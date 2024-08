JIHLAVSKO

Jazz na Roštejně

Kdy: sobota 24. srpna od 14.00

Kde: hrad Roštejn, prostor před hradem

Za kolik: vstupné 400 a 300 korun

Proč přijít: Jazzová tradice na Roštejně žije. Během sobotního odpoledne se můžete těšit na vystoupení interpretů SwingStep Telč, Two Towers Hulu Jazz, Kateřiny Syrné v doprovodu Tonda Vidlák Quartet, JazzJoint, Ondřeje Štveráčka a Zatrestband. Předprodej vstupenek je na pokladně hradu Roštejn, v pokladně Muzea Vysočiny Jihlava a na infocentrech v Třešti a Telči na náměstí i v Panském dvoře.

Vystoupení Zatrestbandu v Dačicích v roce 2023.

| Video: Youtube

Mrkvancobraní

Kdy: sobota 24. srpna od 14.30

Kde: Polná, Husovo náměstí

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Zábavné odpoledne s vyhlášením soutěže o nejchutněji upečený mrkvánek. Nebojte se zapojit do soutěže a pochlubit se svými výrobky, čekají na vás hodnotné ceny. Pokud nebudete soutěžit, můžete mrkvánky ochutnat. Na Mrkvancobraní potkáte i Markétu Hrubešovou, která bude vařit z mrkve. Nebude chybět ani kulturní program pro velké a malé návštěvníky, například vystoupí Hašlerka, Lucie Tribute nebo Jefferson.

Sedmý ročník Mrkvancobraní v Polné. | Video: Martin Singr

Večerní prohlídky podzemí

Kdy: pátek 23. srpna a sobota 24. srpna

Kde: Jihlava, historické podzemí

Za kolik: vstupné 140 a 70 korun

Proč přijít: Při procházce podzemními chodbami se setkáte s postavami z dávné minulosti, které vám přiblíží život v Jihlavě před staletími. Průvodci v dobových kostýmech vás provedou temnými zákoutími a odhalí fascinující příběhy, které se zde odehrály. Zážitek je umocněn atmosférickým osvětlením a zvukovými efekty, které dodají prohlídce autentický nádech. Prohlídky se konají v 18:00, 18:45, 19:30, 20:45 a 21:30 hodin. Vhodné jsou pro děti od šesti let, kapacita jedné prohlídky je dvacet osob.

Letní párty Robinson

Kdy: neděle 25.srpna od 13.00

Kde: Jihlava, Rodinný park Robinson

Za kolik: vstup zdarma

Proč přijít: Zábavné odpoledne pro celou rodinu, které se odehraje na ploše u zábavního parku Robinson v Jihlavě. Organizátoři z Robinsonu připravili soutěže, taneční a pohybové aktivity, léto na grilu s Jardou Hypochondrem, zvýhodněný vstup do zábavního parku a mnoho dalšího.

HAVLÍČKOBRODSKO

Dny klempíře

Kdy: pátek 23. srpna a sobota 24. srpna

Kde: Havlíčkovo náměstí, Havlíčkův Brod

Za kolik: vstup zdarma

Proč přijít: Předposlední srpnový víkend se ponese v rytmu festivalu klempířského umění, skvělé zábavy pro celou rodinu a výborné muziky. Po celou dobu pátečního programu bude pro širokou veřejnost připraven doprovodný program, který obsahuje skákací hrady, malování na tvář, cukrovou vatu a mnoho dalšího. Na závěr náročného dne rozezní náměstí lokální kapely Karel na nákupech a Díra ve tmě. V sobotu od čtrnácti hodin se na velkém podiu postupně představí kapely Voxel, Wohnout, Sto zvířat, Protheus a vše uzavře Paulie Garand Liveband.

Kapela Wohnout vystoupila v roce 2020 na festivalu v Dobrohostově.

