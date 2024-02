V sobotu se zájemci mohou vydat do kulturního domu Ostrov v Havlíčkově Brodě, kde se koná Ples Českého červeného kříže. V Ledči nad Sázavou si děti užijí karneval s Patem a Matem.

Pivovarský ples v Havlíčkově Brodě. | Video: Deník/Štěpánka Saadouni

HAVLÍČKOBRODSKO

Ples Českého červeného kříže

Kdy: sobota 2. března od 20.00

Kde: Havlíčkův Brod, KD Ostrov

Proč přijít: Dvaadvacátý ročník Plesu Českého červeného kříže nabídne návštěvníkům spoustu zábavy. Večerem provede kapela Variace, budou soutěže o zajímavé ceny. Během volné zábavy bude návštěvníkům k dispozici Fotokoutek Vysočina. Předprodej vstupenek v kanceláři ČČK v budově AZ Centra v Havlíčkově Brodě.

Karneval s Patem a Matem

Kdy: neděle 3. března od 14.00 do 17.00

Kde: Ledeč nad Sázavou, sokolovna

Za kolik: vstupné 50 korun

Proč přijít: Karneval s Patem a Matem v Ledči nad Sázavou přinese zábavu pro celou rodinu. Na návštěvníky čekají soutěže, malování na obličej, fotkoutek a také DJ Black. Děti do dvou let mají vstup zdarma.

Zdroj: Deník/Štěpánka Saadouni

JIHLAVSKO

Kapří den v Jihlavě

Kdy: sobota 2. března od 13.00

Kde: Jihlava, Brána Matky Boží, park Gustava Mahlera

Proč přijít: Kapří den je velká hra pro rodiny s dětmi a znovuobnovená sláva historické události, slavné obrany před loupeživými rytíři z roku 1402. Každý se může zapojit od jedné odpoledne do šesti večer. Součástí budou vystoupení šermířů, historické divadlo, koncert středověké kapely a malý jarmark. Rybárna U Brány nachystá rybí speciality. Hra začíná na TIC na Matky Boží 21 vyzvednutím herní karty.

The Feet v Telči

Kdy: sobota 2. března od 20.00

Kde: Telč, sokolovna

Za kolik: vstupné do 21.00 za 170 korun

Proč přijít: Kapela The Feet, která je známá především na Třebíčsku, míří do Telče. Místní je znají z Festivalu v Telči nebo z koncertu na Panském dvoře. Součástí skupiny je mimo jiné finalista superstar Michal Šafrata. Nebude chybět hudba, koktejlový bar a zábava. Samozřejmostí je fotoreport i aftermovie.

Zdroj: Youtube

Maškarní karneval

Kdy: sobota 2. března od 14.00 do 17.00

Kde: Polná, tělocvična SVČ Tempo Polná, Indusova 210

Za kolik: vstupné dospělí 50 korun, děti bez masky 30 korun, děti s maskou zdarma

Proč přijít: Karneval s maškarami čeká na návštěvníky polenské tělocvičny. Návštěvníci se mohou těšit na bohatou tombolu pro děti i rodiče, na spoustu hudby, na tanec, hry, malování na obličej nebo na zvířátka z balónků. Program zpestří vystoupení dětí z kroužků Rozleskávačky a Orientální tance. Součástí bude i zábavný koutek s hasiči.

Karneval v Kamenici

Kdy: sobota 2. března od 14.00

Kde: Kamenice, orlovna

Proč přijít: Základní a mateřská škola Kamenice zve na karneval do orlovny. Na návštěvníky čeká spoustu her, pestrá tombola, hudba a tanec. Samozřejmostí bude i bohaté občerstvení.

Zdroj: The Feet

PELHŘIMOVSKO

Honzlův Humpolec

Kdy: Od pátku 1. března do 22. března 2024

Kde: Humpolec, Divadelní scéna kina

Za kolik: vstupné na jednotlivá představení 120 korun, abonentka na všechny čtyři 400 korun

Proč přijít: Začíná devatenáctý ročník festivalu amatérských divadelních souborů s názvem Honzlův Humpolec. Už v pátek 1. března vystoupí Divadelní soubor Jindřicha Honzla s hrou Domácí karanténa. V následujících březnových pátcích se postupně vystřídá Divadelní soubor Karla Čapka Třešť, Divadlo SemTamFór a Divadelní soubor Jindřicha Honzla.

