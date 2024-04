Prodloužený velikonoční čas nabídne v Havlíčkově Brodě hned ve čtvrtek zastavení u zeleného piva a dalších dobrot. V sobotu potom do města zavítá kapela Krucipüsk, která zahraje v klubu OKO a v Habrech budou velikonočně tvořit.

Nedávná velikonoční výstava ve Vísce. | Video: Deník/Erika Nováková

HAVLÍČKOBRODSKO

Velikonoční zastavení

Kdy: čtvrtek 28. března od 11.00 do 16.00

Kde: Havlíčkův Brod, Havlíčkovo náměstí

Za kolik: vstupné dobrovolné

Proč přijít: Na Havlíčkově náměstí se na Zelený čtvrtek může každý zastavit a dát si něco dobrého. Na čepu bude zelené pivo, bude tu i zelná polévka a další dobroty. Zájemci si mohou nechat změřit tlak od zdravotní sestřičky či si s dětmi zajdou do dětského koutku.

Zdroj: Deník/Erika Nováková

Velikonoční tvoření v Habrech

Kdy: sobota 30. března od 14.00 do 17.00

Kde: Habry, komunitní centrum

Za kolik: vstupné 50 korun

Proč přijít: Komunitní centrum v Habrech ožije velikonočním tvořením. Zájemci se mohou přijít kreativně vyřádit. Společně si všichni upletou pomlázky, obarví si a ozdobí vajíčka a vymalují pěkné velikonoční obrázky.

Krucipüsk v Havlíčkově Brodě

Kdy: sobota 30. března od 20.30

Kde: Havlíčkův Brod, klub OKO

Za kolik: vstupné 450 korun

Proč přijít: Kapela Krucipüsk přijede do Havlíčkova Brodu do klubu OKO s deskou nazvanou HovnoZle. Krucipüsk je česká hudební skupiny, která hraje metal, trash metal a hardcore. Aktuálně ji tvoří Tomáš Hajíček, David Pavlík, Josef Křeček a Tomáš Hájíček mladší.

Zdroj: Youtube

JIHLAVSKO

Velikonoční jarmark

Kdy: čtvrtek 28. března od 10.00 do 18.00

Kde: Jihlava, Smetanovy sady

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Smetanovy Sady v Jihlavě kolem kostelu svatého Ducha ožijí velikonočním jarmarkem. Lidé se mohou těšiat na pletení mrskaček, velikonoční dílny i hry pro děti, divadlo a živou muziku. Řehtačkový průvod s maskami divadla TEJP vyjde z galerie OGV II na spodním Masarykově náměstí 24 v pravé poledne, bude hra pro děti, vystoupí dětský folklorní soubor Pramínek, dála Borověnka a bude i pohádka. Na Zelený čtvrtek ožije celý Jihlava.

Velikonoce v ZOO

Kdy: sobota 30. března od 10.00 do 15.00

Kde: Jihlava, zoologická zahrada

Za kolik: v rámci běžného vstupného

Proč přijít: Velikonoce v ZOO a den ptactva připadá na sobotu. V areálu zoo budou návštěvníci hledat velikonoční vejce a budou tu i jarní řemeslné trhy. V centru PodpoVRCH zase budou ptačí dílničky, velikonoční tvoření a také se tu budou registrovat ptačí návštěvníci zoo. Ti budou moci něco vyhrát. Ptákem roku je totiž rehek domácí, takže všichni Rehkovi půjdou do zoologické zahrady zdarma, ostatní nositelé ptačích jmen budou mít padesátiprocentní slevu. V africké vsi Matongo vystoupí od jedné odpoledne folklorní soubor Dřeváček a budou i komentovaná setkání.

Zdroj: Deník/Martin Singr

Koulení vajec na hradě

Kdy: neděle 31. března od 13 do 17 hodin

Kde: Polná, hrad

Za kolik: vstupné dobrovolné

Proč přijít: Velikonoce na hradě s koulením vajec se konají v Polné. Na programu bude zdobení kraslic a perníčků, koulení vajec, pletení a prodej pomlázek, tematický kvíz a občerstvení. Tradiční akce bývá každoročně velmi oblíbenou sváteční aktivitou.

