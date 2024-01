/SEZNAM MÍST/ Masopustní veselí naplno propukne o nadcházejícím víkendu. Na Havlíčkobrodsku jich můžete navštívit hned několik, v sobotu projde průvod obcí Štoky a na letní scéně bude jarmark s živou kapelou. V neděli se mohou těšit lidé na havlíčkobrodském náměstí.

HAVLÍČKOBRODSKO

Masopust s jarmarkem

Kdy: sobota 3. února od 13.00

Kde: Štoky, letní scéna

Proč přijít: Průvod masek projde ve Štokách od půl druhé odpoledne, sraz je v místním autokempu. Už od 13.00 začíná jarmark na letní scéně s živou kapelou, stánky, bude i ochutnávka zabijačkových produktů. Na místě vařená zabijačková polévka, dětská diskotéka v maskách, tombola a další. Také masky, které projdou městečkem, budou končit na letní scéna na jarmarku.

Masopustní jarmark

Kdy: neděle 4. února od 14.00

Kde: Havlíčkův Brod, Havlíčkovo náměstí

Proč přijít: Zájemci se mohou zúčastnit letošního masopustního průvodu, který se uskuteční v neděli 4. února na Havlíčkově náměstí. Na místě budou stánky s tradičními masopustními specialitami, horkým svařákem nebo medovinou. Ve dvě odpoledne vyjde ze Skatu klubu v Horní ulici průvod maškar a za hudebního doprovodu Havlíčkobrodské 12 doputuje až na tribunu před radnicí. Součástí bude soudní přelíčení s kobylkou, která bude následně vzkříšena.

Masopustní veselí v Chotěboři

Kdy: úterý 6. února od 15.30

Kde: Chotěboř, SeneCura

Proč přijít: Zájemci a milovníci masopustního veselí se sejdou v Chotěboři na masopustu u SeneCury. Odsud půjdou přes náměstí ke kostelu. Od čtyř odpoledne potom čeká masopustní veselí na plácku u domečku sdružení Benediktus v Klášterní ulici. Vstup s pamlsky a dobrotami, masky budou staročeské, pohádkové, zvířecí i hmyzí. Kdo chce, může se přidat.

DALŠÍ MASOPUSTY NA HAVLÍČKOBRODSKU

Sobota 3. února

Lipnice nad Sázavou, průvod městem začne v osm ráno, začátek je v místní části Dolní Dvůr a konec na náměstí v Lipnici nad Sázavou

Havlíčkova Borová, sraz masek v 8.00 u úřadu městyse a poté obchůzka obcí

Vilémov, sraz masek v 15.15 u sportovní haly, v půl čtvrté se průvod vydá ke Staré cihelně

Rušinov, sraz v 9.00 v hospodě u Ořechu, v 9.15 začátek průvodu na Modletíně

Úterý 6. února

Světlá nad Sázavou, masopustní průvod od 13.30 na náměstí Trčků z Lípy, průvod projde od ZŠ Komenského na náměstí

Sobota 10. února

Dolní Město, masopustní průvod projde městem od osmi ráno do šesti večer

Chystáte se na nějaký z masopustních průvodů v regionu? My vše objet nestihneme, ale budeme rádi, když se s námi o vaše fotografie, videa a zážitky podělíte. Masopustní veselí vaším objektivem zasílejte, prosím, na email: redakce.havlickobrodsky@denik.cz nebo prostřednictvím formuláře čtenář reportér na webu Havlíčkobrodského deníku.

JIHLAVSKO

Masopust ve Stonařově

Kdy: sobota 3. února od 14.00

Kde: Stonařov, městečko

Za kolik: vstupné dobrovolné

Proč přijít: Průvod masopustních masek a maškar vychází z kulturního domu o půl druhé odpoledne, na městečku budou představeny masopustní tradice a zvyklosti. Bude předána správa nad městečkem maskám, bude se číst z knihy hříchů a nepravostí a také pochovávat basa. Bude společná ochutnávka koblih, z toho, kdo co donese. Možnost zakoupení a ochutnávky tradičních zabijačkových dobrot, živá hudba, svařák a čaj. K masopustu začnou už v deset hodin dopoledne vepřové hody na městečku.

