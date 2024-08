/VIDEO/ Prázdniny na vodě. Až do konce srpna má o zákazníky postaráno půjčovna lodí v Ledči nad Sázavou na Havlíčkobrodsku. O projížďku po Sázavě mají zájem jak party zkušených vodáků, tak i rodiny. Zvýšený zájem o projížďky na lodích, kanoích či raftech hlásí i další půjčovny.

Výlet na loďce ale není pro šetřily. Půjčení plavila stojí kolem pěti stovek na den i víc, další je pojištění a zapůjčení výbavy. Vít Pujman provozuje půjčovnu lodí v Ledči nad Sázavou už patnáct let. „Je to u nás rodinná tradice. Sázava je malebná řeka, jako stvořená pro začátečníky i zkušené vodáky ,“ řekl Deníku s tím, že zájem o vodácký sport roste, hlavně o tradiční projížďky na lodích.

V Ledči si mohou zájemci půjčit lodě, ale také rafty, kajaky i moderní paddleboardy. Otevřeno je denně. Za loď včetně vybavení zaplatí zákazník 500 korun na den, na tři dny je to 400 za den. Rafty jsou už podstatně dražší, čtyřmístný stojí víc než tisícovku za den. Půjčovna zákazníkům dopraví lodě přímo na místo, do Smrčné, Zruče, Kácova i dál po Sázavě, ale není to zadarmo.

Další půjčovna lodí a raftů V servis je otevřená v Trpišovicích. Podle provozovatelů je v létě maximálně vytížená. Zájemcům půjčí lodě k projížďce na Lužnici, Sázavě, Vltavě i Otavě. Po domluvě, lze i na jiných vodách. Půjčují i další vybavení, jako záchranné vesty či lodní pytle. Za kanoe podle velikosti zaplatí zájemce od 370 do 520 korun, za raft přes tisícovku, plus pojištění 40 korun na den.

Podle Zdeňka Hrubeše z Havlíčkova Brodu ale skalních vodáků ubývá. „Mladí sice na vodu jezdí, hlavně když je v televizi nějaký film o vodácích, ale z lodě nesledují vodu. Někteří v lodi sedí, zírají do mobilu a ťukají zprávy. Nechápu, co z toho výletu mají. Ani nemluvím o těch svátečních, co jezdí na lodi pod vlivem a kam přijdou dělají nepořádek,“ poznamenal Zdeněk Hrubeš.

Podle předsedy Asociace vodní turistiky a sportu Petra Ptáčka je v Česku ale největší počet vodáků na metr čtvereční na celém světě. Mají dokonce vodácký slang, vlastní pozdrav „Ahoj“, muzeum ve Zruči nad Sázavou či speciální rituály jako zamykání řeky, křest háčků, kteří sedí v kanoi vždy v předu, informuje kormidelníka vzadu na lodi o stavu vody a možných překážkách.

Na nezájem si nemůžeme stěžovat. Tak vidí letošní vodáckou sezonu Michaela Nováčková z půjčovny Bisport z Dobrovítovy Lhoty. Půjčují kanoe a rafty k projížďce po Sázavě od Zruče po Týnec nad Sázavou. Malé kanoe půjčí na den za necelých šest stovek, raft stojí přes tisícovku. Na vodácký výlet je pro méně zkušené možné podle Nováčkové objednat služby instruktora nebo vodáckého doprovodu.

Na vodu není dobré jezdit sám, varuje Martin Sopr z půjčovny Sázava tour. Půjčovna lodí a raftů na řece Sázavě půjčí plastové kánoe, rodinné kanoe i rafty. Kanoe si zájemce půjčí za necelých šest set korun na den, za raft 1350 korun. Sázava tour půjčuje i vybavení.

Půjčovny se shodují, že zájem o vodácký sport rok od roku roste. Hlavně mezi rodinami s dětmi. Zvyšuje se zájem o rafty a moderní paddleboardy.