O víkendu se lidé mohou kromě masopustů bavit na Havlíčkobrodsku také na plesech. V Havlíčkově Brodě se koná první ročník zajímavého plesu odtahových služeb a v Chotěboři se sejdou milovníci piva.

Pivovarský ples v Havlíčkově Brodě. | Video: Deník/Štěpánka Saadouni

HAVLÍČKOBRODSKO

1. Odtahářský ples

Kdy: sobota 10. února od 20.00

Kde: Havlíčkův Brod, KD Ostrov

Za kolik: vstupné 1200 korun

Proč přijít: Zájemci mohou dorazit na první reprezentační Odtahářský ples, jde o ples odtahových služeb České republiky. Ten se koná v sobotu od 20 hodin v kulturním domě Ostrov v Havlíčkově Brodě. Pořádá ho odtahová firma z Havlíčkova Brodu, cena je 1200 korun a v ní je vstupné, tombola, raut a překvapení. Předprodej vstupenek je v Ledečské 2628 v Havlíčkově Brodě.

Pivovarský ples

Kdy: 10. února od 20.00

Kde: Chotěboř, sokolovna

Za kolik: vstupné 290 korun

Proč přijít: Pivovar Chotěboř zve zájemce na čtrnáctý ročník pivovarského plesu do chotěbořské sokolovny. Zahraje kapela Foxy Hunters, moderovat akci bude herec Daniel Rous. Na návštěvníky čeká kromě dobré zábavy, pití a jídla také bohatá tombola od partnerů.

Zdroj: Deník/Štěpánka Saadouni

JIHLAVSKO

Zimní bitva v Polné

Kdy: sobota 10. února od 14.00

Kde: Polná, letní scéna

Za kolik: vstupné dítě do výše meče zdarma, dítě do 16 let 80 Kč, dospělý 130 korun, rodinné 330 korun

Proč přijít: Zimní bitva v Polné se tentokrát odehraje ve stylu Narnie. Zájemci se mohou těšit na představitele z Krampus Vysočina, Novus Origo a také nebude chybět Bavor Rodovský. Ve dvě odpoledne se otevírá areál, zimní bitva začíná ve tři. Alchymista Bavor Rodovský bude na scéně ve čtyři odpoledne a od půl páté začíná rej s Krampus Vysočina. Vše zakončí v 17.30 fire show Novus Origo. V areálu budou stánky s teplým občerstvením, nápoji, dárkovými předměty, kolotoči a dalším.

Zdroj: Deník/Jiří Kašpárek

Masopust na ledu

Kdy: pátek 9. února od 15.00

Kde: Jihlava, Masarykovo náměstí

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Maškarní ovládne také Masarykovo náměstí v Jihlavě. Masky mají sraz ve tři hodiny odpoledne. Vše pod vedením herců Horáckého divadla, budou i nadživotní loutky divadla T.E.J.P. a tanečnice z Nart Dance School a cirkusáci z Akrobata. Masopustní průvod vyráží a tropí taškařice v ulicích Matky Boží, Věžní, Benešova, Palackého, Husova a Komenského. Od pěti odpoledne bude hrát Klezmerová a romská muzika Der Šenster Gob a také bude bruslení s ježkem, maskotem HC Dukla Jihlava. Hrát bude orchestr Tutti, dvě kapely a možná přijde i slon. Koblížek a prskavka bude pro každou masku.

Výstava zimních hub v Telči

Kdy: sobota 10. února až neděle 11. února, každý den od 10.00 do 17.00

Kde: Telč, Panský dvůr

Za kolik: vstupné dobrovolné

Proč přijít: Už na druhé výstavě zimních hub s certifikovanou mykoložkou Irynou Kliestovou mohou zájemci využít její mykologickou poradnu nebo si zakoupit koření či sušené houby. Kdo chce, bude mít možnost vidět na vlastní oči jedlé a nejedlé čerstvé houby, které rostou v zimě. Ukážeme Vám, kde hledat tyto houby, rozlišovat je a řekneme si něco o jejich využití.

Zdroj: Deník/Musilová Zuzana

Maškarní v Prostoru

Kdy: sobota 10. února od 20.00

Kde: Telč, klub Prostor

Za kolik: vstupné v masce 100 korun, bez masky 200 korun

Proč přijít: Klub Prostor v Telči zve na Maškarní ples se Sukulent sound, což je rap-reggae z Kamenice nad Lipou. Hrát bude také diskžokej Dina Hombre se svým hip hop vinyl session. Organizátoři zvou na párty plnou rytmu a taneční atmosféry.

