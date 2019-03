„Prarodiče s vnoučetem počítáme u nás za rodinu. Organizovaná skupina ze škol zaplatí dvacet korun za dítě,“ řekl kastelán zámku Jaroměřice nad Rokytnou Radim Petr.

Některé z památek spravovaných Národním památkovým ústavem se na prahu sezony představí v nové podobě. Návštěvníci náměšťského zámku v sobotu poprvé budou moci spatřit obnovené renesanční arkádové nádvoří, kde v posledních dvou letech probíhala náročná rekonstrukce za 17 milionů korun.

Další novinkou v Náměšti nad Oslavou je tapiserie Athéna a Arachné ze 17. století, kterou Národní památkový ústav zakoupil za bezmála milion korun. Doplnila unikátní náměšťskou kolekci tapiserií, kterou návštěvníci mohou obdivovat na jednom z prohlídkových okruhů. „Nový přírůstek zobrazuje, jak se tká gobelín. Naše sbírka tapiserií je unikátní a cenná. Nejsou to jen koberce na zdi, jde o hodnotnou sbírku uměleckých děl,“ podotkl kastelán náměšťského zámku Marek Buš.

Hrad Lipnice návštěvníky uvítá novou přístupovou cestou. V letních měsících bude poprvé otevřena část obnoveného druhého patra Thurnovského paláce. Uvnitř se chystá expozice o vytápění hradu s replikou kachlových kamen. Podle kastelána Marka Hanzlíka příchozí právě tohle téma nejvíc zajímá. „Vždy se ptají, jak se dá takový hrad vytopit. Jde to velmi těžko. Teď budou návštěvníci moci v některých dnech kamna vidět v provozu,“ řekl.

Na zámku v Jaroměřicích nad Rokytnou chystají na letošní sezonu výstavu o významných členech rodu Questenbergů. Prostřednictvím výjimečných předmětů z mobiliáře představí životní osudy jednotlivých členů. Návštěvnicí se ale v následujících dvou až třech letech nepodívají do přilehlého chrámu sv. Markéty, kde letos začne nákladná rekonstrukce.

Bez omezení bude letos přístupný i zámek v Telči, přestože se i tam chystají zahájení komplexní obnovy objektu a prohlídkových tras.

182 tisíc turistů

Hrady a zámky na Vysočině v loňském roce navštívilo přes 182 tisíc turistů. Trend chtějí správci památek udržet, proto i letos nabídnou bohatý kulturní program, včetně výstav, koncertů i speciálních prohlídek, kterými chtějí oslovit co nejširší spektrum návštěvníků.

Zámek Jaroměřice nad Rokytnou bude od 3. do 17. srpna hostit 21. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Petra Dvorského a od 4. do 18. srpna Sklářské dny, které seznámí s tradicí sklářství na Vysočině a představí to nejlepší ze současného sklářského designu.

Zámek Náměšť nad Oslavou bude i letos žít hudbou naplno. Uskuteční se tam již 34. ročník Folkových prázdnin, a celá řada dalších koncertů, divadla, noční prohlídky či akce pro děti. V sobotu 18. května se na zámku odehraje charitativní Svatební veletrh, do jehož organizace i programu se aktivně zapojí i lidé s handicapem.

Zámek Telč nabídne mimo jiné velikonoční jarmark a na přelomu července a srpna bude hostit oblíbený hudební festival Prázdniny v Telči. Velkým lákadlem má být koncert Michala Davida v zámeckém parku 7. června.

Kamenný strážce Posázaví, hrad Lipnice připravil na léto hrané prohlídky se šermíři. Na červen pak festival na nádvoří Hradní hraní.