Masopust ve Vyskytné nad Jihlavou

Kdy: sobota 3. února od 10.00

Kde: Vyskytná nad Jihlavou, u obecního úřadu

Proč přijít: V deset hodin dopoledne převezmou nadvládu nad obcí masky, dostanou klíče od vesnice a půjdou obcí s dechovou hudbou Rozmarýnka. V osm večer začíná veselice v Hostinci pod Lípou. Hrát bude Jarabáček, účastníci průvodu mají vstup zdarma, ostatní 150 korun. V ceně je guláš.

Starohorský masopustní průvod

Kdy: sobota 3. února od 14.00

Kde: Jihlava, sraz u Motorpalu z ulice Okrajová

Proč přijít: Masopustní průvod vyjde ve dvě odpoledne z Okrajové ulice v Jihlavě, projde Staré Hory a ve čtyři skončí na Starce. Hudebně bude doprovázet harmonika s vozembouchem. U svých stavení je možné připravit maškarám malé občerstvení. Dětský karneval začne v půl páté s Milanem Řezníčkem právě v hospůdce Starka. Masopustní zábava začíná v půl osmé s hudební skupinou Čakra. Na to je lepší rezervace na 731635140.

Masopust na ledu

Kdy: pátek 9. února od 15.00

Kde: Jihlava, Masarykovo náměstí

Proč přijít: Masopustní průvod čeká Jihlavu. Taškařice budou tropit herci z Horáckého divadla, masky a nadživotní loutky budou z divadla T.E.J.P., přijdou i tanečnice z Nart Dance School a cirkusáci z Akrobata. Hrát bude orchestr Tutti, dvě kapely a možná přijde i slon. Koblížek a prskavka pro každou masku. Masopustní průvod vyjde v půl čtvrté a půjde Matkou Boží, Věžní, Benešovou, Palackého, Husova a Komenského. V pět večer zahraje Klezmerová a romská muzika Der Šenster Gob. Od pěti bude bruslení s Ježkem.

Masopust v ZOO Jihlava

Kdy: úterý 13. února od 9.00 do 16.00

Kde: Jihlava, ZOO

Za kolik: v rámci běžného vstupného do ZOO

Proč přijít: Zájemci se mohou ve zvířecí masce zapojit do masopustního průvodu, který projde zoologickou zahradou. Během týdne budou moci zájemci vyplnit masopustní kvíz. Díky němu se děti i dospělí dozví, jaké zvířecí masky byly tradiční součástí masopustních průvodů. Ve dvě hodiny vyrazí průvod od hlavní pokladny směrem k vesnici Matongo. Děti, které dorazí ten den ve zvířecí masce, budou mít vstupné zdarma.

DALŠÍ MASOPUSTY NA JIHLAVSKU

Sobota 3. února

Mrákotín, sraz masek v 10.00 před restaurací Na Kovárně, od 12.00 masopustní průvod obcí

Opatov, sraz masek v 9.00 v sokolovně, obchůzka od 10.00 do 15.00

Jezdovice, sraz masek v 12.30 v kulturním domě, poté obchůzka obcí, večer taneční zábava s kapelou Sem Tam Band

Radkov, sraz masek před hasičskou zbrojnicí v 9.45, v 10.00 průvod obcí s hudbou, zakončeno občerstvením v budově školy

Nová Říše, masopustní obchůzka obcí

Sobota 10. února

Hodice, masky mají sraz v 8.00 v hasičárně, odchod od hasičárny v 9.00 po obci, večer posezení s hudbou v kulturním domu

Růžená, sraz masek ve 12.00 u kulturního domu

Kamenice, masopustní průvod městysem vyráží v 9.00

Řásná, masopustní průvod vyjde od 13.00 od obecního úřadu za doprovodu Počátecké dechovky, na závěr připraven guláš

Vílanec, sraz v 9.00 v kulturním domě, začátek průvodu v 9.30 v Loučkách, dále pokračuje ve Vílanci

