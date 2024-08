Co pro dítě vybrat? „U nás je to každoroční boj,“ říká Jana Zvolánková z Havlíčkova Brodu a dodává: „Dcera nejdřív neví, jaký kroužek si honem vybrat, jenže za dva měsíce jí to přestane bavit a chce jinam,“ povzdechne si žena. Jenže i na takové případy provozovatelé Domů dětí a mládeže pamatují poloviční sazbou. Kroužek si mohou rodiče pro dítě předplatit jen na půl roku. Když se ukáže, že kroužek dítě nebaví, není problém přejít jinam.

Zkušení pedagogové volného času z domů dětí vzkazují, že kroužek si má vybírat dítě a ne rodič. Podle rodinné koučky Julie Sýkorové kroužky nemají sloužit pro dosažení nenaplněných snů samotných rodičů.

Na výběr mají i děti v Chotěboři. Výtvarníkem animátorem se zájemci stanou za cenu tisíc korun za rok. V nabídce je i discgolf nebo historický šerm. Kdo chce být malým horolezcem, zaplatí ale skoro pět tisíc korun ročně. Cenu ale slibuje dům dětí upravit. Čím víc bude zájemců o kroužek, tím nižší bude jeho cena. Hudební dílna, kde se platí 1800 korun za rok je už teď plná.

Zájemci se už teď hlásí i do kroužků pořádaných Střediskem volného času v Ledči nad Sázavou. „U nás se nejdřív plní kroužky tradiční, které děti znají. Hlavně kroužky sportovní nebo rukodělné,“ upřesnila Lenka Pešková, pedagog volného času.

Zájemci o účast v tanečním kroužku Diamond se musejí v současné době už spokojit s rolí náhradníků. Oblíbený je i kurz pro budoucí novináře TV Barborka, kde děti natáčejí skutečné reportáže a tvoří vlastní zpravodajství.

Kurz vaření Pohlreichova vnoučata

Ceny zvedlo Středisko volného času jen minimálně. Snad nejdražší kroužek stojí dva tisíce korun za rok. „Letos nabízíme i novinky. Třeba kurz vaření Pohlreichova vnoučata, ale uvidíme, jaký bude zájem,“ dodala Pešková.

Dům dětí a mládeže ve Světlé nad Sázavou zatím nabídku kroužků nezveřejnil.