Obě dvě s kamarádkou jsme byly zařazeny do přípravy festivalu, takže jsme pracovaly od soboty do úterý a ve středu začínal festival. Díky tomu dobrovolnictví jsme pak měly neplacený vstup na festival a volno, abychom si ho mohly užít.

Určitě tím, že se tam nedal koupit a ani se nepil alkohol, aby byli lidé vědomí a mohli si program užít s čistou hlavou. Také tam nebylo jednorázové nádobí. Zároveň se tam třídil odpad. Je to festival, kde se každý snaží být ve spojení s přírodou, takže tam neexistuje, že by někdo zahodil odpadek na zem. Na konci byl areál stejně uklizený, jako když jsme tam přijeli.

Jaká byla výzdoba na festivalu?

Krásná přírodní výzdoba. Všude byly oltáře vytvořené z přírodnin a krystalů. Nebo tam byl stromový oltář, na kterém vysela peříčka a bylo možné tam napsat nějaké své přání nebo poslání. Stage byly vyzdobené stejně jako místa kolem koupelen. Stály tam nádherné vázy třeba s květinami, obilím. Vedle koupelen stál obrovský stan, kde si člověk mohl sednout, nalíčit se, dát si ten čas, krásně se převléct.

Jak se vám líbilo prostředí zámeckého parku ve Světlé nad Sázavou, kde se festival konal?

Atmosféra festivalu byla tím místem umocněná. Vedle areálu je rybník na vykoupání, přímo v areálu se dá sednout k dalšímu rybníku. Zároveň tam byl posvátný oheň, který hořel pět dní, nesměl vyhasnout. Symbolizoval centrum festivalu. Okolí toho ohně se pokaždé trochu proměňovalo, měnila se výzdoba, dekorace a byli tam strážci ohně, kteří o něj starali, aby nevyhasl. Sama jsem tam jednu noc zůstala.

Co za jídlo se dalo koupit v areálu?

Myslím, že se tam primárně prodávalo bezmasé veganské jídlo. Chodila jsem na zelné placky, které tam připravovali kršňáci. (poznámka redakce: příslušníci víry Hare Krišna) Byly to takové tlustější zelné bramboráky a člověk měl výborný oběd za padesát korun. Na to, že jsem se bála, že tam budou přemrštěné ceny, tak nebyly. Dvakrát jsem si dala kari. Velké jídlo s přílohou, se salátem, posypané semínky stálo přibližně kolem dvou set korun. Pro dobrovolníky tam byl ještě speciální stánek, kde jsme často kupovali palačinky. K pití si člověk mohl koupit třeba ceremoniální kakao, čaje a další.

Kde jste byli ubytovaní?

Slyšela jsem, že tam bylo kolem tří set dobrovolníků. My jsme například spali ve stanech, někteří dobrovolníci tam přivezli dodávky, ve kterých jsme měli zázemí. Zároveň jiní mohli spát i ve škole, kde byly sprchy a čisté prostory.

Měli tam všichni dost prostoru?

Program byl bohatý, lidé se rozprostřeli po celém areálu. Byl tam i prostor, když chtěl být někdo o samotě a vstřebat všechny zážitky, tak si dokázal najít místo, kde byl sám.

Jak vypadal typický den dobrovolníka?

Bývala jsem vzhůru do noci, takže jsem vstávala o něco později, než jsem zvyklá. Ráno jsme se sešli, byl tam meeting. Vždy nás poslali, kam bylo potřeba a vše jsme na festival připravovali. Během festivalu jsem pak chodila na program. Každý den jsem se snažila zajít na nějaký pohybový workshop, ať už jógu, tanec. Pak jsem si dala záměr, že se chci rozvíjet z hlediska hlasového. Takže jsem se každý den účastnila hlasových workshopů, chodili jsme se koupat, odpočívali jsme, povídali si.

Kdo podle vás jezdí na Healing festival?

Jezdí tam ti, kteří se zajímají o podobný styl života. Chtějí žít život v přítomnosti, jíst zdravě, zajímají se o seberozvoj a spiritualitu. Festival je podle mě určen pro každého a každý si tam vybere to, co potřebuje. Jsou tam věci od pohybových aktivit jako jóga, vědomý tanec, po workshopy pro lidi, kteří se chtějí rozvíjet ve zpěvu. Učí se tam probouzet hlas a zpěv. Zároveň mě zaujal workshop improvizace v rapu. Pomáhalo to lidem nebát se jít na stage. Pak se tam dokonce objevil Tomáš Klus s Tamarou a šli s námi na pódium. Byli tam i některé známé osobnosti. Třeba i Šimon Bílina, který s námi hrál krásně u ohně, a i další herečky. Je tam bezpečný prostor a každý si to tam jde užít sám za sebe a nezasahuje do soukromí jiných. Neviděla jsem, že by tam někdo ty známé osobnosti zastavoval. Nikdo tam nikoho neomezuje.

Jaký byl program?

U ohně probíhaly nádherné ceremonie. Například obřad žehnání vodě vedla šamanka z Afriky. U dalších ceremoniálů byli například šamani z Mexika. Moc se mi líbil šabat, který vychází ze starobylé židovské tradice. Takže jsme tam dělali oslavu, kde se zpívalo, rozdával se hroznový džus místo vína, podávali jsme si chleba. Všichni jsme zpívali, objímali se, drželi se kolem ramen a modlili jsme se za to, aby byl na světě mír. Byla to jedna z věcí tam, která mě rozplakala. Na hlavním pódiu byly většinou koncerty nebo se tam tancovalo. Nesu si odtamtud nové zážitky i přátelství.

Bylo tam hodně lidí z ciziny?

Přijeli lidé z celého světa, i dobrovolníci. Jeden den tam se mnou pracoval kluk, který žije na ostrově Reunion u Madagaskaru. Pak tam byla holčina z Maďarska, se kterou jsem si moc rozuměla, další lidi pak z Francie, Polska, ze Španělska, Německa a dále. Je to velmi známý festival v celé Evropě. I kvůli tomu všechny přednášky i workshopy byly překládané jak do češtiny, tak do angličtiny a často i do znakové řeči.

Jak jste vnímala, že se tam setkávají lidé různých náboženství a víry?

Přijeli tam lidé různých náboženství, etnik i kultur a ničemu to nevadilo. Krásně to tam plynulo a lidé byli zvídaví. Žádný konflikt tam mezi náboženstvím neexistoval, možná je to i tím, že tam nebyl alkohol. Všichni se na sebe smáli, a naopak se podporovali. Mnoho workshopů bylo i hodně kontaktních. Objímali jsme se s lidmi, které jsme neznali a v životě jsme je neviděli, nebo jsme si dlouze koukali do očí. Nikdo ale nic nemusel, podporovali jsme se a když někomu nebylo něco nepříjemné, mohl kdykoliv odejít.