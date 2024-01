Kafe u Osmanyho. Večer plný smíchu slibuje zábavný pořad extravagantního a známého návrháře celebrit kubánského původu. Pár posledních vstupenek do kulturního domu Ostrov v Havlíčkově Brodě na akci v úterý 30. ledna je stále k dispozici.

Osmany Laffita rozesmál před pár dny Tachovany. Nyní se těší do Brodu. | Video: Jakub Botas

„Návštěvníci se mohou těšit na mnohdy neuvěřitelné historky ze života Osmanyho Laffity. Jeho život je totiž velmi pestrý a co jiný nezažije za celý život, on už dávno zvládl,“ slibují organizátoři. Osman odhalí i to, co mělo zůstat utajeno.

Akci moderuje Eva Decastelo a účinkuje zpěvačka Barbora Mottlová. Vstupenky na úterní večer od 19.00 lze stále koupit v síti Ticketportal. Dostupné jsou vstupenky za 350 a 390 korun.

