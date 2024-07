Hned dva festivaly nabídne víkend na Havlíčkobrodsku. Za zábavou můžete zamířit jak do Světlé nad Sázavou, tak do Ledče nad Sázavou.

HAVLÍČKOBRODSKO

Festival Country půlení léta

Kdy: sobota 27. července od 13.00 do 24.00

Kde: Ledeč nad Sázavou, areál Rujna u řeky

Za kolik: vstupné 250 korun, děti do 15 let 100 korun

Proč přijít: Na pódiu vystoupí řada skvělých interpretů - Dejmy, Malina Brothers, Blue Heart, Coventina, Otisk, Flastr, Fernet, Vojta Kiďák Tomáško. Během akce bude zajištěno bohaté občerstvení, abyste si mohli dopřát chutné jídlo a pití.

Zámecká fest

Kdy: sobota 27. července od 14.00

Kde: Světlá nad Sázavou, areál Forest servisu

Za kolik: na místě 490 korun

Proč přijít: Sobotní odpoledne a večer bude plný skvělé hudby a interpretů. Na festivalu ve Světlé nad Sázavou vystoupí Martin Maxa, Štěpán Kojan ( Keks), Nice Navels a další kapely. Přijďte si užít hezké den ve znamení hudby.

JIHLAVSKO

Prázdniny v Telči

Kdy: od pátku 26. července do 11. srpna

Kde: Telč, náměstí, nádvoří zámku, Panský dvůr

Za kolik: vstupné od 0 do 650 korun

Proč přijít: Začíná další ročník festivalu Prázdniny v Telči. Dva nabité týdny ve městě šťastných lásek nabídnou pestrou zábavu. Přijedou kapely B-Side Band, Nezmaři, Dan Bárta, Bratři Ebenové, Sto Zvířáat, Bára Hrzánová nebo Hradišťan. A mnohem mnohem více. Děti se mohou těšit na odpolední pohádky pod vrbou, dospělí na open scénu u lodiček a také na náměstí plné zábavy na scéně Kocouři. Tyto tři scény budou zdarma. Hlavní program je zpoplatněný.

Atmosféra festivalu Prázdniny v Telči 2023. | Video: Jana Kodysová

Spanilá jízda traktorů

Kdy: sobota 27. července od 13.00

Kde: Kamenice u Jihlavy, parkoviště u nákupního střediska

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Nejen návštěvníci kamenické pouti se mohou v sobotu těšit na sedmý ročník spanilé jízdy traktorů. Akce začíná v jednu odpoledne na parkovišti u nákupního střediska a pořádá ji rodina Manova. Loni se akce zúčastnilo rekordních devadesát strojů. Traktory vyjedou na jízdu ve dvě odpoledne a vrátí se o hodinu později. Součástí letos bude také výstava historických motorových pil.

Výstava hub

Kdy: sobota 27. července a neděle 28. července od 9.00 do 18.00

Kde: Telč, Panský dvůr Telč

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Chystáme pro vás celý víkend věnovaný houbám! Certifikovaná mykoložka Iryna Kliestová má připravenou výstavu hub (sobota 9.00 až 15.00 hodin, neděle 14.00 až 18.00 hodin), miniprodej hub a produktů z nich i tématické suvenýry. V sobotu se od patnácti do osmnácti hodin můžete těšit přednášku Vůně hub s ochutnávkou a v neděli od devíti hodin se navíc můžete vydat na vycházku do lesa. Jako vždy bude mykologická poradna, novinkou jsou drobné aktivity pro děti. Nezapomeňte si s sebou vzít vaše houbařské objevy.

Draci v Telči

Kdy: sobota 27. července od 13.00

Kde: Telč, Štěpnický rybník

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Jubilejní desátý ročník oblíbeného závodu, zařazeného do seriálu závodu dračích lodí Vysočiny. Závodí se v několika kategoriích a jedou se dvě kola. Slavnostní vyhlášení výsledků je v osmnáct hodin. Závodu se odehrává v kulise právě probíhajícího festivalu Prázdniny v Telči.

Závody dračích lodí v Telči 2023. | Video: Jindřich Kružík

PELHŘIMOVSKO

Sraz amerik a veteránů

Kdy: sobota 27. července od 9.00 do 24.00

Kde: Pacov, zámecký park

Za kolik: vstupné pro veřejnost 200 a 100 korun

Proč přijít: Těšit se můžete na den plný zábavy, dobrého jídla a hudby, ale hlavně na krásné stroje – veterány, motorky i ameriky. Pro nejmenší máme nachystaný skákací hrad a dětskou zónu. Zejména pány ohromí show vrhání nožů a trial show. Zájemci si mohou zasoutěžit v hodu pneumatikou. Vystoupí kapely jako Big Boy Band nebo AC/DS Tribute Band. Chybět nebude ani spanilá jízda okolím Pacova.