Vystoupení kapely Wohnout na Stock Dobrohostov. | Video: Deník / Jana Kudrhaltová

Divadelní představení Suzanne

Kdy: sobota 24. srpna od 15.30

Kde: Petrkov, zámek

Za kolik: vstupné 120 a 50 korun

Proč přijít: Divadelní představení Suzanne. Přednes Lucie Trmíková, mezzosoprán Markéta Cukrová, violoncello Adam Melíšek. Scénář vznikl na základě knihy Lucie Tučkové Suzanne Renaud / Petrkov 13. Po představení je v plánu neformální setkání se švýcarskou umělkyní Silvií Billeter, mimo jiné autorkou cyklu Hledat Petrkov.

Pohádková cesta

Kdy: sobota 24. srpna od 13.00

Kde: Lípa, Zmrzlina Na Růžku

Za kolik: startovné 40 korun

Proč přijít: Pohádková cesta je dlouhá asi tři kilometry, zdatní rodiče mohou vyrazit s kočárkem. Organizátoři připravili doprovodný program, jako jsou hry pro děti, skákací hrad a dárky pro děti. Kdo, chce může si zakoupit občerstvení a zmrzlinu. Star a cíl je u domu číslo 55. Pohádková cesta bude končit kolem sedmnácté hodiny.

PELHŘIMOVSKO

Pohádkové noční prohlídky

Kdy: pátek 23. srpna od 18.00

Kde: Žirovnice, zámek

Za kolik: vstupné 200 a 150 korun

Proč přijít: Známý lovec pokladů Otmar Štístko pátrá po bájném pokladu perleťářů už řadu let. Nyní jej stopy dovedly na žirovnický zámek. Pomůžete Otmarovi v hledání? Rezervace prohlídek v časech 18 a 20 hodin nutná na telefonu 565 494095 a email zamek@zirovnice.cz. Noční prohlídky zajišťuje Divadelní spolek Žirovnice. Dospělí za vstupenku zaplatí 200 korun, děti od šesti do patnácti let 150 korun a děti do šesti let mají vstup zdarma.

Festival hasičských hudeb

Kdy: sobota 24. srpna a neděle 25. srpna.

Kde: Pelhřimov, Masarykovo náměstí

Za kolik: vstup zdarma

Proč přijít: Celostátní hasičský festival dechových hudeb a dny záchranářů. Na festivalu vystoupí tyto hudby: ZUŠ Michala Bohúňa Dolný Kubín, Dechový orchestr ZUŠ Pelhřimov, Černovická dechovka, Havlíčkobrodská 12, Patrola Šlapeto, Efekt band Pacov, Radovanka, Vysočinka, mažoretky DDM Pelhřimov. Organizátoři také připravili záchranářskou výstavu a ukázky práce hasičů, policie a zdravotníků po celou neděli.

David Koller v pivovaru

Kdy: pátek 23. srpna od 18.00

Kde: Kamenice nad Lipou, nádvoří pivovaru

Za kolik: vstupné 650 korun

Proč přijít: V pivovaru v Kamenici nad Lipou v pátek 23. srpna vystoupí David Koller se svou kapelou. Areál bude otevřený od osmnácti hodin, jako předkapela se představí místní kapela Brutální Jahoda. Na playlistu budou kromě největších hitů i dlouho nehrané skladby z Kollerova debutového alba, které slaví třicet let od vydání, a nový singl Stejný. Na něm hudebník spolupracoval vedle svojí kapely s řadou mladých interpretů. Za hudbou a textem stojí skladatel Jan Vávra a zpěvák Marcell, pod produkcí je podepsaný Lukáš Chromek a mix udělal Filip Vlček.

David Koller se loučí s kapelou Lucie, společně vystoupili na festivalu ve Veveří.

Loučení Lucie s Kollerem i oslavu Chinaski zažili lidé v sobotu na Veveří | Video: Deník/Magdaléna Blažková

TŘEBÍČSKO

Slavnosti tří kápí

Kdy: pátek 23. srpna až neděle 25. srpna

Kde: Třebíč, Podzámecká niva

Za kolik: vstup zdarma

Proč přijít: Tradiční třebíčské slavnosti, které nabídnou bohatý program. V pátek vás čeká historický program, Moravian Bastards, Landyho a Sabrage. V sobotu vystoupí Tereza Mašková a Zakázaný ovoce. Dále je pro tento den připravený program v historickém duchu, koncert pro děti, ohňostroj a noční průvod a mnoho dalšího. V neděli se uskuteční koncert swingové kapely.

