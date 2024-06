V Havlíčkově Brodě bude Malý folklorní festival, vystoupí folklorní soubory. Na Dny města Chotěboře zavítá Xindl X a také Šlapeto nebo Citron. Gastronomický festival ovládne Habry.

HAVLÍČKOBRODSKO

Malý folklorní festival

Kdy: sobota 15. června od 12.00 do 22.00

Kde: Havlíčkův Brod, Havlíčkovo náměstí

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Čtvrtý ročník Malého folklorního festivalu v Havlíčkově Brodě se koná v sobotu na Havlíčkově náměstí. Přijedou soubory Bítešan, Okřešánek, Rosénka, Studánka, Škubánek a Krojová družina z Jarošova nad Nežárkou. Přijede i Horácká muzika a v neposlední řadě také domácí soubor Kalamajka. Od pravého poledne budou k dispozici stánky s občerstvením a bude možné si prohlédnout věž kostela Nanebevzetí Panny Marie. V jednu začne taneční a hudební program.

Dny města Chotěboř

Kdy: sobota 15. června od 9.30

Kde: Chotěboř, náměstí TGM

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Lidé si mohou přijít užít sobotu na chotěbořské náměstí, kde se konají Dny města Chotěboř. Akce začíná v půl deváté s Dixie Friends a Dechovým orchestrem mladých při ZUŠ Chotěboř. Bude řezbářská sho, dražba vyřezaných soch, ohňová show a bohatý hudební program. Od půl druhé vystoupí Xindl X, projedou tudy vozidla v rámci 1000 mil československých a bude pokřtěna také kniha Chotěboř včera a dnes II. Zahrají kapely Šlapeto, ChotěCrew, Za notou, Premiér nebo Citron. Bude i ohňová show.

Gastronomický festival

Kdy: sobota 15. června od 10.00

Kde: Habry, Žižkovo náměstí

Za kolik: vstupné volné

Proč přijít: Osmý ročník Gastronomického festivalu hostí v sobotu Habry. Na náměstí budou k dosání delikatesy, lahůdky z celého regionu a budou se prezentovat místní výrobci a restaurace. Zájemci si vyberou vynikající pokrmy z čerstvých potravin, kvalitní vína, lokální pivo a mnoho dalšího. Nebudou chybět ani dezerty. Stánky nabídnou produkty od lokálních výrobců a producentů. Pro nejmenší je připravený doprovodný program.

JIHLAVSKO

1000 mil československých

Kdy: sobota 15. června od 13.25 do 15.30

Kde: Jihlava, za nákupním centrum Citypark (ulice U Dlouhé stěny)

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Jedna z největších akcí automobilových veteránů závod 1000 mil československých se vrací do Jihlavy. Pořadatelé vrací tento závod na původní trasu přes Jihlavu. Závod se koná pod záštitou Petra Pavla a Zuzany Čaputové. Kontrolní stanoviště předválečných veteránů bude od 13.25 do 15.30 právě u Dlouhé stěny u Cityparku. Dále budou pokračovat auta přes Masarykovo náměstí směrem na Havlíčkův Brod.

Setkání praporů v Telči

Kdy: sobota 15. června od 10.00

Kde: Telč, Panský dvůr, náměstí Zachariáše z Hradce

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Do Telče dorazí 753 praporečíků v rámci celostátního setkání sborů dobrovolných hasičů. Do města dorazí asi šest tisíc hasičů, prapory budou ze všech krajů, ale nejvíce z Vysočiny. Jde o druhé historické setkání praporů, příjezd a prezentace bude na dvoře Panského dvora. Poté se přesunou na náměstí, kde bude program už od deseti dopoledne. Přesun praporů z Panského dvora začne zhruba v jednu hodinu odpoledne a ve dvě už budou všichni nastoupeni v Telči na náměstí

Hokejista Nečas přiveze pohár

Kdy: sobota 15. června od 13.30

Kde: Telč, zimní stadion

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Hokejista Martin Nečas a hokejistka Denisa Křížová přijedou potěšit fanoušky na zimní stadion do Telče. Martin Nečas s sebou přiveze mistrovský pohár a také zlatou medaili z domácího MS v hokeji. Na programu bude diskuse, promítání videí a také autogramiáda a focení. Martin Nečas telčský led dobře zná, jezdil sem od dětství na hokejové kempy.

