaryd.

V Indexu kvality života, který vyhlašuje společnost Obce v datech, se ale Chotěboř před dvěma lety propadla. Pohoršila si o čtyřiačtyřicet míst. „Naplno se projevil odliv mladých lidí. Mladým chybí pracovní uplatnění a možnost bydlet,“ komentoval zastupitel Šíp.

Štěpánka Saadouni.Zdroj: archiv Štěpánky SaadouniChotěboř je snad jediné město na Havlíčkobrodsku, kde se o stavbě cyklostezky mluví snad deset let. Lidé tam žádají stavbu bazénu peticí. Z Chotěboře mladí lidé odcházejí, protože jim chybí bydlení a práce. Nedávno starosta čelil dokonce trestnímu oznámení. Na obzoru je další ožehavé téma, obchvat města.



Štěpánka Saadouni, redaktorka Havlíčkobrodského Deníku