Saidl je bývalý starosta Libice a se svým nástupcem není spokojený. Některé spory s ním řešil i na stránkách Deníku. „Starosta se zastupiteli nejedná, ale diktuje. Nemá vztah k přírodě a obávám se, že se snaží hlavně sám zviditelnit,“ řekl Saidl Deníku a zdůraznil, že on v komunálních volbách nekandiduje. Ani starostou znova být nechce. Podle Saidla nedokázal jeho nástupce Venhauer řešit problémy s uprchlíky z Ukrajiny. Nenabídl jim práci a bydlení, i když obojí je v Libici k dispozici. Za miliony nechal opravit takzvanou Stodolu v Pilnově statku, ale místní ji pro kulturní akce nevyužijí. „V Pilnově statku se pořádají zábavy a svatby, ale pro cizí. Polovina lidí v Libici se starosty bojí. On utrácí obecní peníze za nesmysly. Školní zahradu nechal zmodernizovat z obecních peněz, ale výsledek je nekvalitní. Stejně jako dopravní hřiště, které Libice nepotřebovala. Podobně nechal postavit autobusovou točnu ve Lhotce, kde nastupují tak dva lidé,“ dodal.

Policie řeší trestní oznámení kvůli křižovatce v Libici nad Doubravou

Podle starosty Venhauera se za poslední čtyři roky v Libici naopak stihlo udělat velké množství investičních akcí, které významnou měrou přispěly ke zkvalitnění života lidí jak v Libici samotné, tak i ve spádových osadách. „Namátkou můžu jmenovat opravu a rekonstrukci vodojemu na Barovicích, úpravu části komunikace na Nehodovku a v Kladrubech. Výměnu oken a dveří na budově úřadu, opravu autobusové čekárny v Libici,“ upozornil Venhauer. Z velkých akcí připomněl vybudování točny pro autobusy v Libické Lhotce, výstavbu infrastruktury pro třináct rodinných domků v Libici, rekonstrukci Pilnova statku, úpravu rybníka v Libické Lhotce. Deníku zaslal dlouhý seznam svých aktivit. Z osobní schůzky se omluvil ze zdravotních důvodů a vyjádření poslal mailem.

Libice je malebné městečko na Vysočině, příjemné už na pohled, ale je už několik let rozdělené na dvě nesmiřitelné poloviny kvůli současnému starostovi Václavu Venhaurovi. Podle opozice se obyvatelé v Libici starosty bojí, starosta myslí jen na svou prezentaci a ne na budoucnost Libice. Libice se do historie Deníku zapsala některými poněkud bizarními kauzami. Třeba sporem o dopravní značku.



Libice má na výběr nového vedení ze čtyř kandidátek: KSČM, Nová cesta, Tady jsme doma a Obec pro každého.



Starostu Venhauera trápí mezilidské vztahy. „Často si teď vzpomenu na Karla Bílka. Když jsem kandidoval na starostu obce, řekl pravdivou větu: Být starostou je složité, a pamatuj si, jednou pomůžeš, podruhé pomůžeš, potřetí pomoci nemůžeš a rázem se staneš nepřítelem. Je to smutné, ale měl pravdu. Mezilidské vztahy jsou špatné a ti, kteří křičí o rozdělené společnosti a o závisti, dělají ty kroky sami a podněcují k větší nesnášenlivosti,“ povzdechl si Venhauer.

ANKETA:Jak se žije v Libici?

Libice na sebe v minulosti upozornila několika bizarními kauzami. Třeba sporem o dopravní značku. Na Deník se obrátila před dvěma lety rodina Dymákových. Hrozilo jim, že jako jediní v Libici budou mít u domu dopravní značku zákaz zastavení, která jim pod hrozbou pokuty znemožní parkovat před domem, a to kvůli křižovatce do průmyslové zóny. Ta podle Dymákových vůbec neměla vzniknout, protože je v rozporu s územním plánem. „Na vině je Václav Venhauer, který na umístění značky tlačil,“ tvrdili Dymákovi. Starosta se odvolával na bezpečnost, protože dům stojí přímo v křižovatce k nově budované průmyslové zóně. Starosta namítl, že požadavek vzešel od úřadů. „Vyřešení značení v daném místě je důležité proto, aby nám stavební úřad zkolaudoval postavenou silnici,“ řekl tehdy Deníku a odmítl, že by to mělo být z nějakého jiného důvodu. Dymákovi to vidí jako mstu za to, že poukázali na některé problémy v obci. Spor se vlekl několik měsíců, řešila ho i policie.

Libice nad Doubravou (německy Libitz an der Doubrawa) je městys v okrese Havlíčkův Brod. Žije zde 857 obyvatel. V roce 2002 zvítězila Libice v krajské soutěži Vesnice roku.

Spor o křižovatku nakonec skončil polovičním vítězstvím Dymákových. Úřady schválily úpravu dopravního značení bez omezující značky. Trápení rodiny tím ale nekončí.„Z garáže vyjíždíme rovnou do křižovatky. Podle odborníků na dopravu je to naprosto nevhodné řešení,“ upozornila Olga Dymáková a obává se dlouhotrvajících problémů.

Ne všichni si na život v Libici stěžují. Například student Ondřej Dymáček si umí představit, že by v Libici žil. „Je tu krásná krajina, městečko je pěkné,“ poznamenal. Podle studentky Elišky Němcové tam jsou hodní lidé. Nestěžuje si ani hostinský Ladislav Bambuch. „Já jsem tady spokojený,“ řekl. Jak ale Deník zaznamenal, ochota místních hovořit otevřeně s novinářem o životě v Libici je minimální.

Jak překonat spory v městečku, to by věděl starostův opoziční kandidát do zastupitelstva Jaromír Rédl. „Vadí mi dělení lidí na ty, kteří podporují současného starostu a na ty druhé,“ zdůraznil s tím, že problém v Libici existuje. „A právě to by se mělo změnit. Měli bychom nejen v zastupitelstvu, ale i v celé obci být schopni přijmout názor druhého člověka. Potom se teprve rozhodnout, co je podle našeho názoru ta lepší cesta,“ dodal Rédl.

Podle starosty Venhauera důkazem správného směru rozvoje je ukazatel v účetnictví obce, a to kolik majetku měla obec před nástupem zastupitelů do jejich funkce a po ukončení funkčního období. „Celkový majetek obce na začátku volebního období 2018 byl víc než 173 milionů korun, na konci volebního období je to přes 233 milionů. Naše obec zbohatla skoro o 60 milionů,“ zdůraznil Venhauer.