Country folk festival

Kdy: sobota 15. června od 14.00

Kde: Brtnice, klášterní zahrada

Za kolik: vstupné 400 korun

Proč přijít: Druhý ročník Country-folk festivalu se koná na klášterní zahradě v Brtnici. Na zájemce čeká den plný skvělé hudby a zábavy. Od tří hodin odpoledne zahraje Žalman, v pět ho vystřídají Schovanky a od sedmi do deseti večer bude Brtnický dostavník. Součástí bude rodeo na býku, simulátor dojení krav, Caramelka.

PELHŘIMOVSKO

Mini festival evropských chutí

Kdy: sobota 15. června od 9.00 do 14.00

Kde: Pelhřimov, Masarykovo náměstí

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Letní Mini jarmark se rozroste o Mini festival evropských chutí. Zájemci se mohou těšit na francouzské palačinky, belgické hranolky, slovenské lokše, slovenské a maďarské uzeniny, španělská, italská a moldavská vína, italské těstoviny, ukrajinské šašlyky a boršč. Budou i pravé polenské mrkvance. Součástí bude hudební doprovod i poznávací tvořivá dílnička.

XXI. Pacovský okruh

Kdy: sobota 15. června od 8.00

Kde: Pacov, zámek, horní nádvoří

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: V Pacově se koná mezinárodní veterán rallye historických motocyklů, připomíná uspořádání prvního motocyklového závodu na území Čech v roce 1906. Okruh je dlouhý 31 kilometrů. Start je v jednu hodinu odpoledne na nádvoří Pacovského zámku. Rallye má tři časové kontroly a čtyři zvláštní zkoušky. K vidění bude přehlídka dobového oblečení, živá hudba, výstava historických motocyklů, stacionárních motorů a sejdou se tu i výrobci a prodejci novodobých motocyklů. Během dne si lidé prohlédnou historické dokumenty a fotografie z dob prvních motocyklových závodů. Do Pacova zavítá Dobová móda Telč a hudební produkci obstará Protéza Blues Band.

Rodinný den v sadech

Kdy: neděle 16. června od 14.00 do 19.00

Kde: Pelhřimov, Městské sady

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Zábavná akce pro celé rodiny. Nabídne pestrý program plný her, aktivit a zábavy pro všechny věkové kategorie. Připraveny budou tvořivé dílny, sportovní aktivity, hry pro nejmenší, hudební vystoupení, prezentace organizací volnočasových a sportovních aktivit. Bude se prezentovat Nemocnice Pelhřimov a mnoho dalších organizací.

TŘEBÍČSKO

Barchan v Jemnici

Kdy: od pátku 14. června do neděle 16. června

Kde: Jemnice, areál zámku a přilehlé okolí

Za kolik: vstupné zdarma, pokud není uvedeno jinak

Proč přijít: O víkendu ožije Jemnice slavnostmi Barchan. Slavnostní průvod kostýmovaných postav ulicemi města Jemnice a zahájení vyvěšením praporu Barchan začne v pátek v 17.30. Otevřou se také mazhausy. Součástí budou vystupení fakírů, ohňová show i koncerty a zábavy. V sobotu je budíček už v půl deváté a v devět se otevře historické tržiště. Od 14.00 bude historický běh královských poslů Tyršovou ulicí, v půl třetí se královský pár rozloučí s Jemnicí a ve tři vyjde ze zámku přes náměstí kostýmovaný průvod. Z kapel vystoupí David Koller s kapel, Juřič Pařil nebo O5 a Radeček. V neděli bude poutní mše svatá u kostela svatého Víta, kouzelník, kejklíři a také vystoupení s koňmi. Dozvuky budou v pondělí 17. června ve čtyři hodiny vystoupí v zámeckém parku Vysočinka, vstupné se platí a bude taneční zábava Vasr Band.

