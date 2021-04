V menších květináčích i v obyčejném truhlíku se bude dařit rukole i roketě, polníčku kozlíčku, vyzkoušejte mizunu, které se říká japonská hořčice, nebo její příbuznou mibunu. Vyzkoušejte pikantní komatsunu, čínskou hořčici, šruchu, která lehce připomíná svou kyselou chutí šťovík nebo křez úzkolistý, užívaný podobně jako rukola. Jejich semínka jsou běžně k dostání, návod k setí si přečtete na obalu. Za dva až tři týdny už si budete moci na zelených lístcích pochutnat. Navíc se dají otrhávat postupně.

Vyzkoušejte saláty, které vypěstujete ze semínek nebo zakoupené sadby. Zatímco hlávkový salát potřebuje dost místa, aby vytvořil hlávky, ten k řezu si vystačí i s menším prostorem. Z listového salátu k řezu sklízíte jednotlivé lístky, a jak je utrháváte, tvoří se další. Ideální plodina na balkon. Vybrat si můžete z různých druhů – ze salátů zelených i načervenalých. Sklízet celé léto můžete také špenát jahodový. Tuhle nenáročnou letničku lze vysévat přímo do truhlíku od března až do srpna.

Kromě čerstvých listů si pochutnáte i na červených plodech téhle zeleniny, podobají malinám a mají příjemně svěží chuť. Pokud je na lodžii nebo balkoně dostatek slunečního svitu, budou skvělým tipem pro pěstování v menších nádobách malé chilli odrůdy papriček. Věděli jste, že capsain, který má na svědomí jejich pálivost, podporuje vylučování hormonu štěstí – endorfinu? Milovníci extra ostrých chutí sáhnou po odrůdě Habanero. V nádobách působí velmi dekorativně nízké keříčkové kompaktní odrůdy Pyramid, papričky mají opravdu tvar připomínající pyramidy. Vyzkoušet můžete i pěstování klasických paprik, favoritkou posledních let je odrůda Amy, která plodí až do podzimu. Děti potěší odrůda Hamík.

Obvykle se jako nenáročná klasika pro začátečníky doporučují také zakrslé balkonové odrůdy keříčkových rajčat. Měli byste však vědět, že rajče je docela náročnou rostlinou z hlediska půdy a potřeby živin. Dobré je proto používat pro pěstování substrát pro plodové zeleniny. Zkušení zahradníci doporučují na dno nádoby přidat granule chlévského hnoje, teprve pak zeminu, a pravidelně během celé sezony rajčátkům dopřávat výživu pomocí kapalných hnojiv v zálivce.

Rajčata milují slunce

Pro pěstování jsou vhodné samozávlahové truhlíky o délce padesát centimetrů, kam se vám vejdou bez problémů tři sazenice. Ideálním místem je lodžie, která rostlinám poskytuje sucho, závětří a dostatek světla. Rajčata milují slunnou polohu a nesnáší přílišnou vlhkost. Nejlepší je místo orientované na jih nebo západ. Na panelákovém balkoně vám porostou i rajčata tyčková, jenže těm už truhlíky nestačí. Potřebují květináče s minimálním průměrem čtyřicet centimetrů a hloubkou třicet centimetrů. Sazeničky si opatřete v zahradnictví, příští rok si rajčátka můžete časně z jara předpěstovat sami ze semínek.

V květináči i truhlíku se bude dařit také jahodám, v závěsných nádobách můžete pěstovat převislé odrůdy. Ovšem podmínkou opět je slunečné stanoviště. Řešením pro polostín jsou drobné lesní jahody. Na balkoně je chraňte před přímým poledním úžehem a uvítají závětří. Jahodníků svědčí pravidelná zálivka, proto je dobrým řešením samozavlažovací truhlík s hloubkou minimálně dvacet centimetrů. Zároveň si ohlídejte, abyste rostlinkám nedopřáli vody moc, snad začnou uhnívat.

Nádoby naplňte substrátem pro jahody, případně kvalitním zahradnickým substrátem nebo univerzálním eko substrátem. Přidejte hnojivo pro jahody. Do truhlíku dlouhého čtyřicet centimetrů vysaďte dvě až tři sazenice. Začátečníky nezklamou zakořeněné sazenice, které lze vysazovat od března do října. Při nákupu si vyberte svěží sazenice, kde silné středové srdéčko obklopují listy bez skvrn či náznaku plísně. Oblíbené jsou zejména stáleplodící odrůdy.

Vzpřímeně roste třeba odrůda Selva a Grandian. Převislým kraluje Mara De Bois. V polostínu bude prospívat drobný lesní jahodník, například odrůda Rujana, která svou vůní, chutí a velikostí připomíná lesní jahody. Do truhlíku se vejde také hrášek, vysaďte ve dvou řadách s rozestupy pěti centimetrů. Pěstovat můžete jak hrášek dřeňový, jíst budete jen zelené sladké kuličky, tak cukrový, konzumují se také lusky.

Truhlíky z europalet



Když se rozhodnete pro vlastní balkonovou zahrádku, je důležité vybrat správné nádoby na pěstování (nejvhodnější jsou lehčí plastové), substráty a přísady. Nepodceňte správnou velikost květináče a sazenic vhodných pro tento druh pěstování. Je to stejné jako u bot, v případě pochybností je lepší zvolit o jedno číslo větší než menší. U pěstebních nádob rozhodně nezapomeňte na otvory pro odvod vody. Prostor balkónu i lodžie zaplňujte i s ohledem na výšku.



Zkuste si udělat vždy alespoň dvě patra — velké květináče ke stěně, ty menší před ně. Abyste využili co nejvíce prostoru, zvolte vertikální pěstování. Vyberte si zeď natočenou ke slunci a na ni upevněte truhlíky a květináče směrem do výšky. Pořídit se dají závěsné systémy, nebo si pěstírnu vyrobte z europalet. Postup je velmi jednoduchý. Vyrazte kladivem nepotřebná středová prkna a přibijte je na paletu tak, aby po vztyčení europalety vznikly truhlíky. Vzniklé “záhonky“ se vykládají netkanou textilií, kterou připevníte klasickou sponkovačkou. A můžete začít sázet.