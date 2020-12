Ve frontě tady ve středu krátce po druhé hodině odpoledne stojí třináct lidí. Převládají mezi nimi muži ve středním věku. Jedním z nich je třeba Pavel Štalmach z Pelhřimova. „Mám rýmu, takže jdu spíše preventivně. Myslím si, že jsem negativní, ale chci to mít potvrzené,“ svěřuje se. Testu se nebojí. „Vidím, že lidé odchází živí a zdraví, tak strach rozhodně nemám,“ směje se Štalmach.

Za ním pak stojí mladá žena, která už ví, do čeho jde. „Covid jsem prodělala před pár měsíci, ale chci mít jistotu, že mám stále protilátky. Přeci jen se o svátcích potkáme celá rodina, tak je nechci případně nakazit,“ přidává se. „Jsem negativní,“ překřikne ji muž, který se právě dozvěděl výsledek svého testu a hrdě ho hlásí ostatním.

Hned vedle je druhá fronta, tentokrát aut. Na odběr v nich čekají čtyři zájemci. Mezi nimi je i malá holčička, která sedí na sedadle spolujezdce. „Takže to znáš. Nemusíš mít strach, je to úplně stejné, akorát je to menší tyčinka,“ říká jí sestra provádějící odběr.

Vzápětí přidává i pár cenných rad. „Hlavu si pořádně opři a počítej si do pěti, abys na to nemyslela… Super, šikovná. Máš to za sebou,“ chválí ji zdravotnice. „Přeju ti, ať to dobře dopadne,“ dodává s úsměvem, byť schovaným pod respirátorem.

Tou dobou už překročili hranici stovky odebraných vzorků. „Během jednoho dne pomocí antigenních testů otestujeme zhruba 120 zájemců. Víme, že je pro veřejnost důležité, takže je to pro nás jedna z priorit,“ přibližuje mluvčí pelhřimovské nemocnice Alexandra Knapová.

Všechny termíny jsou pryč

Zájem o antigenní testy je tady skutečně obrovský. „Všechny termíny v tomto týdnu jsou bezkonkurenčně pryč. Ráno ještě byly některé volné, ale během dopoledne si je lidé rozebrali,“ prozrazuje Knapová s tím, že zájem prý čekali.

Jejich výhodou je nejen to, že jsou zdarma, ale i jejich rychlost. Výsledek se testovaní dozví zhruba za dvacet minut. „Během této doby mohou jít buď domů, nebo počkat v areálu nemocnice. Těch pár minut tady ale většina lidí zůstává. V případě pozitivního testu by se totiž museli vrátit a nechat si udělat klasický PCR test,“ vysvětluje Knapová.

Nemusí však stát venku na mrazu. „Doporučujeme jim, aby využili prostor atria. Je tam i stánek s občerstvením a hlavně je tam teplo. Je tam opravdu velký prostor, takže s rozestupy není problém,“ popisuje mluvčí nemocnice.

V současné době v Pelhřimově začínají v odběrovém stanu pracovat v jedenáct hodin a končí ve tři čtvrtě na tři odpoledne. Od 18. prosince by ale měly všechny nemocnice v republice testovat šest dní v týdnu minimálně šest hodin denně. „Je to obrovské navýšení. Zvládli bychom tak zhruba o sedmdesát testů více,“ dodává Knapová s tím, že 24. a 26. prosince budou stany pro veřejnost k dispozici minimálně čtyři hodiny.