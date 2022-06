Filipovi je nyní deset let. Jako předškolák začal pohybem zaostávat za ostatními dětmi. „Chodilo se mu špatně do schodů. Teď se ještě zvládne pohybovat po bytě. Ale po venku už ne,“ vysvětluje Jakub Benda.

Dystrofie je genetické onemocnění. „Existuje na ni lék. Ten ale zatím čeká na schválení,“ říká Benda s tím, že takto postiženým dětem pomáhá organizace Parent Projekt. Ta jeho běh zaštiťuje. „Filípek od ní dostal peníze na pomůcky, pomáhala mu i jiná sdružení. Říkal jsem si, že bych tuhle pomoc chtěl nějak vrátit. Výtěžek půjde na všechny tyto děti. Lidé mohou přispívat na transparentní účet,“ dodává.

Ještě před třemi lety Jakub Benda neběhal vůbec. Vážil o dvacet kilo víc než teď. „Začal jsem běhat začátkem covidu, v únoru 2020. Tehdy jsem přišel o dvě práce ze tří. Kromě truhlařiny, která mi zbyla, jsem totiž jezdil stavět veletrhy po celé Evropě a také jsem dělával vyhazovače na koncertech. To ale najednou skončilo,“ potvrzuje.

Nejprve běhal pár kilometrů. Pak ho ale napadlo, že by mohl každé ráno běhat do Lipníku. Ten leží deset kilometrů od Třebíče a Jakub Benda tam pracuje v truhlářské dílně. „Ani mě, ani moji rodinu to neokrádá o čas. Když ve dvě skončím v práci, musel bych jít na autobus, který mi jede o půl třetí. Ten se do Třebíče dostane za deset tři. A než dojdu ze zastávky domů, jsou tři. Ale zrovna tou dobou stejně přibíhám domů,“ popisuje svoje každodenní tréninky.

Tak se dostal až dlouhým běhům. „Nejvíc jsem běžel 107 kilometrů na Beskydské sedmičce. Převýšení tam bylo asi 5500 metrů,“ vzpomíná.

Běh z Třebíče na Sněžku bude ale něco jiného. „Tam to bude asi víc o hlavě. Zpočátku je hodně rovinatých úseků, asfaltu a tepla. Ale tohle není závod a sám si nastavuji pravidla. Navíc mě doprovází karavan. Každých deset kilometrů si dám krátkou pauzu. Spát ale neplánuji. Předpoklad je, že bych měl na Sněžku doběhnout v sobotu 5. června do sedmnácté hodiny,“ nastiňuje plán.

Kdyby ale bylo špatné počasí, nehodlá riskovat. „Pokud třeba bude pršet, v karavanu ze soboty na neděli přespíme a s celým týmem půjdeme na Sněžku v neděli ráno. Nejde o závod, ale o pomoc těm dětem,“ říká Benda.

O BĚHU



- Běh Jakuba Bendy bude možné sledovat online na facebooku „Za ty, co nemůžou – charitativní běh Jakuba Bendy za děti s Duchennovou svalovou dystrofií“.



- Rodiče dětí se svalovou dystrofií a podporovatelé se s Jakubem Bendou mohou setkat v Pizzeria Station ve Žďáře nad Sázavou. Měl by tam doběhnout 3. června kolem 11. hodiny.



- Přispívat lze na transparentní účet 0194971330/0300.