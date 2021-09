MQ-9 Reaper - síla motoru je 900 koní. - vyvine rychlost přes 400 km/h. - ve výšce do 9 km uletí více než 2000km. - rozpětí křídel je přes 20 metrů. - váží přes 2000 kg (bez nákladu). - cena se pohybuje okolo jedné miliardy korun.

Následně jej letečtí technici několik dní skládali dohromady. „Jde o poměrně složitý proces. Týmu amerických leteckých techniků to trvalo několik dní. Je k tomu potřeba personál různých specializací,“ popsal montáž letounu nadporučík Zbyněk Hájek, zástupce velitele roje opravny úderných vrtulníků ze základny v Náměšti.

Ozdobou letošního mezinárodního cvičení Ample Strike je bezesporu bezpilotní prostředek MQ-9 Reaper, který sem přivezla americká armáda. Do Česka jej přepravil v kontejnerech obří letoun Lockheed C-5 Galaxy.