Rybí hody na Starce

Kdy: od pátku 29. března do neděle 31. března od 12.00

Kde: Jihlava, pivnice Starka

Proč přijít: Návštěvníci pivnice Starka v Jihlavě se mohou o velikonočním víkendu těšit na rybí hody, které doplní také kulturní a sportovní program. Na Velký pátek začne v devět hodin ráno turnaj v pétanque, v sobotu 30. března zahraje kapela Smích-Off a v neděli 31. března kapela Tuzex.

Zdroj: Deník/Martin Singr

PELHŘIMOVSKO

Velikonoce v Muzeu rekordů

Kdy: pátek 29. března až pondělí 1. dubna

Kde: Pelhřimov, Muzeum rekordů

Za kolik: základní vstupné 250 korun, děti šest až patnáct let 150 korun

Proč přijít: V pelhřimovském Muzeu rekordů a kuriozit je otevřeno přes celé Velikonoce. Návštěvníci se mohou pokochat miniaturní kraslicí z vajíčka jiřičky a andulky, kraslicí pštrosí nebo největším vejcem keramickým. Je tu i kraslice ze sirek a zápalkových hlaviček. K unikátům patří kraslice z javorového dřeva, která měří 104 centimetry a váží 60 kilogramů. Lidé tu najdou obří pomlázku z osmi prutů, která měří 583 centimetrů, ale i pomlázky z kočičích a vydřích vousků.

Velikonoce v kapli v Kámeně

Kdy: od pátku 29. března do pondělí 1. dubna

Kde: Kámen, Kaple Panny Marie Bolestné

Proč přijít: Pelhřimovské muzeum zve návštěvníky na zahájení třetí návštěvnické sezóny v kapli Panny Marie Bolestné v Kámeně. Speciální prohlídky budou od pátku do pondělí začínat v deset dopoledne, v pravé poledne a ve dvě odpoledne. Součástí svátečního programu bude i tematický kvíz a velikonoční výzdoba kaple. V pondělí v 11.00 tu bude slavnostní mše svatá.

Zdroj: Deník/Karel Líbal

Velikonoce v Červené Řečici

Kdy: od neděle 31. března od 9.00

Kde: Červená Řečice, zámek

Za kolik: základní vstupné 200 korun

Proč přijít: Zámek v Červené Řečici otevírá svou bránu ke komentovaným prohlídkám poprvé v neděli 31. března. Ty začínají vždy v celou hodinu, první v deset dopoledne a poslední ve čtyři odpoledne. Na Velikonoční pondělí je připravené zvýhodněné vstupné 150 korun pro dívky a ženy, které s sebou přinesou pomlázku. Je totiž přestupný rok.

Pivní velikonoční výšlap

Kdy: sobota 30. března od 8.45

Kde: Pelhřimov, Pahorek Pub, Družstevní 1236

Proč přijít: Akce má podtitul Putování po oblíbených minipivovarech. Začíná v 8.45 Na Pahorku, kde bude šnyt Pelhřimovského piva. V devět autobus nabere a doveze do Horních Dubenek, kde se koná návštěva pivovaru Kozlíček. Bude zajištěno drobné občerstvení. Poté se půjde pěšky přes Počátky do Popelína, kde je další místní pivovar. Dopravu zpět si každý zajistí individuálně.

Zdroj: Deník/Musilová Zuzana

TŘEBÍČSKO

Velikonoční plavby na Dalešicích

Kdy: pátek 29. března až pondělí 1. dubna, vždy v 10.00, 13.00, 16.00

Kde: Kramolín, přístaviště

Za kolik: Zájemci mohou strávit velikonoční svátky na lodi Horácko na Dalešické přehradě. Konají se tu sváteční plavby. Z přístaviště Kramolín loď vyplouvá každý den ve třech časech. V deset jede loď do Koněšína a zpět, v jednu hodinu do Koněšína na Halířku a zpět a ve čtyři do kempu Wilsonka a zpět. Doporučená je rezervace míst na: dalesickaprehrada@seznam.cz.

