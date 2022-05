S Milanem Daďourkem stojíme v kopci u Zelené hory. „Je to vždycky krásný pohled, když se dívám na berany se zámkem a rybníkem v pozadí. To vypadá úplně kouzelně,“ usmívá se farmář, který své stádo pod Zelenou horu vypouští už třetím rokem.

Pastviny pod památkou Unesco mu nedaly spát delší dobu. „Pokaždé když jsem projížděl kolem, zamyslel jsem se. To je taková ovčácká deformace, že když vidím prudké svahy, říkám si, že tam by to ovečkám moc slušelo,“ vzpomíná Daďourek na okamžiky, které vyústily v zajímavou spolupráci.

Milan Daďourek má farmu v Počítkách. Jeho hlavním cílem je odchovávat odolné ovce, které budou schopné bez problému trávit celoroční pobyt venku s otevřeným nebem a minimem speciálních zásahů. V Počítkách jsou ovce celoročně venku, výhradně na pastvě či senu.

Blokové čištění: řidiči ve Žďáře se polepšili. Nejhorší byla opět Libušínská

Pastva pod Zelenou horou vznikla náhodou při jednání se žďárským starostou. „Byl jsem tam já a kolegové ze Sdružení krajina. Bavili jsme se o nějaké spolupráci týkající se ochrany přírody a náhodou jsme narazili na Zelenou horu. Starosta Martin Mrkos říkal, že o tom také přemýšleli. Tak se to takto sešlo,“ vysvětluje Daďourek.

Vzhledem k lokalitě se farmář s městem domluvil na pastvě pouze beranů. „Ti nejsou tak hluční jako ovce,“ vysvětluje žďárský starosta Martin Mrkos s tím, že šlo především o zachování klidu v lokalitě, kde je také hřbitov. „Proto jsme zvolili pouze dospělé berany,“ dodává.

VIDEO: Pouť se vrací do Žďáru po dvouleté pauze. Přípravy jsou v plném proudu

Poprvé ochutnali berani trávu na Zelené hoře před třemi lety. Rychlost, s jakou se celý projekt povedl, překvapila i samotného farmáře. „Hovořili jsme o tom v lednu a na konci května tu už ovce byly,“ prozrazuje s úsměvem. Přitom je to památková oblast a dokonce hojně navštěvovaná příměstská zóna, upozorňuje.

Při uskutečnění odvážného záměru hodně podle jeho slov pomohla Lucie Radilová, bývala krajinářská architektka Žďáru nad Sázavou. „Měla energii vše dojednat s památkáři, bez ní by to tu asi nebylo,“ domnívá se farmář.

Plemeno berana Romney, které se pod kostelem pase, je klidné a vůči lidem flegmatické. Farmář Daďourek říká, že pro člověka není nebezpečné, neútočí. Varuje však před volným pobíháním psů, kteří by mohli zvířata znervóznit. „Nebráním se tomu, když lidé přijdou k ovcím blíž, je potřeba chovat se klidně. Jen je nesmí krmit. Jsou zvyklé pouze na pastvu, něco jiného by jim mohlo ublížit, dokonce by je to mohlo i zabít. A pokud jsou v blízkosti beranů, tak držet své psy na uzdě,“ adresuje směrem k návštěvníkům Milan Daďourek.