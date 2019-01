Třebíčsko - Do mezinárodního cvičení u Náměště se kromě profesionálních vojáků z velké části světa zapojilo také 330 příslušníků českých aktivních záloh.

Do mezinárodního cvičení Ample Strike 2016, kterého se u Náměště zúčastňuje 16 armád z velké části světa, se zapojili i příslušníci českých aktivních záloh. | Foto: Deník/ Kamil Černý

Místo práce v automobilové dílně nebo v pohostinství byla včera asi polovina z nich součástí náročné operace. Při ní simulovali napadení základny zvenčí.

Dvě nákladní vozidla jsou těsně před branami armádního areálu napadena dělostřeleckou municí nepřátel. Na místě poté zůstává jedno nepojízdné auto a nejméně dva zranění záložáci. Ostatní si se zbraněmi lehají na zem a opětují následnou palbu z ručních zbraní z blízkého lesa. V tu chvíli je už všem jasné, že nepřítel měl útok na základnu velmi dobře naplánován.

Zraněné členy jednotky se ostatním podaří dostat do vozidla, ošetřovat je však nemohou, protože by tím ohrozili zdraví a životy dalších kolegů. Všem se daří nepřátele držet daleko od základny, mezitím žádají o leteckou podporu. Té se jim po několika minutách dostává. Do vzduchu se vznesou letouny L-159 a Jas-39 Gripen a na nepřátele zaútočí. Vzdušnou podporu ještě doplní vrtulníky Mi-24 a americký stroj AH-64 Apache.

Nepřátelé jsou zlikvidováni a jednotka záložáků se i se zraněnými bezpečně vrací za plot základny.

Ukázka měla dokázat, že příslušníky aktivních záloh, kterých je v České republice už přes jeden tisíc, je možné nasadit do operací, které doteď příslušely výlučně profesionálním vojákům. „Vaše práce byla perfektní, vaše role je nezastupitelná. Bez vás by bylo cvičení poloviční. Nebudu k vám dlouho hovořit, protože bych musel jen chválit," řekl náčelník Generálního štábu Armády ČR Josef Bečvář, který se včerejších manévrů na 22. základně vrtulníkového letectva u Náměště zúčastnil a příslušníky aktivních záloh přišel osobně pozdravit a poděkovat jim.

„Jsou to lidé, kteří mají své zaměstnání, své povinnosti, takže není jednoduché se uvolnit a přijet na cvičení na Moravu. Poděkování za to patří jim i lidem, kteří pro ně cvičení zajišťují. Viděl jsem jejich rozvrh a věřím, že za uplynulý týden jsou i notně unavení," dodal Josef Bečvář.

Josef Bečvář potvrdil, že záložáky bude armáda vysílat do cvičení v průběhu celého roku. Je pravděpodobné, že se zapojí i do cvičení Ample Strike 2017, které by se v příštím roce mělo konat, stejně jako letos, blízko Náměště nad Oslavou.

Jedním z příslušníků záloh je při nynějším cvičení Tomáš Plocek, v civilu servisní technik elektronických systémů. „Přivedla mě sem národní hrdost i touha po adrenalinu. Vyzkoušeli jsme si tady střežení objektu, střelbu, zkrátka hodně věcí," zmínil.

Do cvičení Ample Strike 2016 se zapojilo 330 záložáků z krajských velitelství z Prahy, Plzně, Českých Budějovic, Karlových Varů a Hradce Králové.

Celkem jich armáda eviduje 1 400. Do roku 2025 by jich armádní velení rádo mělo pět tisíc.