Velikonoční jarmark ve Valči

Kdy: neděle 31. března od 14.00 do 17.00

Kde: Valeč, nádvoří hotelu Zámek Valeč

Proč přijít: Lidé mohou přijít na nádvoří hotelu na velikonoční jarmark a rukodělky. Od dvou do sedmi se budou plést pomlázky, zdobit vajíčka bude i zábavná stezka a návštěvníky také čeká jarní menu. V půl čtvrté odpoledne vystoupí děti z folklorního souboru Bajdyšek.

Zdroj: Deník/Jiří Kašpárek

Hledání velikonočního pokladu

Kdy: až do 14. dubna

Kde: Panenská u Jemnice, Pohádková Panenská

Za kolik: hra je volně přístupná, cena hrací karty 50 korun

Proč přijít: Hledání velikonočního pokladu na stezce Pohádková Panenská trvá až do 14. dubna. Je určena pro všechny děti, malé i velké. Trasa je dlouhá čtyři kilometry a dá se zvládnout i se sportovním kočárkem. Hrací karta je k dispozici na dětském hřišti v Panenské v samoobsluze u infobudky a je otevřená od úsvitu do soumraku. Trasa zabere dvě až tři hodiny času. S sebou psací potřeby.

K pramenům Jevišovky

Kdy: sobota 30. března od 10.00

Kde: Moravské Budějovice, koupaliště

Proč přijít: Turistický pochod k pramenům Jevišovky se koná v sobotu 30. března od 10.00. Účastníci se sejdou u koupaliště a společně půjdou na Kosovu a k pramenům Jevišovky. Na trase bude oheň, na kterém si bude možné opéct buřty. Návrat zpět autobusem v 15.45. Délka trasy je 17 kilometrů.

ŽĎÁRSKO

Velikonoční jarmark v Horáckém muzeu

Kdy: čtvrtek 28. března od 9.00 do 16.00

Kde: Nové Město na Moravě, Horácká galerie

Za kolik: Na Zelený čtvrtek se koná v Horáckém muzeu v Novém Městě na Moravě Velikonoční jarmark. Své umění předvedou a výrobky k prodeji nabídnou vyznavači tradičních technik zdobení kraslic. Půjde o voskové, vyškrabávané i malované a další technikou dělaná vajíčka. Budou tu košíkáři, včelaři a také trdelník. Výtvarnou dílnu povede Zdeněk Bukáček, výrobce lidových hraček.

Velikonoce na Edenu

Kdy: pátek 29. března až neděle 31. března, vždy od 9.30 do 17.30

Kde: Bystřice nad Pernštejnem, Centrum Eden

Za kolik: základní vstupné při akci 165 korun, snížené 125 korun

Proč přijít: Velikonoce na Edenu bude ve znamení oslavy se zvířátky. Lidé se budou moci podívat, jaká nová zvířátka a mláďátka přibyla v chovu a nad rámec toho se zájemci mohou těšit na velikonoční dílničky, ukázku kraslic na statku, perníčkovou dílničku, svezení na koni a oslíkovi, na divadle pro děti i na pletení pomlázky. Bude i malování na obličej, králičí hop nebo ukázka velikonočního hrkání.

Zdroj: Lenka Mašová

Velikonoce na zámku

Kdy: sobota 30. března od 10.00 od 18.00

Kde: Žďár nad Sázavou, zámek

Za kolik: dílny pro děti za 80 korun, velikonoční tvoření pro všechny od 30 o 200 korun

Proč přijít: Zájemci mohou jít přivítat jaro na zámek ve Žďáře nad Sázavou. Celý den tu bude jarmark plný květin a řemeslných výrobků. K dostání budou palačinky, frgály, klobásy nebo polévka. Bude i opékání buřtů na ohni. Samozřejmostí jsou studené i teplé nápoje od nealko až po pivečko či zámecký cider. Pro děti i dospělé jsou připravené tvořivé dílny. Součástí bude i swap otoč kytku, můžete donést nějakou, která vám přebývá a odnést si jinou. Bude i hra po stopách zámeckého zajíčka.