PELHŘIMOVSKO

Humpolecké zabijačkové hody

Kdy: sobota 10. února od 8.00 do 16.00

Kde: Humpolec, Horní náměstí

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Humpolecké zabijačkové hody pod širým nebem začínají v Humpolci na Horním náměstí v osm ráno. Pro návštěvníky budou připravené zabijačkové speciality jako jsou jitrnice, jelita, prejt, tlačenka, prdelačka nebo ovar. Těšit se mohou na dobroty z udíren jako klobásy, špeky nebo uzené šunky. Budou se ochutnávat různé pečené pochoutky, nebude chybět pečené koleno, bůček, žebírka, škvarky a spousta street foodových specialit. Zájemci se zahřejou svařákem, horkou čokoládou a sladkou tečkou budou kynuté buchty, koláče a trdelník.

Zdroj: Deník/Martin Singr

Karneval s Kašparem Kubou

Kdy: neděle 11. února od 15.00 do 17.00

Kde: Humpolec, malá scéna Mikádo

Za kolik: vstupné 100 korun dospělý, 50 korun dítě

Proč přijít: Zájemci si mohou přijít užít nedělní odpoledne v maskách s bohatým programem. Na pořadu dne bude tancování, kejkle s balónky, obří bubliny, zábava a soutěže.

Zdroj: Deník/Aneta Slavíková

Zabijačka v Pacově

Kdy: sobota 10. února od 12.00

Kde: Pacov, hala pivovaru

Proč přijít: V pacovském pivovaru se budou konat zabijačkové hody. Zájemci se mohou těšit na speciality v podobě jitrnic, jelit, tlačenky a další vepřové výroby. Naražen bude světlý ležák z žateckých chmelů 2023. Večer zahraje kapela Démoni.

TŘEBÍČSKO

Masopustní stezka

Kdy: od 8. do 11. února 2024

Kde: Jaroměřice nad Rokytnou, kaple svatého Josefa

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: U kaple svatého Josefa v Jaroměřicích nad Rokytnou začíná masopustní stezka. Zájemci ji mohou absolvovat sami, kdykoliv v tomto termínu. A co se na ni dozví? Odpovědi na otázky, co je to masopust, kdy probíhá a jaké zvyky ho doprovází.

Zabijačka v Horním Újezdu

Kdy: sobota 10. února od 10.00 do 21.00

Kde: Horní Újezd, hospoda

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: V Horním Újezdu na Třebíčsku se koná v sobotu zabijačka. Zájemci mohou přijít ochutnat škvarky, jitrnice, jelita, tlačenky, zabijačkový vývar, prdelačku, zabijačkový guláš, pečené maso a mnoho dalšího. Kromě jídla bude i pití. Kdo chce, může si speciality zakoupit a odnést také domů. Vhodná rezervace: 774 555 455.

Zdroj: Deník/Milan Krčmář

ŽĎÁRSKO

Zimní futrování

Kdy: sobota 10. února od 10.00 do 15.00

Kde: Žďár nad Sázavou, náměstí Republiky

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Zimní futrování je street food festival s desítkami chutí. Na stáncích nebudou chybět ani zabijačkové speciality. Doprovodný program obstará od 10.10 folková kapela Vysočan, od 11.30 folk a country Marien a od jedné odpoledne bluegrass v podání Ralpha Schuta a Radka Vaňkáta. Oblíbená letní akce překročí hranice a představí se ve své zimní podobě.

Koncert zpěvačky Anny K.

Kdy: sobota 10. února od 13.00 do 14.30

Kde: Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Mistrovství světa v biatlonu, které začalo v Novém Městě na Moravě, nabízí nejen pro fanoušky také doprovodný program na Vratislavově náměstí v Novém Městě na Moravě. Zájemci mohou přijít v sobotu od jedné hodiny odpoledne na koncert zpěvačky Anny K. Zpěvačka je známá svými hity jako Nebe, Nelítám nízko nebo Na malou chvíli.

Zdroj: Miloš Rufer

Bystřický masopust

Kdy: sobota 10. února od 14.00

Kde: Bystřice nad Pernštejnem, amfiteátr

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: V Bystřici nad Pernštejnem se koná v rámci 11. ročníku Obnovení tradic Masopust. Ve dvě hodiny dojde k předání klíče od starosty a průvod se vydá směrem od městského úřadu k amfiteátru. Tam k tanci a poslechu zahraje Bystřická kapela. Bude i soutěž o nejlepší masku a nebude chybět občerstvení pro malé i velké.