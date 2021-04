Česnek medvědí

Povzbuzuje imunitní systém, zlepšuje paměť, působí preventivně proti ateroskleróze a pomáhá při zánětech střev. Listy a cibulky česneku medvědího nakrájíme nadrobno a nasypeme je volně až po hrdlo láhve, zalijeme až po okraj lihem a necháme 14 dní luhovat na teplém místě. Poté scedíme a užíváme 2x denně 10 až 15 kapek.

Ostropestřec mariánský

Chrání naše játra a pomáhá při jejich regeneraci. Ostropestřec mariánský také působí proti volným radikálům. Do sklenice nalijeme 900 g lihu, vsypeme 100 g semen ostropestřece a rozmixujeme. Necháme 30 dní luhovat, nádobu každý den protřepeme. Poté scedíme a užíváme 1x denně jednu čajovou lžičku.

Netýkavka žláznatá

Netýkavka působí proti plísním a kvasinkám všeho druhu (vnitřním i vnějším), navíc má zklidňující účinky. Květy volně naplníme láhev, zalijeme ji až po okraj lihem a necháme luhovat tři týdny. Poté scedíme a vnitřně užíváme 3x denně 10 kapek. Při plísních kůže nebo nehtů tinkturu využijeme k obkladům.

Brusnice borůvka

Tato rostlina posiluje cévy, snižuje hladinu cholesterolu, působí preventivně proti infarktu a srdeční ischemi. Zlepšuje také prokrvení dolních končetin. Tinkturu připravíme tak, že zalijeme 100 g čerstvých borůvek 1/2 l lihu, necháme dva týdny luhovat, poté scedíme a plody vymačkáme. Užíváme 1x denně před jídlem.

Rozrazil lékařský

Je výborný na revma a dnu, zlepšuje také paměť. Na tinkturu budeme potřebovat dvě vrchovaté hrsti nadrobno pokrájené kvetoucí natě, kterou zalijeme 1 litrem lihu a necháme dva týdny luhovat. Poté scedíme a užíváme 3x denně 15 kapek. Tinkturu můžeme i zevně vtírat do pokožky.

Lichořeřišnice větší

Lichořeřišnice je činná při nemocech močových cest, dokonce je považovaná za přírodní antibiotikum. Rozdrcenými semeny lichořeřišnice naplníme láhev do jedné pětiny, zalijeme lihem a necháme luhovat dva týdny. Poté scedíme a užíváme 3x denně před jídlem 7 kapek.

Kotvičník zemní

Někdy se mu také říká rostlinná viagra, má afrodiziakální účinky u mužů i žen Dále snižuje hladinu cholesterolu. Do sklenice nasypeme 50 g nasekané rostliny, zalijeme ji 250 ml lihu a necháme alespoň dva týdny luhovat. Poté scedíme a užíváme 2x denně 15 kapek.

Borovice lesní

Působí především proti revmatu. Do láhve nasypeme 10 g rašících borovicových pupenů, z nichž ještě nespadla rezavá čepička, a zalijeme je 100 g lihu. Necháme dva dny luhovat. Poté scedíme a užíváme denně 15 až 20 kapek.

Řebříček obecný

Pročišťuje krev a napomáhá krvetvorbě, působí příznivě také na ledviny a močové cesty. Je účinný při zánětech trávicího ústrojí. Květy řebříčku volně naplníme láhev, zalijeme lihem a necháme dva týdny luhovat. Poté scedíme a užíváme podle potřeby.

Třezalka tečkovaná

Pomáhá hlavně při obtížích s játry. Květy třezalky naplníme polovinu láhve, zalijeme lihem až po okraj a necháme jeden týden luhovat. Poté scedíme a užíváme 2x–3x denně 10 až 15 kapek.

Masti, obklady a koupele



Bylinnou mast si nejsnadněji připravíme tak, že do jednoduchého pleťového krému vmícháme jednu až dvě lžičky bylinné tinktury. Podomácku si mast připravíme z 250 g čistého vyškvařeného sádla. Rozpustíme ho na pánvi, do horkého tuku vmícháme dvě hrsti nasekané rostliny, necháme zpěnit, zamícháme a odstavíme z ohně. Přikryjeme pokličkou a necháme přes noc „táhnout“. Druhý den mast lehce zahřejeme a přecedíme ji přes pláténko. Slijeme ji do skleničky, necháme zchladnout a uchováváme v chladničce.



Obklad na vnější použití získáme namočením čisté gázy ve zchladlém nálevu či odvaru. Přiložíme ji na postižené místo a necháme asi 20 minut působit. Opakujeme podle potřeby.



Léčivou koupel připravíme vlitím nálevu nebo odvaru do vody. Můžeme také bylinami naplnit sáček z gázy a ten vložit do vody.