Dětský karneval

Kdy: sobota 2. března od 14.00

Kde: Černovice, sokolovna

Za kolik: vstupné dobrovolné

Proč přijít: Sokolovna v Černovicích se zaplní dětmi v kostýmech kosmonautů a dalších vesmírných těles. Letošní téma je totiž vesmír. K tanci a poslechu bude hrát kapela Pac-off. Součástí budou soutěže, tanec a zábava.

Zdroj: Zuzana Chmilová

Sokolské Šibřinky

Kdy: sobota 2. března od 20.00

Kde: Černovice, sokolovna

Za kolik: vstupné 200 korun, masky 150 korun

Proč přijít: Sté sokolské Šibřinky se konají v sokolovně v Černovicích. Lidé se mohou těšit na kapelu Restart ze Strakonic, bude i soutěž o nejlepší masku, bohatá tombola a také slosovatelné vstupenky.

TŘEBÍČSKO

Věra Martinová v Besedě

Kdy: pátek 1. března od 19.00

Kde: Moravské Budějovice, MKS Beseda

Za kolik: na místě 450 korun

Proč přijít: Věra Martinová a skupina Meritum vystoupí v Moravských Budějovicích se svou kapelou a albem Meritum. Akce začíná v sedm večer ve velkém sále MKS Beseda. Věra Martinová je známá česká zpěvačka a písničkářka, která se pohybuje na českém hvězdném nebi celá desetiletí.

Živé hraní v Trumpetce

Kdy: pátek 1. března od 19.30

Kde: Třebíč, Trumpetka

Proč přijít: V třebíčské Trumpetce se bude konat další díl seriálu Živé hraní. Tentokrát s podtitulem Cafourek, Kraus, Kulhánek znovu na scéně. Jde o představení, které bylo ze zdravotních důvodů odložené začátkem února.

Festival IQ Play

Kdy: neděle 3. března od 9.00 do 17.00

Kde: Moravské Budějovice, MKS Beseda – velký sál

Za kolik: vstupné děti 60 korun, dospělí 90 korun

Proč přijít: Festival hraček, her, stavebnic a hlavolamů zavítá do velkého sálu MKS Beseda v Moravských Budějovicích. Festival IQ Play je putovní hravá výstava, na které jsou k vidění a odzkoušení nejrůznější hračky a hry edukativního charakteru. Jde o Montessori pomůcky, dřevěné hračky, logické hry a další. Zabaví jak malé, tak velké návštěvníky.

Zdroj: Jiří Uchytil

Trio Ireny Noskové

Kdy: neděle 3. března od 17.00

Kde: Třebíč, Šmeralův statek

Za kolik: na místě 130 korun

Proč přijít: Medový hlas zpěvačky Ireny Noskové zazní v Centru tradiční lidové kultury v Třebíči ve spojení s minimalistickým kytarovým doprovodem, s tóny klarinetu a sóly na příčnou flétnu. Ty celku dodávají křehkost karamelové makronky. Hranice jazzu bude s lehkostí překročena různými směry. Překvapení vyhrazeno. Účinkují Dan Matějka na kytaru, Tereza Leváková na flétnu, cello a Jana Novotná na klarinet.

ŽĎÁRSKO

Queen Symphonic Tribute Show

Kdy: neděle 3. března od 19.00 do 21.00

Kde: Žďár nad Sázavou, Dům kultury

Za kolik: 990 až 1490 korun

Proč přijít: Největší hity Queenu zazní na nezapomenutelném koncertě ve Žďáru nad Sázavou. O interpretaci Freddieho se postará Ladislav Korbel, finalista The Voice CZ. Za ním budou stát muzikanti z Queen tribute kapely Queenmania a přes třicet symfoniků z Prague Festival Symphony pod vedením dirigenta Petra Chromčáka.

Tlapková párty ve Žďáru

Kdy: sobota 2. března od 15.00

Kde: Žďár nad Sázavou, Dům kultury

Za kolik: vstupné 200 korun

Proč přijít: Oblíbená tlapková párty míří za dětmi do Žďáru nad Sázavou. Půjde o dětskou diskotéku plnou tance, bublinek a pohádkových kamarádů. Zájemci se budou moci fotografovat s maskoty, součástí bude i stánek s balónky a malování na obličej. Děti do dvou let mají vstup zdarma, ostatní návštěvník musí mít platnou vstupenku.