Velké ohlasy vzbudila novela zákona hovořící o tom, že by řidiči předjíždějící cyklisty měli dodržovat odstup metr a půl. Co si o této změně myslíš?

Chtěl bych poděkovat Romanu Kreuzigrovi (český profesionální cyklista – pozn. aut.) a jeho manželce Míše, kteří tento projekt rozjeli. Myslím si, že by se takové věci ani nemuseli uzákoňovat, kdyby lidé na silnicích používali zdravý rozum. Všude v cizině je běžné objíždět cyklisty s odstupem minimálně jeden a půl metru, řidiči tam jsou ohleduplnější a tolerantnější.

Nemůže být efekt novely opačný, že řidiči budou cyklisty nesnášet a dělat jim naschvály?

Je to na každém člověku, jak to vezme. Zažívám arogantní řidiče denně. Jsem cyklista i řidič, a na kole najedu kolem třiceti tisíc kilometrů za rok. Myslím, že mám dobrý přehled, co se děje na silnicích. Někteří řidiči si chtějí dokázat, jak cyklistu líznou zrcátkem a pak jsou takoví, kteří předjíždí ukázkově. Těm rád ukážu palec nahoru, že mi prokázali respekt. Také jim pomáhám – v zatáčce, do které řidič auta za mnou nevidí, ukážu rukou, že mohou jet. Oni mi pak také poděkují. Je to o vzájemném respektu a ohleduplnosti.

Novelu musí ještě schválit Senát a podepsat prezident, všímáš si přesto, že si řidiči od dubna drží větší odstup při předjíždění?Já si vždycky říkám, že už je to lepší a pak mě zase někdo mine jen těsně. Ale v dubnu to bylo opravdu znát a i další kluci z týmu říkají, že je to lepší. I tak je ale provoz čím dál horší a do krizových situací se dostávám několikrát měsíčně.Pokud začne novela od prvního července platit, očekáváš, že se na silnicích reálně něco změní?Nedovedu si moc představit, jak se bude dodržování odstupu kontrolovat a vymáhat. Snadná pomůcka je, že řidiči by měli mít pravá kola na střední čáře a to je dostatečný odstup. Já sám když předjíždím autem cyklistu, nenechám mu tam metr a půl, nechám mu klidně dva a půl metru. Řidič by měl vždycky zpomalit. I já někdy chvátám, ale deset vteřin nikoho nezabije.

Řidiče často rozčiluje, když cyklista není za krajnicí. To ale nemusí být úplně bezpečné, co si o tom myslíš?

Já na kole za krajnicí nejezdím – může tam být kámen, nebo se něco stát, nechávám si místo na manévrování. Zásadní je pak u kamionů i vzduchová vlna, která může cyklisty, kteří nejezdí často v provozu, dost rozhodit a může to skončit hodně špatně. Je zkrátka dobré mít do strany ještě kousek silnice.

Co se týká kontroly dodržování odstupu, může být řešením jezdit s kamerou a hlásit neohleduplné řidiče?

Nevím. (přemýšlí) Těžko říct, já to dělat nebudu. Dostávám se i do situace, kdy řidiči zastaví. Já s tím nemám problém, klidně zastavím také, řeknu si k tomu svoje a oni se většinou zklidní. Ale od kamarádů vím, že jeden řidič zastavil a šel si do kufru pro baseballku, takže tam člověk nikdy neví, na koho narazí. Poslední dobou se ale šíří radar od garminu, který se dá pod sedlo, spojí se s cyklopočítačem, a cyklista vidí před sebou na cyklopočítači, jak se zezadu blíží auto. A řidiče radar upozorňuje blikáním.

Zájem o cyklistiku se loni vlivem okolností prudce zvýšil. Vídáš v provozu lidi, kteří evidentně začínají?

Ano, stává se to a dělá mi radost, že se lidé začali více hýbat. Roste zájem o cyklistiku, kola jsou vyprodaná a cyklostezky jsou plné. To je naprosto skvělé!

Richard Habermann



* dřívější hokejista je nyní profesionální cyklista

* závodí za klub AC Sparta Praha cycling

* narodil se 29. března 1999 v Jihlavě, bydlí ve Vysokých Studnicích

* je svobodný a bezdětný

* jeho oblíbeným závodem je Vysočina tour, jednou by rád jel Tour de France

Snaží se s tebou rekreační cyklisté na elektrokolech závodit?

