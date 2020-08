První letošní burčák přímo z Vysočiny se objeví v prodeji od čtvrtka 20. srpna. „Je to opět bílá raná odrůda Irsai Oliver. Hrozny jsou jednak naše, nějaké jsme nakoupili i ve Strážnici,“ uvedl Lubomír Lampíř, majitel jediné uznané viniční trati v Kraji Vysočina, konkrétně pod hradem Sádek u Kojetic na Třebíčsku. Ve čtvrtek začnou prodávat burčák přímo ve vinařství, další den se objeví stánky i v jiných místech kraje.

Burčák - Ilustrační foto. | Foto: Deník / Romana Šimková

Loni byl první burčák z Vysočiny o pár dní dřív. Bylo teplejší a sušší počasí. „V tomto roce moc prší, bojujeme ve vinohradu s plísněmi a houbovými chorobami. Tak to ostatně mají vinaři všude na Moravě. Úroda bude co do objemu nižší, ale myslím, že by mohla vzniknout zajímavá vína. Právě díky vlhčímu počasí,“ říká Lampíř. Jako důvod uvádí fakt, že vláha přináší ve výsledku kořenitější chuť, která má zajímavou kyselinku.