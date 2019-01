Jaroměřice nad Rokytnou - Zchátralý sokolský areál v Jaroměřicích pravděpodobně čeká zářná budoucnost. Podle starosty města Jaroslava Soukupa by tam mohlo vzniknout několik sportovišť s patřičným zázemím. To si však v nejbližších letech vyžádá nemalé investice.

okolský areál už patří městu. Plesy v tamní sokolovně jsou ale zřejmě navždy minulostí. | Foto: Deník/ Kamil Černý

Oprava jen venkovní části, tedy přeměna fotbalového hřiště a dalších prostor na herní prvky s případně umělými povrchy, vyjde možná až na patnáct milionů. „Je to jen velmi hrubý odhad, představy jsou zatím mlhavé, ale chci, aby se konaly besedy s občany a pracovní jednání zastupitelů a na nich se využití areálu řešilo. Byl bych rád, kdybychom našli širokou shodu. Moje osobní představa je taková, aby z toho vznikl co nejmodernější areál vhodný pro děti i seniory a přístupný základním školám," líčil Jaroslav Soukup.

Zatímco o venkovním areálu by měla rozhodnout široká diskuse ve městě, budovu sokolovny čeká podle starosty nutný osud. „Její stav je nyní opravdu havarijní, a pokud se budeme bavit o kompletní rekonstrukci, tak z ní zůstanou skutečně jen obvodové zdi. Všechno od oken až po střechu bude muset dolů," upozornil starosta Jaroměřic nad Rokytnou.

Živit monstrum?

Sokolovna by v budoucnu měla sloužit sportovcům jako prostor se šatnami a sociálním zázemím. Velký sál, kde se v minulosti konaly plesy, už svému původnímu účelu zřejmě nikdy sloužit nebude.

„Musíme si přiznat, že město nepotřebuje extra velký sál. Kvůli třem nebo čtyřem akcím pro 350 až 400 lidí do roka by bylo nerozumné živit takové neskonalé monstrum," mínil Jaroslav Soukup.

Oprava sokolovny, tedy pouze hlavní budovy, vyjde podle předběžných odhadů na deset milionů korun. Prioritní je ale podle starosty venkovní areál.

„Necháme si vypracovat studii, abychom věděli, co je tam vlastně všechno možné, a co by bylo nejvhodnější. Pak budou následovat projekty a až poté jejich realizace. Do té doby bude prostor s jistými omezeními přístupný," popsal jaroměřický starosta s tím, že město už začalo s likvidací nadbytečných křovin v okolí sokolovny.

Její převod z majetku Sokolské župy plk. Švece na město se rodil poměrně těžko a dlouho. Nejproblematičtějším bodem jednání byla po dva roky cena. Zatímco ústřední předsednictvo České obce sokolské požadovalo na základě znaleckého posudku za celý areál sedm a půl milionu korun, zastupitelé Jaroměřic nad Rokytnou nabízeli pouze jeden milion.

Sokolové takovou sumu vysvětlovali odborným posudkem a také dluhy ve výši asi milionu korun, které po sobě zanechala špatně hospodařící jaroměřická Tělovýchovná jednota Sokol. Ta se o opravu areálu pokoušela, spoustu peněz však utratila za vytvoření projektů, na které následně nezískala dotace.

Zatímco město argumentovala při jednání o ceně tím, že sokolský majetek by měl sloužit všem a kdo jiný než samospráva by toho měla být garantem, předsednictvo České obce sokolské si muselo počínat s péčí řádného hospodáře.

„Česká obec sokolská není až takový nelida, aby si neuvědomovala, že sokolovny neslouží jen sokolům, ale všem občanům. Na druhou stranu finanční stránka ve sportu není jednoduchá a musíme myslet i na to, že v budoucnu budeme muset podporovat také ostatní jednoty, které fungují," vysvětlovala starostka České obce sokolské Hana Moučková.

Po dlouhém jednání, několika schůzích sokolského předsednictva a městských zastupitelů dospěly obě strany ke konečné dohodě. Kompromis zní čtyři miliony korun za celý areál. „Pro město je to pochopitelně velká finanční zátěž, na druhou stranu jsme tomu prostoru dali budoucnost," podotkl Jaroslav Soukup.

Skutečné náklady na vybudování sportovišť a zázemí odhalí až projektanti. Starosta však už odhadl, že určitě přesáhnou 20 milionů korun.