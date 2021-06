U vstupu na koupaliště se denně odehrávají desítky příběhů. „Já tady mám očkovací průkaz, první dávku mám za sebou,“ oznamuje jiná návštěvnice. Pokladní se ptá na dceru, která má v kočárku nemluvně. „Já se očkovat nemohla, jsem tři týdny po porodu,“ říká žena. Naštěstí si rychle spočítá, že jí ještě platí PCR test a také začíná vyplňovat čestné prohlášení.

To další návštěvnice po dotazu na testování vytahuje mobil. SMS zpráva jí zajistí vstup na koupaliště. „Já nevím, ale není to už trapný,“ neodpustí si řečnickou otázku, zatímco uklízí telefon. Další návštěvnice ukazuje potvrzení o testování z práce a ranní fotku samotestovací kazety. „Ten negativní, to jsem já,“ použije dvojsmysl její partner. Kdo by snad testovaný nebyl, může si přímo na pokladně koupit samotest a negativní výsledek mu otevře cestu k vodě.

Komplikací jsou vládní nařízení i pro děti, třebaže ty jsou zatím testované ve školách. „Vstup do areálu mají děti od deseti let bez doprovodu rodičů. Pokladní je ale nyní nesmí pustit. Oni se tak musí vrátit domů a donést si potvrzení od rodičů. To mě strašně mrzí – děti jsou natěšené na koupání a musí se vrátit. Když jsou z Luk, tak to ještě jde, ale když jsou z jiných obcí, tak je to problém,“ popisuje místostarostka Lada Salátová, která na koupaliště několikrát denně zavítá.

Fronty s potvrzením

Je pochopitelné, že když se sejde více lidí s nutností vyplnit čestné prohlášení, plynulosti při prodeji vstupenek to neprospívá. Navíc musí frontu stát i ti, kteří mají permanentky a ještě loni mohli klidně čekající návštěvníky obejít. Je totiž jejich povinností ukázat, jestli jsou očkovaní nebo testovaní. „To je paní, která sem chodí každý den, je očkovaná,“ říká Tereza Procházková poté, co kolem ní projde starší dáma a jen pozdraví.

Jak se dostat na koupaliště?

- vstup lidem zajistí očkovací průkaz nebo nedávno prodělaný covid

- další možností je mít potvrzení o testování

- kdo nebyl očkovaný ani testovaný, může si u pokladny koupit samotestovací sadu

Co se týká poměru očkovaných a testovaných osob, je to podle pokladní zhruba půl na půl. „Starší návštěvníci bývají očkovaní, ti mladí mívají potvrzení o testech, ti asi očkování až tak neřeší,“ soudí sympatická slečna za kasou.

Blížící se začátek prázdnin jí ale dělá těžkou hlavu. I když to podle pohledu na zaparkovaná auta není znát, fronty zatím nejsou nijak extrémní. „Ale až začne sezona, to se toho bojím. Fronty budou a lidé budou nervózní, budou konflikty,“ je jí jasné. „Já doufám, že se všechna nařízení se začátkem prázdnin zruší, opravdu v to věřím. Jen vůči dětem. Dospělí si vždycky nějak poradí, ale děti jsou bezradné,“ uvažuje Lada Salátová a připomíná, že pokud budou muset mít děti i v červenci testy, bude to problém – nebudou totiž chodit do školy.

Radnice navíc letos investovala do nového turniketu. Ten umí počítat nejen lidi na vstupu, ale i na odchodu. Dává tak odpověď na otázku, kolik lidí je aktuálně v areálu. Zůstává ale problém s nedostatkem brigádníků, zejména plavčíků. „Teď má být horký víkend a tři brigádníci jdou na kurz plavčíka, který musí po dvou letech opakovat,“ poodhalila místostarostka zákulisí fungování koupaliště.

Koupaliště má aktuálně kapacitu sníženou na padesát procent, smí tam maximálně pět set dvacet osob. To se v červnu daří plnit s rezervou.