Velké firmy, které zaměstnávají stovky lidí, podnikají stále další opatření s cílem ochránit své zaměstnance před koronavirem. Rozdávají jim i roušky.

Bosch Diesel, ilustrační foto | Foto: Deník / Jaroslav Loskot

O pořádný rozruch se postaral jeden ze zaměstnanců jihlavského závodu Bosch Diesel, kterého o víkendu odvezli přímo ze směny se zvýšenou teplotou. „K dnešnímu dni nebyl žádný zaměstnanec Bosch v ČR pozitivně testován na COVID-19. Máme ale připraveny postupy, jak reagovat, pokud by takový případ nastal,“ ujistil mluvčí firmy Pavel Roman. Přesto byli zaměstnanci, kteří s dotyčným pracovníkem přišli do styku, preventivně odesláni do karantény.