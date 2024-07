/VIDEO/ Napít se studené vody, proběhnout vodní mlhou. Smočit nohy v umělém potůčku. Menší se vykoupou ve fontáně. To všechno je k dispozici přímo v centru obyvatelům a návštěvníkům Havlíčkova Brodu.

V horkých dnech se města mění v přetopenou pec. Brod je zatím jediný v okrese, který se chlubí takovým moderním vodním systémem. Měkké trávníky, soustava umělých potůčku a fontán láká na Smetanovo náměstí hlavně rodiny. Jana Vencovská sem chodí pravidelně.

„Mám dvě malé děti. Na koupaliště je brát nechci. Je tam moc lidí a hluk, tak chodíme na potůčky do města. Tady se vyřádí a mám je pod dohledem,“ říká a pochvaluje si i to, že sem chovatelé nechodí venčit psy. Podobně to vidí i další rodiče z okolních paneláků. Milan Pelikán sem chodí s dětmi na celé dopoledne.

Smetanovo náměstí se v pyšní titulem Stavba roku Kraje Vysočina 2018 v kategorii dopravní stavby a veřejná prostranství. Jak upřesnil místostarosta Libor Honzárek je velkou chloubou Smetanova náměstí právě vodní kaskáda, ovšem zdůraznil, že město rozhodně neplýtvá vodou z vodovodního řadu: „Trávníky zaléváme v noci. Voda pro kaskádu se čerpá z místní studny, která byla už v dávné historii města vydatným vodním zdrojem. Voda protéká uzavřeným okruhem mezi studnou, technickou nádrží a kašnou. K žádnému plýtvání tedy nedochází."

Osvěžení přímo v centru Havlíčkova Brodu. | Video: Deník/Štěpánka Saadouni

Stavební práce na Smetanově náměstí se konaly ve dvou etapách. Díky tomu se náměstí proměnilo v relaxační zónu. Náklady na revitalizaci náměstí si vyžádaly zhruba 30 milionů korun. Aby nové Smetanovo náměstí nelákalo vandaly, chrání ho bezpečnostní kamera. Systém osvěžení v horkých dnech doplňuje sousední Havlíčkovo náměstí s originálními veřejnými pítky a rozprašovačem vodní mlhy.