Sobota 17. února

Čenkov, místní část Třeště, masopustní průvod vyráží od 13.00 od KD, po průvodu v KD hraje VM Band

Měšín, sraz masek ve 13.00 v místním pohostinství, vychází od 14.00

Sobota 24. února

Rantířov, masopustní průvod s masopustní zábavou

Cejle, masky budou vycházet ve 12.00 od kulturního domu

Horní Kosov, Jihlava průvod masek od 13.00, sraz na Formanské poště

PELHŘIMOVSKO

Žirovnický masopust se zabijačkou

Kdy: sobota 3. prosince od 14.00

Kde: Žirovnice, první zámecké nádvoří

Proč přijít: Průvod vyjde ve dvě odpoledne a dvakrát se zastaví. Jednou na autobusovém nádraží a podruhé na Žižkově ulici. Zakončení bude před hotelem Artaban, kde budou zabijačkové hody a na sále bude hrát k tanci a poslechu hudba pro všechny. Celým dnem bude na harmoniku provázet Radomír Švec z kapely Klaret. Masky vítány.

Masopust v Pelhřimově

Kdy: úterý 6. února od 14.00

Kde: Pelhřimov, KD Máj

Proč přijít: Tradiční akce s průvodem v Pelhřimově. Všichni zájemci se mohou přidat v úterý 6. února do masopustního průvodu. Sraz masek je ve dvě hodiny odpoledne v kulturním domě Máj, odchod od něj je v půl třetí. Na náměstí nebude chybět tradiční program, nebude chybět předání vlády nad městem maškarám, zahraje masopustní kapela a těšit se zájemci mohou na obří tlačenku.

Humpolecký masopust

Kdy: čtvrtek 8. února od 13.30

Kde: Humpolec, ČZA a Horní náměstí

Proč přijít: Na tučný čtvrtek se v Humpolci rozjede masopustní veselí. Tradiční průvod maškar městem vyjde od budovy České zemědělské akademie od půl druhé odpoledne, ve dvě potom dojdou na Horní náměstí. Součástí masopustu budou vdavky maškar, poražení kobyly, divadlo pro děti, zabijačkové speciality, koblihy a další masopustní dobroty. Masopustní dechovka ZUŠ zahraje lidové tance, součástí bude i fotokoutek.

Masopust v Počátkách

Kdy: sobota 17. února od 14.00

Kde: Počátky, sokolovna

Proč přijít: Průvod pro děti i dospělé startuje v půl třetí, hrát bude Chůdová kapela, masky jsou vítány stejně jako vše co řinčí a rachtá. Součástí budou masopustní hody a občerstvení, hudba a zábava do večerních hodin. Pro děti tvořivé dílničky.

DALŠÍ MASOPUSTY NA PELHŘIMOVSKU

Sobota 3. února

Lukavec, sraz masek na náměstí v 13.00

Košetice, sraz masek v 12.30 u Jednoty Košetice

Zachotín, sraz masek ve 12:00 u obecního úřadu

Neděle 4. února

Želiv, sraz masek ve 13.00 na Panuškách (zázemí TJ Sokol Želiv)

Sobota 10. února

Kamenice nad Lipou, sraz masek před radnicí ve 12.00, se zabijačkou

Nová Cerekev, sraz masek v 8.45 před úřadem městyse

Horní Cerekev, sraz masek ve 12.00 v hasičárně, průvod vyjde ve 13.00 z vlakového nádraží

Červená Řečice, sraz masek v 8.30 na náměstí, průvod maškar městem od 9.00

TŘEBÍČSKO

Masopustní veselí

Kdy: sobota 3. února od 13.00 do 17.00

Kde: Třebíč, Šmeralův statek, Centrum tradiční lidové kultury

Za kolik: dospělí a děti od šesti let 50 korun, masky vstup zdarma

Proč přijít: Masopustní veselí zabere Šmeralův statek v Třebíči. Lidé se mohou těšit na Muziku Mustafo Josefa Číže s hostem Petrem Hudečkem, muziku a tanečníky souboru Bajdyš, divadelní spolek Ampulka a muzejníky v tradičních i soudobých maskách, pochování basy, smažení koblih a bramborovch placek, zabijačkové dobroty, soutěže masek a mnoho dalšího.

Jemnický masopust

Kdy: sobota 3. února od 14.00 do 15.30

Kde: Jemnice, v areálu zámku a centrum města

Proč přijít: V Jemnici se koná tradiční masopust, masky mají sraz v 13.45 v areálu zámku a ve dvě hodiny vyjdou centrem města. Po třetí hodině budou oceněné masky dětí a ve čtvrt na čtyři se bude pohřbívat masopustní basa. Každý se může přidat.

DALŠÍ MASOPUSTY NA TŘEBÍČSKU

Sobota 3. února

Pyšel, sraz masek v 9.30 v areálu fotbalového hřiště, od 10.00 obchůzka obcí s kapelou, po průvodu v areálu odhalení masek a posezení s živou muzikou

Příložany, sraz masek v 12.30 a od 13.00 průvod obcí za doprovodu živé hudby, od 19.00 sousedské posezení s kapelou Duo Deli

Římov, sraz masek v 10.00 u kulturního domu

Sobota 10. února

Třebenice, Chroustov, Plešice, sraz v 8.30 v Třebenické hospůdce, poté od 9.30 průvod Chroustovem, od 10.30 Plešicemi a ve 12.00 v Třebenicích

Chlístov, průvod obcí vyjde v 10.00

od 8. do 11. února 2024

Jaroměřice nad Rokytnou, masopustní stezka se startem u kaple svatého Josefa

Sobota 24. února

Ratibořice, masopustní průvod obcí

ŽĎÁRSKO

Masopust v Novém Městě

Kdy: sobota 3. února od 14.00

Kde: Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí

Proč přijít: Novoměstský masopust vypukne první únorovou sobotu ve dvě hodiny odpoledne na Vratislavově náměstí za kostelem. O čtvrt hodiny později vyjde průvod masek okolo náměstí s dechovým orchestrem Z-Ušáci. V půl čtvrté je naplánovaný masopustní karneval pro děti v kulturním domě, který pořádá místní dům dětí a mládeže. Součástí budou hry, soutěže, fotokoutek, výtvarné dílny a hrát bude DJ Marty. Všechny masky vítány.

Masopust v Oslavici

Kdy: sobota 3. a neděle 4. února

Kde: Oslavice

Proč přijít: Masopustní veselí v Oslavici trvá rovnou dva dny. V sobotu budou tradiční zabijačkové speciality po celý den, průvod masek obcí začne v 10.30, poté bude večerní posezení. Vše završí v neděli od 14.00 dětský karneval. Po celý program karnevalu bude provázet hudební skupina Mach3.

Masopust v Herálci

Kdy: sobota 10. února od 7.00 do 18.00

Kde: Herálec pod Žákovou horou, obecní úřad

Proč přijít: Masopustní obchůzka v Herálci pod Žákovou horou na Žďársku bude hýřit jasnými barvami, úsměvy a především dokonale propracovanými kostýmy. Zahájení průvodu bude před obecním úřadem v sedm hodin ráno, kde budou masky žádat starostu o povolení vstupu do obce. Po celý den půjde s průvodem osmičlenná kapela. Na závěr bude maškarní ples v kulturním domě.

DALŠÍ MASOPUSTY NA ŽĎÁRSKU

Sobota 3. února

Osová Bítýška, sraz masek v 7.30 u fotbalového a tenisového areálu, začátek průvodu v 8.30

Sobota 10. února

Bohdalov, sraz masek v 8.30 a poté obchůzka obcí

Křižanov, sraz masek v 8.00 v hasičské zbrojnici, obchůzka od 9.00

Ostrov nad Oslavou, začátek v 11.30 u hasičské zbrojnice, v 10.00 Na Sukách, masopust s názvem Ostrovské zimní sportovní hry

Úterý 13. února

Rozsochy, masopustní ostatky s půlnoční scénou, od 19.30 v orlovně, hraje Zuberská šestka