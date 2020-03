„Nadzvedlo mě vyjádření naší společnosti do tisku, že máme čerstvě povinnost nosit roušky. O povinnosti nás nikdo neinformoval, dozvěděli jsme se o tom až právě z tisku. Od firmy žádné roušky nemáme, ale musím říct, že si každý zaměstnanec nějakou podomácku vyrobenou pořídil. Má to však háček,“ upozorňuje Nováková.

Sedí v kanceláři a to je ještě dobré. „Ale rouška po dvou hodinách přestane fungovat. U lidí ve výrobě takové řešení nemůže obstát. Potí se, protože fyzicky pracují. Jedna rouška prostě nestačí, nezachytí viry po celou směnu,“ je Nováková přesvědčená.

V sousedním Motorpalu podle jejího zjištění pracovníci vyfasovali roušek několik. „Venku lidi pomalu nesmějí na ulici. Do Bosche se jezdí přeplněnými autobusy, zaměstnanci pořád dělají v hloučku,“ vysvětluje.

Připouští, že firma ve středu tento týden na zaměstnance apelovala. „Sdělila nám, že na dodání roušek se čeká, že nás prosí o součinnost, aby všichni byli ohleduplní a nosili v celém areálu roušky doma vyrobené, provizorní nebo jako náhradní řešení šátek či kapesník,“ říká.

To je ale podle ní alibismus. „Bez dobrých ochranných prostředků může nastat velký problém, pokud se v provozu nákaza vyskytne. Zatíží pak zdravotnictví v celém regionu, protože tu dělají lidi ze širokého okolí. Dezinfekce na vstupu do závodu a do kantýny či balené rohlíky nebo zrušený salátový bar nestačí,“ stojí si na svém Nováková, která na druhou stranu chápe, že roušky teď potřebují především zdravotníci.

Nesmysl, zaměstnanci to věděli

Mluvčí společnosti Bosch Pavel Roman s touto interpretací zásadně nesouhlasí. „My jsme zveřejnili informaci o povinné ochraně obličeje v závodě Bosch Diesel již ve středu18. března po 18. hodině, tedy pár hodin po usnesení vlády. Dopis vedení směrem zaměstnancům se objevil na nástěnkách, na televizích v kantýnách a navíc noční směna toho dne tuto informaci dostávala přímo od mistrů,“ zdůraznil.

"Dopis obsahoval i vysvětlení, že roušky nejsou v dostatečné míře k dispozici ani pro záchranné složky, ale že je čekáme, máme je objednané. Později jsme ještě pomocí názorných obrázku na plakátech znovu povinnost připomínali,“ sdělil.

Novotná je přesvědčená, že by v této situaci pomohla ještě jedna věc. „Snažili jsme se s vedením jednat, aby se posunuly časy směn, aby mezi nimi byla časová mezera půl hodiny, ve které by se mohl vydezinfikovat provoz. Na to ale firma neslyší,“ říká.

Tuto informaci mluvčí Pavel Roman nekomentoval.