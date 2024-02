Čtveřice předních českých hereček dorazí ve čtvrtek 8. února do havlíčkobrodského kulturního domu Ostrov. Dovezou oblíbenou komedii Můžem i s mužem.

Čtyři české herečky jedou do Havlíčkova Brodu s divadelní hrou Můžem i s mužem. | Foto: se souhlasem organizátorů

Podobnost se seriálem Sex ve městě čistě náhodná. V hlavních rolích hrají herečky Vanda Hybnerová, Jitka Sedláčková, Eva Leinweberová a Dáša Zázvurková. „Jde o vtipnou autorskou feérii čtyř žen, čtyř archetypů a vznikla z potřeby podívat se pravdě do očí,“ zvou na akci organizátoři.

Zdroj: Youtube

Co vše se odkryje a kolik slupek se oloupe během jedné narozeninové párty. Po čem všichni touží, no přece po lásce, po stavu milovat a být milován. A také bude odkryto tajemství, co ženy dělají, když si myslí, že je nikdo nevidí.

Délka představení je 105 minut a hraje se bez přestávky. V Havlíčkově Brodě začíná představení ve čtvrtek 8. února v sedm večer a vstupné stojí od 490 do 550 korun. Vstupenky jsou stále k dostání.

Zdroj: Deník/Martin Singr