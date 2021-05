Šest stovek amerických vojáků bude v několika konvojích od soboty 22. května do středy 26. května přejíždět přes území České republiky. Jejich trasa povede i přes Vysočinu. V Rančířově na Jihlavsku dokonce přespí.

Američtí vojáci přespí v Rančířově na Jihlavsku. Ilustrační foto | Foto: Deník / Loskot Jaroslav

Američtí vojáci přijedou do Česka přes hraniční přechod v Rozvadově. Odtud budou pokračovat po dálnici D5 na Pražský okruh a dál po dálnici D1 na silnici I/38 do Rančířova. Tam přenocují ve stanovém městečku. Další den budou pokračovat po dálnici D1 do Brna a po dálnici D2 na hraniční přechod Břeclav.