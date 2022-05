Holán na filmu pracoval s režisérem Adamem Sejkem. „Neskutečně mě těší, že film vznikl. Jsou v něm úžasné momenty. Věřím, že si to diváci také užijí,“ sdělil Kamil Holán.

Film podle něj ukazuje, že za každým úspěchem je spousta dřiny a příprav. „Není to jen pozlátko dobrých výsledků. Jsou tam i některé moje velké pády. Velmi těžké situace, které na závodech nebo při vítězstvích není vidět. Vynoří se však vždy, když se nedaří,“ prozradil. Ve filmu jsou také krásné záběry z míst po celém světě. ,„Zkrátka je tam vše, co naše závody obnáší. Bez obalu, prostě tak, jaký život závodníka ve skutečnosti je,“ dodal Holán.

Těšit se diváci mohou na notnou dávku adrenalinu a na záběr, kdy stroj na displeji dosáhne plnou šestku. Což je moment, kdy motocykl dosáhne svého limitu a jede maximální rychlostí. „Podařilo se nám to natočit na legendárním ostrově Man. Tam plnou šestku mám a myslím, že je dobře vidět,“ řekl Holán.

Na ostrově také motocyklista získal výhru, které si nejvíce si cení. „Nejvíce pyšný jsem na výhru Manx Grand Prix na ostrově Man. Byla to sice jen kategorie Newcomers, tedy těch, co startují poprvé, ale jsem zatím jediným Čechem v historii, kterému se to povedlo,“ uvedl Holán.

Cením si také několika vítězství v domácích závodech v Hořicích v Podkrkonoší. To jsou asi nejprestižnější závody našeho sportu u nás v České republice. Hned tedy věděl, kde proběhne premiéra filmu Plná 6. „Hořice byly první volba. Hořické závody ve filmu hrají velkou roli,“ dodal Holán.

Na koupi první rychlé motorky se závodník dohodl se svým bratrem právě ve Žďáře nad Sázavou.