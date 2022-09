Na jihovýchodní trasu obchvatu čekal Havlíčkův Brod víc než deset let, ale teď stavbu před dokončením zastavil soud. Na trase jihozápadní se zastupitelé sice dohodli, ale jejich varianta je pro Ředitelství silnic a dálnic nepřijatelná. Slovo obchvat se tak stává v Brodě nadále volebním tématem číslo jedna.

V Brodě už mají o obchvatu jasno: vyhrála čtvrtá varianta

Ve špičce zažívá město dopravní peklo. „Nemůžeme otvírat okna kvůli rámusu, stěžují si obyvatelé ulic Lidická a Humpolecká v Havlíčkově Brodě. Denně se centrum Brodu, výpadovky na Prahu, Jihlavu a Humpolec mění v jednu kolonu. Levá strana ulice Lidická ve směru od centra je na tom ještě hůř než pravá. „Na zdech domů jsou praskliny,“ řekl Deníku například Pavel Dobrovolný. Jak upřesnil, v době, kdy jeho rodiče dům na levé straně Lidické stavěli, nebyla tam silnice žádná. „Jen cesta. Dneska je tam čtyřproudová silnice a kamiony jezdí pod okny,“ postěžoval si Dobrovolný.

Stavba jihovýchodního obchvatu města se nekoná. Rok před dokončením ji zastavil soud.

Krajský soud v Brně letos v dubnu zrušil stavební povolení na výstavbu jihovýchodní části obchvatu Havlíčkova Brodu. Vyhověl námitkám farmáře Miroslava Hrtúse, který proti komunikaci bojuje od samého začátku.

Farmář vedl spor o pozemek, který má asi 552 metrů čtverečních. S Ředitelstvím silnic a dálnic (ŘSD) se však nedohodl na ceně za odkup, stát přistoupil k vyvlastnění. Podle Hrtúse nejsou řádně vyřešeny budoucí vlivy stavby na okolní pozemky. Soud dal farmáři za pravdu a stavební povolení zrušil. Pro město je to katastrofa. „Pochopil jsem, že je důvod, kvůli kterému bylo stavební povolení zrušeno. Věřím, že ŘSD ho co nejrychleji odstraní, aby stavba mohla pokračovat,“ řekl brodský starosta Jan Tecl. Radnice je v tomto případě bezmocná. Brodem projede až dvacet tisíc aut denně z toho třetina jsou kamiony.

Nejen jihovýchodní část obchvatu je ohrožená, ale teď je v sázce i stavba jihozápadní větve, která by uvolnila extrémní dopravní zatížení Humpolecké ulice. Na hluk v Humpolecké si stěžuje například Dana Kerberová. „Moje švagrová pracuje na Ministerstvu dopravy a tam Brod i jeho dopravní zácpy znají všichni. Já v té ulici bydlím. Jedním slovem hrůza," postěžovala si.

Jihozápadní obchvat kolem Havlíčkova Brodu měl čtyři verze. Na jedné z nich se zastupitelé sice v pondělí 12. září dohodli, ale vybrali tu, která není z finančních důvodů přijatelná pro Ředitelství silnic a dálnic. Vítězná varianta jihozápadního obchvatu je nakonec čtyřka. Rozhodlo o tom v pondělí na veřejném zasedání v Havlíčkově Brodě drtivou většinou jednadvacet zastupitelů z pětadvaceti.

Tak od nás už hlasy ve volbách nečekejte, prohlásili zklamaní zástupci Šmolov, místní části města, kolem které má trasa obchvatu vést a opustili jednací místnost. Vybraná varianta zasahuje do katastru dvou obcí Lípa a Michalovice. Ty už daly předem vědět, že s variantou číslo čtyři nesouhlasí.

Havlíčkův Brod je město ve stejnojmenném okrese, v Kraji Vysočina, na řece Sázavě. Jde o významný dopravní uzel ležící zhruba uprostřed České republiky. Žije zde 22 879 obyvatel. Původně zde stála hornická osada



• Nadmořská výška:422 metrů nad mořem



• Rozloha: 64,93 km²



• Nejvyšší představitel: Jan Tecl

Hodinu a půl vedli zastupitelé debatu, kterou ze čtyř navržených variant obchvatu kolem Šmolov vybrat. Jednali několik měsíců i v pondělí ještě váhali mezi variantou číslo dvě a čtyři. Podle investora Ředitelství silnic a dálnic byla čtvrtá varianta drahá a neprůchodná. Na trase je dokonce sedm mostů. To podle starosty Brodu Jana Tecla už neplatí. „Jednali jsme na ministerstvu dopravy. Varianta čtyři je nadčasová a není vůbec nepřijatelná. Peníze na ni mohou přijít,“ zdůraznil Tecl s tím, že po jednání zastupitelů nastanou diskuse s projektantem, který může vybranou trasu obchvatu vhodně upravit i obcemi Lípa a Michalovice.