Slavnosti růžového vína

Kdy: sobota 15. června od 12.00 do půlnoci

Kde: Třebíč, Tyršovy sady

Za kolik: vstupné 200 korun na místě

Proč přijít: Slavnosti růžového vína se v letošním roce konají kvůli revitalizaci zámecké zahrady v Tyršových sadech. Zájemci si mohou přijít užít odpoledne jako v pohádce s lahodnými výběrovými víny z českých a moravských vinic. Ochutnají perly lokální i vzdálenější gastronomie. Doprovodný program obstará saxofonista Radim Nowak, Makáme na tom a Hangover.

Výročí budovy ZŠ Otokara Březiny

Kdy: sobota 15. června od 9.00 do 20.00

Kde: Jaroměřice nad Rokytnou, ZŠ Otokara Březiny

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Prohlídka prostor začne v devět dopoledne, odpolední program bude na prostranství mezi ZŠ a hotelem Opera. Odpoledním programem programem provází moderátoři Daniela Brzobohatá a Lukáš Kunst. Od půl druhé bude autogramiáda před přístavbou školy s hudební skupinou Like-IT. Odpolední program začne ve dvě, poté vystoupí kapela Like-IT, bude program žáků ZŠ, vystoupení a prezentace zájmových kroužků. Šest vystoupí kapela Mayday.

ŽĎÁRSKO

Na kole dětem Žďárskými vrchy

Kdy: sobota 15. června od 9.30

Kde: Žďár nad Sázavou, parkoviště Žďas

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: 1. ročník akce Se Žďasem na kole dětem Žďárskými vrchy se koná v sobotu. Start je na parkovišti Žďas ve Žďáře nad Sázavu a trasa vede přes Nové Město na Moravě, Raděšínskou Svratku, Raděšín, Ostrov nad Oslavou, Hodíškov, Jámy a parkoviště Žďas. Jde o jízdu s nadačním fondem Josefa Zimovčáka, který peloton doprovází na svém vysokém kole.

Nova Civitas

Kdy: pátek 14. června od 15.00, sobota 15. června 8.00 do pozdního večera

Kde: Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Městské slavnosti Nova Civitas se vztahují k roku 1293, kdy bylo Nové Město na Moravě pod tímto názvem poprvé uvedeno. V pátek od tří zahájí slavnosti průvod gymnázia V. Makovského, během odpoledne čekají návštěvníky taneční i hudební vystoupení. Na hlavním pódiu se představí Lucky B, Jamaron nebo Mateo Blues Band.Součástí bude i bohatý doprovodný program s volnými vstupy do Horáckého muzea či Horácké galerie. V sobotu vystoupí od devíti na hlavním pódiu Zelenohorští muzikanti, hasiči budou slavit 145 let, bude ukázka uhašení hořícího oleje. Vystoupí kapely Euphoria, Hrabě Monte Crazy nebo Highland.

Myslivecko zemědělský dětský den

Kdy: sobota 15. června od 10.00 do 16.00

Kde: Řečice, sportovní areál

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Na návštěvníky speciálního dne čeká ukázka hospodářských zvířat, živé zvěře, ryb a dále zemědělská, lesní a myslivecká pedagogika. Představí se sokolníci a kynologové spolu se svými svěřenci. Na programu budou ukázky loveckého troubení, vyzkoušení dojení krávy, střelba z posedu nebo laserová střelnice. Dále ukázka včelaření, králičí hop, jízda na koních, slámové bludiště a další. Akce se koná za každého počasí.

Jarmark tradiční řemesel

Kdy: neděle 16. červa od 10.00 do 16.00

Kde: Sněžné, park ve Sněžném

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Městys Sněžné pořádá jarmark tradičních řemsel v parku. Akce se koná za každého počasí a nabídne od všeho trochu pro všechny věkové kategorie. Vystoupí Zelenohorští muzikanti, budou letové ukázky dravců, šermířské vystoupení, jarmark, stánkový prodej, exhibiční trialové vystoupení a mnohem více.