Zrovna teď jsem jel intervaly v kopcích a předjel mně cyklista na elektrokole. Viděl závoďáka, tak si asi chtěl zvýšit sebevědomí (smích). Ale já pak rozjel interval, tak jsem ho dojel a potom už ani s elektrokolem nestačil (smích). Je to divné, elektrokolo je super pro starší lidi, ale nechápu, že si ho koupí někdo mladý, kdo by mohl vše ušlapat sám. Připadá mi to jako taková motorka (smích).

Vnímáš nějaké reakce na dres Sparty, ve kterém jezdíš i tréninky?

Už když jsme podepisovali smlouvu, tak nás na to vedení klubu upozorňovalo, že dres Sparty budí u řidičů nejrůznější emoce. Sparta je prostě pojem a buď jí lidé mají rádi, ti mi krásně fandí, a nebo jí rádi nemají a to je klasická reakce arogantních řidičů – začnou troubit, to se člověk lekne, potom mě líznou zrcátkem a pak ještě pošlou ostřikovače do obličeje. První den v dresu Sparty jsem měl po dlouhé době hned dva takové konflikty. Ten dres klidu moc neprospívá (úsměv).

Mohl bys ze svého pohledu porovnat, jaké úseky silnic na Vysočině jsou pro cyklisty nejvíce nebezpečné?

Postupem času se snažím uklízet se na co nejméně frekventované silnice. Ale člověk se těm hlavnějším nevyhne, třeba když potřebuje někam přejet. Obchvat Velkého Beranova není moc fajn a někdo jezdil i po dálničním přivaděči, ten taky nedoporučuji (smích). Dobře se mi nejezdí ani po staré cestě na Humpolec přes Větrný Jeníkov. A jet kolem City parku na Třebíč, to je taky nebezpečné. Ale ani přes Jihlavu to není kolikrát výhra. Jeden problém je totiž předjíždění, pak jsou ostřikovače a jsou také lidé, co předjedou a hned odbočí doprava. A ve městech je problém se zaparkovanými auty.

Máš na mysli otevírání dveří bez pohledu do zrcátka?

Přesně tak. V Praze se mi stalo, že jsem jel podél aut a paní otevřela dveře těsně přede mnou. Jel jsem naštěstí pomalu, tak jsem dveře trefil v nízké rychlosti, ale nevycvakl jsem nohy z pedálů, přepadl jsem a paní byla tak zaražená, že na mě jen koukala. Někdo z ulice na ní zařval, ať mi aspoň pomůže se zvednout. Řidiči by se měli vždy před otevřením dveří dívat do zrcátek.

Co je pro cyklisty nejvíce nebezpečné? Jsou to sjezdy, nebo spíš zatáčky?

Záleží, jak je frekventovaná silnice a jaký je stav vozovky. Po zimě je na silnici často posyp, člověka může překvapit auto nebo zvěř. Je potřeba si dávat pozor všude. Já se na kole snažím předvídat, co by řidič mohl udělat a počítám radši s tou nejhorší variantou. A stejně tak, když jedu autem, předvídám, co bude dělat cyklista. Mám špatné zkušenosti také s tím, že lidé nedokáží odhadnout rychlost cyklisty. Já ve sjezdu jezdím i osmdesát kilometrů v hodině a stává se mi, že řidič, který vjíždí z vedlejší silnice a vidí mě zdálky, nepočítá s tím, že u něj budu tak rychle. Pak kolikrát zpanikaří a neví, co má dělat.

Co ohleduplnost řidičů na Vysočině k cyklistům? Jak vychází z porovnání s motoristy ze zbytku republiky?

Docela dobře. Nejhorší je Praha a okolí. Úplně nedoporučuji ve sparťanském dresu jezdit okolo Edenu, to je opravdu nevhodné (smích). Velký provoz je i ve Středočeském kraji. Vysočina patří mezi ta lepší místa v republice.

Jsou cyklostezky bezpečnější? Nebo je vyhýbání se psům nebo dětem na kolech často větší adrenalin než potkávat auta na silnicích?

