Od rána do večera a od večera do rána jezdí přes obec Věž jedno auto za druhým. Osobní auta i kamiony. Denně jich tak projede přes vesnici víc než deset tisíc.

Pošťačka Ivana Klofáčová žije ve Věži už léta. Chválí si přírodu, čistý vzduch, ale to co jí chybí nejvíc, že tu nejsou žádné obchody, pro všechno musí jezdit do města. A pak, strašný rámus, dnes a denně. „Jsme u hlavní silnice a snášet ten hluk, to je někdy o nervy. Ovšem na druhé straně, právě to, že jsme na takovém místě,má svoje výhody. Každou chvíli se tady někdo zastaví a něco potřebuje. Můžeme nabídnout všechny poštovní služby, včetně prodeje novin, časopisů a poštovní spořitelnu. Takže se nemusíme bát, že by nám poštu zrušili,“ poznamenala.

Klikněte a podívejte se, kde všude jsme už byli a co zajímavého jsme tam zjistili.Zdroj: DeníkHluk ze silnice jako jednu z mála vad na kráse obce vnímá negativně i dvaačtyřicetiletá úřednice Veronika Vašíčková, která u silničního tahu také bydlí.

Věž je dopravou extrémně zatížená. To si uvědomuje i starosta Martin Bárta. „Kdysi se dokonce mluvilo o obchvatu. Ale to je už minimálně dvacet let zpátky. Ředitelství silnic a dálnic jednou počítalo kolik tu projede aut a došli k číslu deset tisíc za den. Doporučenou rychlost přes obec tady nedodržuje snad nikdo. Zpomalit dopravu je prakticky nemožné. Jsme na hlavním tahu z Havlíčkova Brodu k dálnici D1. Dokonce jsme v minulosti museli vykoupit a zbořit jeden starý rodinný dům, který vyčníval do silnice. Každou chvíli do něj někdo narazil,“ povzdechl si starosta.

Jak dodal, u Havlíčkova Brodu se obchvat staví, ale na dopravu ve Věži to nebude mít žádný vliv. „Hned kousek od silnice je škola. Nehod je tady dost, ale naštěstí žádná smrtelná a také tu zatím nikoho nepřejeli,“ poznamenal starosta. Že o obchvatu Věže se kdysi mluvilo, potvrzuje bakalářská práce studenta Miroslava Marka z Fakulty stavební v Brně víc než deset let stará. Podle jeho názoru silnice přes Věž už nevyhovuje dopravní zátěži. „ Stávající komunikace prochází centrálními částmi obce Věž a její místní částí Skála a neodpovídá dopravně technickým požadavkům na směrové, výškové a šířkové řešení,“ napsal student.

Věž

První písemná zmínka: 1404

Tip na výlet

Hrad Lipnice





Přibližně jedenáct kilometrů od obce najdou výletníci oblíbené místo turistů – hrad Lipnice v Lipnici nad Sázavou. Během návštěvy hradu Lipnice mohou vidět krásnou monumentální architekturu, gotickou kapli nebo rozsáhlá sklepení s bývalou hodovní síní Jindřicha z Lipé. V neposlední řadě čeká na návštěvníky jedinečný výhled z hradu po okolí, zejména z ochozu věže Samson.

Lipnický hrad je obestřený i nejrůznějšími záhadami a pověstmi. Například o zazděné Kateřině, o černém muži nebo o pokladu a třetím kříži.

Asi čtrnáct kilometrů od Věže najdou turisté zatopené lomy kolem Lipnice nad Sázavou, které skrývají Národní památník odposlechu. Do žulových skal tu sochař Radomír Dvořák se svými žáky vytesal jako připomínku nekalých praktik minulého režimu tři sochy – Bretschneiderovo ucho, Ústa pravdy a Zlatý voči. Památník vznikal tři roky, každý rok byla dokončena jedna socha. První z nich, Bretschneiderovo ucho, vznikla v roce 2005. Ústa pravdy spatřila světlo světa v roce 2006. O rok později přibyly Zlatý voči.

Pro milovníky přírodního koupání a letního stanování se kousek od obce nachází rekreační oblast Kachlička s rybníkem a autokempem. Kemp leží v malebném prostředí obklopený lesy. V jeho okolí stojí spousta hezkých chat a chaloupek. Stanovací plocha leží v mírně klesajícím travnatém svahu s písčitým vstupem do vody.