Spojení spisovatele Jaroslava Haška, Jiřího Wintera Neprakty a Lipnice není náhodné. „Paní Daniela Winterová, vdova po kreslíři vzpomínala, jak se Neprakta se svým velkým humoristickým kolegou Miloslavem Švandrlíkem dali dohromady právě na Lipnici, kde byli u samého počátku humoristického festivalu Haškova Lipnice, k němuž Neprakta maloval plakáty,“ řekl k výstavě starosta Lipnice Zdeněk Rafaj.

Známý kreslíř zemřel před třinácti lety a kamarádi mu podle jeho čtvrté manželky Daniely přezdívali chodící slovník. Vtipy a karikatury humoristy Jiřího Wintera Neprakty kreslené černou tuší ve slavném týdeníku Dikobraz zná kdekdo, stejně jako ilustrace knih Černí baroni či Neuvěřitelné příhody žáků Kopyta a Mňouka od Miroslava Švandrlíka.

I podle lipnického místostarosty a kastelána Marka Hanzlíka výstava kreseb Wintera Neprakty na Lipnici patří. Výtvarník Winter Neprakta a spisovatel Miroslav Švandrlík se v šedesátých letech dvacátého století zařadili mezi kmenové autory Krajského nakladatelství v Havlíčkově Brodě. „Bylo to sice regionální nakladatelství, ale svou produkcí přesáhlo rámec Vysočiny,“ upozornil Marek Hanzlík.

Vydavatelství vydalo několik titulů spojených s Jaroslavem Haškem a rozvinul se ve slavnou Lipnickou edici. Právě v Lipnické edici vyšel v roce 1969 v Havlíčkově Brodě v nakladatelství Vysočina satirický román Černí baroni Miroslava Švandrlíka s kresbami Wintera Neprakty, který byl později zakázán, ale po roce 1989 se dočkal hned dvojího filmového zpracování.

Kreslíř Winter Neprakta byl velmi pracovitý, od Agentury Dobrý den Pelhřimov obdržel certifikát za vytvoření českého rekordu za nejvíc uveřejněných kreslených vtipů. „V době vydání certifikátu to bylo pětatřicet tisíc vtipů, které pravidelně publikoval,“ upozornil starosta Rafaj, který se na certifikát podepsal.

Život slavného kreslíře by vydal na román. Narodil se 12. července 1924. Zemřel 30. října 2011. Oženil se čtyřikrát. Během druhé světové války byl více než rok vězněn za přechovávání zbraní. Otce umučilo gestapo na Pankráci. Jeho položidovská rodina skončila v koncentračním táboře, z něhož se vrátil pouze Jiří se s jeho maminkou. Ta s ním až do její smrti v šestadevadesáti letech obývala společnou domácnost.

V roce 2010 se objevila neověřená zpráva o spolupráci Jiřího Wintera s StB pod krycím jménem Gráf. Jeho evidence v archivech StB byla předmětem soudního jednání. Neprakta se krátce před smrtí domohl rozsudku, který potvrzoval, že byl v materiálech bývalé Státní bezpečnosti evidován neoprávněně.

Jak vznikl pseudonym Neprakta - úryvek z knihy‚ Na návštěvě u Neprakty

…v roce 1948 jsme při lahvi ovocného vermutu dohodli, že založíme podnik na výrobu kresleného humoru. Vymyslet jméno firmy nebylo těžké. Po Vítězném únoru začaly vznikat národní a družstevní podniky s názvy jako Masna, Druča, Obuna, Chemodroga, Vodotechna. Když si chce někdo chce koupit deset deka salámu a vidí kolem sebe nápisy ‚Prodej uzenin‘, ‚Řezník a uzenář‘, ‚Uzeniny‘, ‚Maso, sádlo, uzeniny‘, ‚Výroba uzenin‘, je úplně zmaten a neví, kam vlézt. Kdežto krásný a jednotný název ‚Masna‘ ho nenechá na pochybách, že je to ten obchod, který hledal. Jak praktické! A protože my jsme chtěli prodávat něco, co nikdo moc nechtěl, co byl v tom osmačtyřicátém roce nápad vskutku nepraktický, založili jsme firmu Neprakta. Dnes už nikdo neví, že to bylo míněno jako firma, a já na to jméno slyším. Zdroj: Na návštěvě u Neprakty