Podle zastupitele Václava Hlaváče má čtvrtá varianta mnoho otazníků. „Nejen ekonomických, ale i etických. Tato varianta obchvatu zasahuje do katastru dvou dalších obcí,“ připomenul Hlaváč.

Na zasedání se dostavili zástupci Šmolov, které v současné době trpí dopravní zátěží. Favoritem místních byla varianta číslo dvě. „Protože tu podporuje Ředitelství silnic a dálnic. Jsou na ni peníze. Čtyřka visí ve vzduchu. Tak se může stát, že v konečné fázi na ni nebudou peníze a budeme bez obchvatu. Takže já to chci písemně,“ vysvětlil Jan Bezouška ze šmolovského osadního výboru.

Tento názor sdílí i zastupitel Milan Plodík. „Já mám radši vrabce v hrsti než holuba na střeše. Jestli někdo na ministerstvu teď ústně slibuje, že na obchvat peníze budou, nemusí to být za pár dnů pravda,“ poznamenal Plodík.

Podle názoru Marty Balounové ze Šmolov brodští zastupitelé variantou čtyři vyhověli přání jednotlivce bez ohledu na prospěch ostatních. „Víme, že variantu čtyři prosazuje podnikatel Špinar z Lipky, který si nepřeje, aby silniční obchvat vedl kolem jeho nemovitosti,“ zdůraznila Balounová.

O tom, že čtyřka je pro stavbu jihozápadního obchvatu nejlepší, je Zbyněk Špinar přesvědčený. Společně s několika sousedy je odpůrcem trasy tak, jak ji plánuje ŘSD, protože nechce mít auta za domem. Naopak navrhuje verzi, kterou ŘSD považuje za nejdražší. Špinar a jeho sousedé jihozápadní obchvat chtějí. „Jen si myslíme, že ŘSD nevybralo správně. Samozřejmě víme, jak vypadá doprava v Havlíčkově Brodě,“ řekl Deníku v minulosti Špinar.

Podle názoru zastupitele Zdeňka Dobrého je čtyřka nejhorší možnou variantou. Trasa obchvatu by vedla v Lípě přes pozemky tamních zemědělců.

„Nikdo s námi nejednal, ale jsme proti. Z jedné strany obchvat, z druhé má být vysokorychlostní trať. V Lípě by se nedalo žít,“ řekl naposledy starosta Lípy Jiří Kunc.

Podle slov Vladimíra Kučírka z ŘSD rozhodnutím zastupitelů v Brodě teprve kolotoč jednání začíná. „Varianta obchvatu musí projít studiemi a hodnocením efektivity. Všechno posuzuje odborná komise,“ upozornil Kučírek, čímž naznačil, že vybraná čtvrtá varianta nemusí testem vůbec projít a jednání se za pár měsíců může vrátit na začátek.

Ředitelství silnic a dálnic při přípravě jihozápadního obchvatu vycházelo z územního plánu města Havlíčkův Brod, kde byla trasa obchvatu v územní rezervě. „Mimo jiné s výhledem, že v budoucnu bude možno do silnice první třídy 34 propojit nějakou komunikaci v severozápadním kvadrantu města. Z uvedených variant preferuje ŘSD variantu číslo dvě, která je ekonomicky spolehlivě prověřená,“ sdělil mluvčí ŘSD Martin Buček.

Čtvrtá verze obchvatu je pro ředitelství nepřijatelná. „Proti je i skutečnost, že v hodnocení vlivu na životní prostředí vychází jako nevhodná. Navíc by to nebyla jen záležitost Havlíčkova Brodu. Čtyřka zasahuje do území jiných obcí,“ upozornil Buček.

Štěpánka Saadouni.Zdroj: archiv Štěpánky Saadouni

Štěpánka Saadouni, redaktorka Havlíčkobrodského Deníku