Připomeňte si slavnosti videem z roku 2022:

Slavnosti Tří kápí v Třebíči začaly vystoupením historických skupin. | Video: Deník/Milan Krčmář

Budišovský zámek jinak

Kdy: sobota 24. srpna od 14.00

Kde: Budišov, zámek

Za kolik: vstupné dobrovolné

Proč přijít: Bohatý program pro celou rodinu. Organizátoři připravili posezení s harmonikou, dětskou diskotéku s Tlapkovou patrolou, koncert rockové skupiny Bambus, recitál Venduly Příhodové, ohňovou show. Během dne na vás čekají prohlídky zámku, výstava paličkované krajky v zahradním domku, atrakce pro děti, jízda na kolech a další.

Veteran sraz

Kdy: sobota 24. srpna od 10.00

Kde: Mladoňovice, sportovní areál Chobot

Za kolik: vstupné na večerní zábavu 120 korun

Proč přijít: Veteran sraz od sobotního dopoledne nabídne pestrou směsici zábavy. Nebude chybět beseda s cestovatelem Lukášem Sršněm, výstava veteránů a starší zemědělské techniky, doprovodný program, zábava pro děti. Komentovaný start spanilé jízdy k Tatra museum Bítov je v plánu v patnáct hodin. V bítovském muzeu bude připravena komentovaná prohlídka za zvýhodněné vstupné pro účastníky. V Mladoňovicích ve dvacet hodin začne zábava s DJ Bubu.

Veterány se nedávno ukázaly v Jaroměřicích nad Rokytnou.

Krásné modelky a automobiloví veteráni: Jaroměřice se přenesly do minulosti | Video: Deník/Milan Krčmář

ŽĎÁRSKO

Festival Otevřeno Jimramov

Kdy: pátek 23. srpna až neděle 25. srpna

Kde: Jimramov, park Bludník

Za kolik: vstupné začíná na 300 korunách

Proč přijít: Na letošním ročníku nebudou chybět cizokrajné lahůdky, u nás dosud neznámé, ani zajímavé tuzemské objevy. Zároveň je ale občas fajn, když člověk ví, co může od festivalu čekat - a tak v programu najdete i řadu dobře známých tváří, hlasů a melodií. Například Moniku Načeva, Roberta Křesťana a Druhou trávu, Zuby nehty a mnoho dalších muzikantů. Vedle hudby se můžete těšit na výstavy, poezii, divadlo a besedy.

Dračí lodě Vysočina

Kdy: sobota 24. srpna od 9.00

Kde: Žďár nad Sázavou, Pilská nádrž

Za kolik: vstup zdarma

Proč přijít: Osmnáctý ročník Dračích lodí Vysočina se pojede ve stylu osmdesátek. Uskuteční se tu čtvrtý závod Seriálu závodů dračích lodí Vysočiny. Kromě závodu dračích lodí je připravený taky bohatý doprovodný program. Bude to ohňová show s hady i bez hadů, vystoupení fakíra, seskok dračích paragánů. Děti potěší malování na obličej nebo dočasné tetování.

Pilská nádrž se stala dějištěm 10. ročníku závodu Dračí lodě Velké Dářko. | Video: Deník/Lenka Mašová

Daňkovický kotlík

Kdy: sobota 24. srpna od 10.00

Kde: Daňkovice

Za kolik: vstup zdarma

Proč přijít: Zveme vás zve na jubilejní desátý ročník soutěže ve vaření kotlíkových gulášů. Těšit se můžete nejen na guláše, ale i na soutěž o nejlepší bábovku. Nachystané budou dětské skákací atrakce suchozemské i vodní, bohaté občerstvení a jedno velké překvapení. Můžete přijít podpořit svůj tým nebo si jen užít den plný zábavy.

Guláše vaří také ve Velké Bíteši, kde se koná Gulášfest: