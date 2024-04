Sázavka u Světlé nad Sázavou bude v sobotu hostit Bouřlivou taškařici. Návštěvníci se mohou těšit na pohádkovou bitvu. Budo také Stamicovy slavnosti a Tlapková párty v Havlíčkově Brodě.

Stamicovy slavnosti.

HAVLÍČKOBRODSKO

Bouřlivá Taškařice

Kdy: sobota 20. dubna od 12.30

Kde: Sázavka u Světlé nad Sázavou, bývalé fotbalové hřiště

Za kolik: vstupné dobrovolné

Proč přijít: Bouřlivé Taškařice Dobytí Paříše, tak se jmenuje akce, která se koná v sobotu od půl jedné na bývalém fotbalovém hřišti v obci Sázavka. Návštěvníci se mohou těšit na pohádkovou bitvu nejen o boji mezi dobrem a zlem. Budou souboje mezi hrdiny a Vikingy, dále kouzelné show ve světě magií, alchymie a ohně a také pohádkové dílny. Bude kreativní tvoření pro malé i velké. Akci pořádají Synové Bouře.

Stamicovy slavnosti

Kdy: pátek 19. dubna od 19.00

Kde: Havlíčkův Brod, kostel svaté Rodiny

Za kolik: vstupné 200 korun

Proč přijít: SPS Jasoň a pěvecký sbor Gymnázia Havlíčkův Brod se představí s programem nazvaným Hudba lidu blízká. Půjde o akci v rámci Stamicových slavností, které začaly před dvěma týdny a budou pokračovat až do půlky května. Akce se uskuteční v kostele svaté Rodiny a sbormistry budou Jana Lstibůrková a Josef Secký.

Tlapková párty v Brodě

Kdy: sobota 20. dubna od 15.30

Kde: Havlíčkův Brod, Kulturní dům Ostrov

Za kolik: vstupné 200 korun

Proč přijít: Oblíbená Tlapková párty míří do Havlíčkova Brodu. Půjde o diskotéku plnou tance, bublinek a pohádkových kamarádů. Tento den bude patřit všem dětem. Na zájemce čeká taneční program, hudba z pohádek a celá parta. Součástí bude diskotéka s bublinkami, oblíbené pohádkové postavičky, autogramiáda s maskoty nebo stánek s malováním na obličej. Prostor se otevírá ve tři odpoledne a konec je o půl šesté.

JIHLAVSKO

Den proti úložištiKdy: sobota 20. dubna od 10.00Kde: vrchol Čertova HrádkuZa kolik: vstupné zdarmaProč přijít: Den proti úložišti je v plánu v sobotu 20. dubna na Čertově Hrádku. V místě uvažovaného hlubinného úložiště s sejdou občané dotčených obcí lokality Čertův Hrádek, aby společným happeningem se symbolickým přehazováním horkých brambor, dali najevo, že zodpovědné je vychladnout a nespěchat. Nespěchat s nákladným hlubinným úložištěm a vše udělat poctivě.

Den Hrůzy v ZOO

Kdy: neděle 21. dubna od 10.00 do 15.00

Kde: Jihlava, zoologická zahrada

Za kolik: v rámci běžného vstupného

Proč přijít: Den Země si mohou přijít lidé užít do zoologické zahrady v Jihlavě. Na návštěvníky čekají tvořivé dílny v centru PodpoVRCH, výroba malého hmyzího hotelu, sázení sazeniček rostlin a další aktivity. V areálu zoo bude ekologie hrou, malování na obličej a hrátky s pojišťovnou ČPZP. Prvních tři sta pojištěnců, kteří přijdou do zoo a předloží průkaz pojištěnce této pojišťovny, půjde do zoo od 10.00 zdarma. U výběhu babirus bude od 11.00 komentované krmení, patronem těchto zvířat se stane zpěvák Michal Hrůza. Budou tu zábavné i poučné aktivity pro malé a velké.

Jedna z posledních akcí v jihlavské zoo přilákala o Velikonocích spoustu návštěvníků

Zdroj: Deník/Martin Singr

Maker Faire Jihlava

Kdy: sobota 20. dubna od 10.00 do 17.00

Kde: Jihlava, Modeta

Za kolik: vstupné do 50 do 200 korun

Proč přijít: Celosvětová přehlídka kreativity, tvořivost a inovací přichází do Jihlavy. Půjde o nevšední projekty a experimenty z oblastí nových technologií, řemesel, 3D tisku, ale i vyšívání, elektorniky, designu, dronů, modelářství a mnoho dalších. Akce je vhodná jak pro rodiny s dětmi, tak i pro studenty, kteří se zajímají o technologie a inovace, tak pro odborníky v daných tvůrčích odvětvích.

Petr Kolář v Třešti

Kdy: pátek 19. dubna od 19.00

Kde: Třešť, kulturní dům

Za kolik: vstupné 490 v předprodeji, 550 korun na místě

Proč přijít: Zpěvák Petr Kolář přijede do Třeště s novým turné nazvaným Tajný místa Tour. Zpěvák s nezaměnitelným hlasem neuvěřitelného rozsahu a barev přijede pohladit duše svých posluchačů. Koncert se koná k desce, která vyjde v příštích týdnech. Zazní i nový singl Tajný místa. Hostem bude Olinka Rumlová.

Mineral-Expo

Kdy: sobota 20. dubna od 9.00 do 17.00

Kde: Jihlava, DKO

Za kolik: vstupné základní 80 korun, děti do 15 let 30 korun

Proč přijít: V jihlavském DKO se uskuteční prodejní výstava minerálů, šperků, fosílií a přírodnin s programem pro celou rodinu.

Bublinkový karneval

Kdy: sobota 20. dubna od 13.00 do 14.00

Kde: Telč, Panský dvůr

Za kolik: vstupné 150 korun

Proč přijít: Divadlo Kejkle si pro děti v Panském dvoře připravilo horu zábavy s bublinami. Balónky, bublinky, dobrá nálada. Hodinové bublinkové představení pro děti se už chytá. Masky i kostýmy na akci jsou vítány.

Horká brambora pro Dolní Cerekev. Místní pálí úložiště, zase budou protestovat

PELHŘIMOVSKO

Kecičky a Písničky

Kdy: pátek 19. dubna od 19.00

Kde: Pelhřimov, kulturní dům

Za kolik: vstupné 890 korun

Proč přijít: Známá režisérka a spisovatelka Karin Krajčo Babinská a její manžel Richard Krajčo přijíždí do Pelhřimova s rodinným talkshowrecitálem o tom, jak to vidí ona, aneb on to vidí často jinak. Půjde o pokec, zábavu, domácí pohoštění, akustickou kytaru, kopák a další písně kapely Kryštof. Volných posledních pár vstupenek.

Humpolecké trhy

Kdy: sobota 20. dubna od 9.00 do 13.00

Kde: Humpolec, Horní náměstí

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Humpolecké Horní náměstí oživí trhy. V nabídce budou sýry, pečivo, koření, zákusky, medové výrobky, dětské oblečení, kosmetika, drogerie, košíky, sádrové výrobky a mnoho dalšího. Na místě budou k dostání Dobroty přímo z pece a doprovodný program obstará dílnička pro děti i harmonikáři.

Takové trhy byly v Humpolci v zimě

Takové trhy byly v Humpolci v zimě

Degustace českých vín

Kdy: sobota 20. dubna od 19.00

Kde: Pelhřimov, KD Máj

Za kolik: vstupné v předprodeji 400 korun, na místě 500 korun

Proč přijít: Na milovníky vína čeká v pelhřimovském kulturním domě na malé scéně degustace českých vín se someliérem Martinem Markem. V ceně vstupného bude i malé občerstvení. Večerem provede Martin Marek, someliér z firmy Alifea. Zajímavou prezentaci zpříjemní ochutávka dvanácti vín od českých vinařů.

TŘEBÍČSKO

Farmářský a řemeslný trh

Kdy: neděle 21. dubna od 9.00 do 13.00

Kde: Bransouze, kulturní dům

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Farmářský a řemeslný jarmark v Bransouzích nabídne návštěvníkům mnoho dobrot. Půjde o sýrové pokušení, medy a marmelády, čokolády, přírodní kosmetiku, dřevěné výrobky a minerály či výrobky z levandule. Nebudou chybět ani dobroty z řeznictví nebo Kramolínský ranč s Food Truckem zvěřinových specialit. To je jenom krátký výčet toho, co na návštěvníky čeká.

Street Food festival

Kdy: sobota 20. dubna od 10.00 do 19.00

Kde: Třebíč, Podzámecká niva

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: První ročník street food festivalu v Třebíči se blíží. Už v sobotu mohou lidé na Podzámecké nivě zažít moderní i nemoderní gastronomii a zažít, co je to street food. Bude k dostání mix světových kuchyní, ale i té české, dorazí food trucky. Zahraje a zazpívá Devanil Dos Santos. Pochoutky se budou připravovat přímo před zraky přítomných.

Jeden z třebíčských jarmarků

Jeden z třebíčských jarmarků

Fashion show

Kdy: pátek 19. dubna od 17.00 do 2.00

Kde: Třebíč, Galerie G34

Za kolik: vstupné dobrovolné

Proč přijít: Menší módní fashion show čeká na návštěvníky třebíčské Galerie G34. Galerie se otevírá v pět večer a od šesti zahrají Tomáš Štefka a Marek Vaňkát. Po jejich vystoupení bude od půl sedmé Art workshop a malování pro veřejnost. Budou se tvořit umělecká a originální díla. Dále bude na programu dražba obrazů pro Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v České republice. Ve čtvrt na devět začne přehlídka Sorelle Mondo s kolekcí Jaro/léto. O afterpárty se postará DJ Orkus a DJ J. M. Blex.

ŽĎÁRSKO

Žďárský farmářský trh

Kdy: sobota 20. dubna od 8.00 do 11.30

Kde: Žďár nad Sázavou, náměstí Republiky

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Farmářský trh zabere žďárské náměstí, lidé si mohou přijít ráno na čerstvou snídani, poslechnout si živou hudbu a u toho nakoupit spoustu farmářských produktů. Trhy začínají v dubnu a budou každý měsíc až do října. Na trzích nejde jen o nakoupování, ale i o setkávání. Kdo chce prodávat produkty, může kontaktovat organizátory: zdarskeft@zdarns.cz.

Svrateckou horninou k rozhledně Horní les

Kdy: sobota 20. dubna, od 10.00 do 17.00

Kde: Rovečné, rozhledna Horní les

Proč přijít: Nadšenci do turistiky se mohou v sobotu 20. dubna vydat k rozhledně Horní les u Rovečné. Jde o hvězdicový pochod, každý účastník obdrží pamětní list a na místě bude i drobné občerstvení. Na místě bude k zakoupení turistická vizitka, magnetka, igelitová taška, propiska nebo reflexní samolepka.

Zdroj: Deník/ Ondřej Švára

Otevřené památky v Bíteši

Kdy: sobota 20. dubna od 12.00 a od 14.00

Kde: Velká Bíteš, kostel svatého Jana Křtitele, městské muzeum

Za kolik: vstupné volné

Proč přijít: Zájemce čekají ve Velké Bíteši volně zpřístupněné památky. Komentovaná prohlídka kostela svatého Jana Křtitele je na programu v sobotu 20. dubna od 12.00. Sraz zájemců je před vstupem do areálu kostela, u hradební věže. Bude možnost nahlédnout také do sakristie a vystoupat na kostelní i hradební věž. Zájemci se dozví spoustu zajímavého. Městské muzeum bude zpřístupněné od 14.00 do 18.00. Některé expozice bude možné prohlédnout individuálně, pro zájemce bude v každou celou možná prohlídka s výkladem pracovníka muzea.