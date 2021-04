Máte krásnou zahrádku, ale ještě vám na ní chybí skleník? Chcete si jej postavit, nějakou představu o tom máte, ale ještě vás trápí řada otázek? Přinášíme vám na ně odpovědi.

Rostliny potřebují vždy dostatek světla, proto by bylo nejlepší, kdybychom skleník mohli postavit na takové místo, kam svítí slunce od rána do večera. | Foto: Shutterstock.com

1. Jaké místo pro něj vybrat?

Rostliny potřebují vždy dostatek světla, proto by bylo nejlepší, kdybychom skleník mohli postavit na takové místo, kam svítí slunce od rána do večera (slunce můžeme zastínit, dostat ho do stínu, je obtížné). Jenže málokdo má zahradu bez stromů, bez domu a bez sousedů. V průběhu roku sledujeme, jak se po pozemku pohybují stíny a podle toho místo vybereme, to je asi nejdůležitější kritérium. Pak zohledníme další: skleník nepřekáží, je k němu snadný přístup s kolečkem, lze k němu zavést vodu, není vystaven nepříznivým povětrnostním vlivům. Bude-li stát v mrazové kotlině nebo budou-li kolem něj neustále profukovat větry, projeví se to i uvnitř snížením teploty. Skleník bychom ale neměly stavět ani pod stromy, i když by jej nestínily. Rizikem jsou padající listí nebo choroby a škůdci.