Když chci jet po cyklostezce, tak si musím vybrat vhodnou dobu. Je to třeba ve všední dni kolem desáté, to tam nikdo není. Ale o víkendech nebo odpoledne je to víc nebezpečné než na silnici. Jsou tam bruslaři, kteří na tom stojí poprvé, maminky s kočáry, je to vážně o úraz. Lidé si třeba ani neuvědomí, že blbý pád nám závodníkům může narušit sezonu nebo i ukončit kariéru.

To ale někteří řidiči nechápou a chtějí, aby cyklisté jezdili jen po těchto cestách…

To nechápu zase já, když po nás řidiči řvou, co děláme na silnicích. Jen chci upozornit, že silniční kolo je od toho, že se jezdí na silnici. Nemůžeme zmizet do lesa, jak by si mnozí přáli a jak jsem řekl, cyklostezky jsou kolikrát nebezpečnější než silnice.

Vídáš občas v provozu kola, která nejsou úplně vhodná?

Potkávám různá kola (úsměv). Všem bych ale doporučil, než si koupí kolo, aby to s někým zkonzultovali a ideálně si i nastavili posed u odborníků. Předejdou tím různým bolestem a budou si moct užívat kola naplno. Když to někdo s cyklistikou myslí vážně, měl by zajít do speciální prodejny a probrat, kde bude jezdit, a vybírat podle toho kolo.

Ty doporučuješ jaké kolo? Silniční, horské nebo trekové?

Já určitě silniční. Tlustým plášťům moc neholduji, je to pomalé (smích). Ale je fajn, když chci zmizet z provozu a jdu se projet a vyblbnout do lesa. Silnička je rychlá, ale pro začínající cyklisty je lepší mít horské kolo, to je víc univerzálnější. Teď jsou pak populární gravel biky, s nimi mohou lidé brázdit silnice, ale zárověň se uklidit i na polní cesty. Slýchám na ně chválu.

Jak důležitý je podle tebe servis? Je důležité dát kolo do péče profesionálů nebo to každý zvládne doma?

Jsou lidi, co s tím mají zkušenosti a zvládnou to doma sami. Ale je potřeba dopřát kolu ideálně alespoň dvakrát ročně velký servis, před sezonou a po sezoně. A také se o to kolo starat. Když už si ho pořídím, je potřeba ho pravidelně mýt – chrání se tím komponenty a prodlužuje jejich životnost. Na mytí stačí jen kýbl, jar, houba a hadice. Jsou i různé speciální saponáty, ale nejsou nezbytné.

Já osobně servisuji u Andy´s bike servis a nemůžu si to vynachválit.

A co helma? Řada cyklistů jí nepoužívá, tobě už ale asi několikrát zachránila život.

Já osobně bych bez helmy vůbec nevyjel. Helma je strašně důležitá, i když v Česku není od osmnácti let povinná, prosím všechny cyklisty, aby jí nosili. A co si budeme povídat, on je to i krásný doplněk, dá se to zkombinovat s barvou dresu, kolo a jinými prvkami.

Řada cyklistů po menším pádu používá helmu dál s tím, že jí nic není. Máš nějakou radu, jak poznat, jestli není prasklá?

Mám zkušenosti, že po pádu tam většinou nějaká trhlinka je. Lepší je jí vyměnit, přeci jen spoléháme na jedinou věc, která nám může zachránit život. Třeba oproti hokeji, kde má hráč výstroj, má cyklista jen tu helmu. Je důležité jí po pádu důkladně prohlédnout, ale radši vyměnit. Nevyplatí se jí používat dále, když si člověk není jistý.

Je něco, co bys chtěl závěrem vzkázat čtenářům, zejména tedy těm, kteří jezdí autem?

Buďme ohleduplní a respektujme se. Nedávno se stalo na Slovensku, že ve čtyřech dnech dvakrát řidiči srazili cyklistu. Jednou to skončilo smrtí, podruhé hospitalizací v nemocnici. Oba se mnou závodili, potkávali jsme se na závodech. Řidiči i cyklisté, všichni jsme součástí silničního provozu a když se budeme respektovat, bude to pro všechny lepší.