Netradiční hotel v koruně vysoké borovice nabízí Hana Páleníčková z Horní Krupé. „Nechali jsme se inspirovat podobným Treehousem v Sázavě. Okolí řeky je krásné. Jistě se každému vybaví při slově Stvořidla knihy Jaroslava Foglarova,“ říká podnikatelka.

Hotel na stromě je už na první pohled tak netradiční, že to svádí k jasné otázce. “A co na to úřady?“ Většina provozovatelů podobných netypických zařízení má totiž s byrokracií velmi špatné zkušenosti. „V době, kdy jsme se rozhodli Treehouse vybudovat, úředníci netušili, co to je a nevěděli co s námi. Zakázat, nebo povolit. Naštěstí pozemek, na kterém náš stromový hotel stojí, nám patří a byla to naše věc. Nechtěli jsme přece strom zničit. Naší prioritou je ohleduplnost k přírodě. Strávit jednu, dvě či více nocí v korunách stromů může každý dobrodruh. Hotel jsme vybudovali tak, že plní svůj účel, ale stromu to nijak neublíží,“ vysvětluje Hana Páleníčková.