Lenka Střelcová přijela z Jihlavy. Její kočárek, kterému se kdysi říkalo košatina, pro jeho vzhled připomínající široký koš na kolečkách, pochází z doby první republiky. „Přivezli mi ho jako dárek. Neměl kolečka, byl na rozsypání. Ale dali jsme ho doma dohromady. Vozila jsem v něm vnučku a ještě pár dětí se v něm sveze,“ pochlubí se.

Většina účastníků setkání přivezla do Polné kočárky už v pravdě historické značky Liberta. Továrna z doby první republiky bohužel doplatila na divokou polistopadovou privatizaci.

Kdo si hraje, nezlobí. Originální setkání lidí které spojuje záliba v historii, láska k panenkám a jak se ukazuje i pozitivní přístup k životu pořádá už třetí rok v Polné Bohumír Jahoda. Majitel pohřebního ústavu. Panenky a pohřby, jde to dohromady? „Jde. Pro mě je to odpočinek od jinak smutné práce,“ vysvětluje pořadatel. Setkání historických kočárků a sběratelů panenek začal pořádat společně s manželkou. „Ta už bohužel mezi námi není, ale měla by radost, jak se nám daří. Na prvním ročníku bylo 67 účastníků, loni 106 a letos 157. Zájem roste, ale bez pomoci a podpory města Polná by to nešlo,“ dodává. Součástí odpoledního setkání v Polné kterému přihlížely stovky lidí, byl průvod městem, módní přehlídka historických kostýmů, prodej rebon panenek a oblečků. Mimochodem setkání sběratelů panenek a kočárků v Polné nebyla jen doména žen. Ani muži nechyběli. Byť jen jako doprovod.