Želiv Open Air

Kdy: sobota 27. července od 16.00

Kde: Želiv, klášterní resort

Za kolik: na místě 750 korun

Proč přijít: Želiv Open Air nabídne v opatské zahradě želivského kláštera nabitý kulturní program. Akce začíná v sobotu ve čtyři hodiny odpoledne a na místě se představí od pěti hodin písničkár Voxel, v sedm vystoupí zpěvačka Olga Lounová a od půl desáté zpěvačka Anna K. Lidé se mohou těšit na bohatou food zónu, Belol vysmátej fotokoutek, klášterní pivo, míchané drinky a spoustu další zábavy.

Anna K. letos vystoupila na akci v Lukách nad Jihlavou

TŘEBÍČSKO

Polanka fest

Kdy: pátek 26. července a sobota 27. července

Kde: Třebíč, Podzámecká niva

Za kolik: jednodenní vstupenka 650 korun

Proč přijít: I když je koupaliště Polanka v rekonstrukci, i v roce 2024 nás čeká už sedmý ročník oblíbeného festivalu. Jen se posuneme podél řeky o kousíček blíž k městu na Podzámeckou nivu. Rozhodně se můžete těšit na našlapaný program oblíbených interpretů. Dvě pódia, plno jídla a pití a zábavy. Vystoupí Rybičky 48, Marpo & Troublegang, Sima, Ben Cristovao, Ektor, Paulie Garand, Adam Ďurica, Dorian, Meizyy, Manene, Saxofrancis, Shortex & Eagle, Marcell a další.

Podívejte se, jaký byl loňský festival.

Festival Polanka summer fest pokračuje i v sobotu. | Video: Deník/Jiří Kašpárek

Dalešice fest

Kdy: pátek 26. července od 18.00

Kde: Dalešice, hospoda Stodola

Za kolik: na místě 350 korun

Proč přijít: Dalešice fest je prvním ročníkem multižánrového a zároveň nekomerčního festivalu plného kvalitní muziky. Akci otevírá Robert Křesťan a Trapeři v šest hodin večer. Bude následovat středověká hudba s moderními prvky elektro music s názvem Gort music, zahraje Tony Joch a přátelé, jde o charismatického muzikanta folk and country, dále SB Band, což je brněnská rocková legenda bratří Süsserových, představí se řízná Americana s mohutným ženským hlasem v podobě kapely Lucy & HangOver. Možnost přespání ve vlastním stanu na louce.

Folkové prázdniny

Kdy: od soboty 27. července do soboty 3. srpna

Kde: Náměšť nad Oslavou, zámecký park, zámecká jízdárna

Za kolik: vstupné 650 korun

Proč přijít: Festival, který k Náměšti patří. Letos vystoupí například Bratři Ebenové, Jiří Pavlica s Hradišťanem, Glen Hansard, Iva Bittová, Szidi Tobias a mnoho dalších. Představí se umělci z Venezuely, Portugalska, Irska, Španělska, Spojených států amerických nebo z Norska. Připraven je i bohatý doprovodný program. Více informací je na www.folkoveprazdniny.cz.

ŽĎÁRSKO

Modelářský svět

Kdy: sobota 27. července od 9.00 do 17.00 a neděle 28. července od 9.00 do 16.00

Kde: Velké Meziříčí, Kino – Jupiter Club

Za kolik: základní vstupné 100 korun

Proč přijít: Modelářský svět 2024 ve Velkém Meziříčí je soutěžní výstavou papírových, plastikových a RC modelů. Je to dvoudenní záležitost se stovkami modelů a aktivním doprovodným programem pro děti a rodiče. Bude možnost si něco sám vyrobit, součástí bude i stavebnice Cobi, Merkur dílna pro veřejnost nebo hřiště RC modelů. Diváci budou moci vybrat nejhezčí model.

Dalečínský historický jarmark

Kdy: neděle 28. července od 10.00

Kde: Dalečín, zřícenina hradu Dalečín

Za kolik: vstupné dobrovolné

Proč přijít: Součástí dne bude nejen tradiční jarmark, ale také loutkové divadlo a koncert hudebních skupin. Čeká na vás mnoho stánků s různým sortimentem (koření, hrníčky, ponožky, hračky, vařečky, rostliny, klobouky, kabelky, dílničky, náušnice a další zajímavé předměty). Součástí oblíbené akce bývá například rytířský rychlokurz a klání. Po okolí hradní zříceniny však potkáte mnoho dalších středověkých postav – nebude chybět princezna, zbojník, loupežník, nájemný vrah, žoldáci. Kromě válečníků se do Dalečína ale sjíždějí i tradiční středověcí obchodníci. Jedni prodávají makety zbraní, další ručně vyrobené nádobí.

Dalečínský historický jarmark. | Video: Deník/Pavel Podešva

Blažkovské závody přes rybník

Kdy: neděle 28. července od 14.00 do 23.00

Kde: Blažkov, požární nádrž na návsi

Proč přijít: Tradiční závody v přejezdu lávky přes místní požární nádrž na kole. K akci jsou přidruženy další soutěže - hod sudem, skok pro lahvinku rumu. Diváci uvidí krásná historická vozidla a děti si můžou zaskotačit na různých atrakcích. Pro všechny je připraveno bohaté občerstvení a příjemné zázemí. Samozřejmostí je doprovodný zábavný program.