Náměstek v článku pro server Jihlavská drbna uvedl, že Kronospan se účelově rozdělil na dva subjekty Kronospan CR a Kronospan OSB. Díky tomu prý má v rámci integrovaných povolení dvojnásobný komfort.

Proti tomu se firma následně důrazně ohradila. „Emisní limity jsou stanoveny na každý jednotlivý technologický zdroj, nikoli na společnost. Tedy například limity pro vypouštěné látky jsou stanoveny zvlášť na každý komín,“ uvedli jednatelé Sylva Krechlerová a Martin Dvořáček. Zeman se nakonec omluvil. „Neověřil jsem si některé věci,“ řekl na vysvětlenou.

Ujistil však, že se radnice i nadále bude snažit zlepšit život občanů, kteří si stěžují. Například lidé v městské části Staré Hory večer slyší hluk z firem v průmyslové zóně, dalším vadí neustálý zápach.

„Není nám jedno, že jsou lidé obtěžováni hlukem a prachem, byť v mezích platných norem,“ řekl a pokračoval: „Lidem našeho města je jedno, kolik firem je za jedním plotem a za jednou vrátnicí. Vadí jim vliv, který jde z areálu a my jako představitelé města máme za povinnost to řešit.“ Proto v těchto dnech žádá náměstek krajský úřad o sloučení obou integrovaných povolení pro Kronospan do jednoho.

Sloučit integrované povolení dvou různých provozovatelů však podle hejtmanství nelze. „Sloučení dvou nebo více integrovaných povolení do jednoho lze pouze pro zařízení provozované stejným provozovatelem na stejném místě," uvedl odbor životního prostředí a zemědělství.

„Integrované povolení slouží k tomu, aby nad rámec zákona dokázalo omezit vlivy firem. Integrované povolení, které je vydáváno ve prospěch společnosti Kronospan, naopak povoluje vyšší limity hluku, než jsou dané zákonem. To jde proti logice integrovaného povolení,“ prohlásil náměstek.

Obě strany chtějí diskutovat

Jeho cílem přitom není zavřít firmu a připravit lidi o práci. Chce, aby Kronospan pochopil, kde působí. „Vadí, že se neustále říká, je to v pořádku a na tom, co je, se nedá nic změnit. Vadí ta konzervace stavu, ta beznaděj. Opravdu nestačí říct, jsme v limitu. Musí se začít dělat něco víc,“ je přesvědčený a chce se s představiteli Kronospanu sejít.

Diskuzi u kulatého stolu se přitom nebrání ani zástupci firmy. „Vždy jsme připraveni s vedením města jednat o jakýchkoliv záležitostech. Je ale jasné, že podobné nepravdivé výroky, kterých se nedávno dopustil náměstek Zeman, nepřispívají k atmosféře vzájemné důvěry,“ uzavřela mluvčí Barbora Vojtová.