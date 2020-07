Dva turečtí prodejci kebabu obžalovaní z výtržnictví a vydírání kvůli rvačce na jihlavském náměstí nakonec vyhoštěni ze země nebudou. Okresní soud v Jihlavě je potrestal podmínkami a peněžitým trestem. Orhan Ergin a Ahmed Karagül se obávali vyhoštění, protože podle jejich tvrzení se do své vlasti v současné době vrátit nemohou. Oba jsou Kurdové a v Turecku jim údajně hrozí trestní stíhání za účast při různých politických protestech spojených s kurdskou menšinou.

Přestože jihlavský soud původně oba cizince v trestním příkazu vyhostil, při projednání případu v hlavním líčení odešel sedmatřicetiletý Orhan Ergin stíhaný za vydírání i výtržnictví s ročním trestem podmínečně odloženým na tři roky. Kromě toho musí zaplatit peněžitý trest přes sedmatřicet tisíc korun. Jeho šestadvacetiletý kumpán Karagül byl odsouzen na deset měsíců s podmínkou na dva roky pouze za výtržnictví. Vydírání mu soud neprokázal. Rozsudek je pravomocný pouze u Ergina. Ani Karagül se ale pravděpodobně odvolávat nebude.

Ergin se přiznal, že bitku, do níž se nakonec zapojilo asi sedm lidí, vyprovokoval on. Výsledkem byli dva zranění konkurenti, kteří museli s pohmožděninami a zlomeninami do nemocnice. „S poškozeným jsem se setkal, protože jsem mu chtěl rozmluvit to, aby si zřídil svou provozovnu vedle té mojí. Ujely mi však nervy. Nechal jsem se vyprovokovat jeho kamarádem. Poškozenému jsem dal hlavičku do obličeje. Byla to chyba,“ líčil Ergin.

O pět let mladší poškozený Turek Ahmad N. mu odpověděl stejnou mincí. Pak se strhla bitka. Incident se přihodil 12. dubna kolem osmé večer v blízkosti dolní kašny na Masarykově náměstí v Jihlavě.

Když poškozený Ahmad N, skončil na zemi, Ergin a Karagül, který mu přišel na pomoc, utekli. Ergin měl tehdy přitom na svého soka křičet, že to není konec, a pokud bude kebab, tak znovu přijdou, a žádný kebab nebude. Za to jim hrozil trest od šesti měsíců do čtyř let.